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Voličský průkaz 2026: jak ho získat, kdy a kam podat žádost a kde ho vyzvednout

Matouš Waller
  15:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Voličský průkaz umožňuje každému voliči v České republice hlasovat kdekoliv mimo svůj volební okrsek, který určuje adresa trvalého bydliště. Pro každé volby se vydává znovu, není možné ho použít opakovaně. V letošních volbách je možné získat voličský průkaz jen při hlasování o složení Senátu.

Voličský průkaz pro komunální volby 2026

O průkaz lze zažádat písemně na poště, kde je ale kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Osobně lze požádat o voličský průkaz na obecním úřadě. Elektronicky je to pak možné pomocí datové schránky.

Formulář žádosti o voličský průkaz

Datovou schránkou se žádost posílá obecnímu úřadu v místě vašeho trvalého pobytu. V Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Opavě a Liberci se posílá žádost úřadu příslušné městské části nebo úřadu městského obvodu. Formulář žádosti o voličský průkaz lze stáhnout z tohoto odkazu.

O voličský průkaz se dá žádat také on-line přes Portál občana. Po připojení stačí vyplnit dodatečné informace do předvyplněného formuláře a žádost odeslat. Průkaz pak bude zaslán na adresu trvalého pobytu nebo si ho může žadatel vyzvednout na obecním úřadě.

Pro každé volby se vydává nový voličský průkaz, který v jiných volbách uplatnit nelze.

Kdy a kde žádat

O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost.

Další možnost je dostavit se osobně na obecní úřadě v místě trvalého bydliště, a nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb.

Voličský průkaz pro volby v říjnu 2026

  • Komunální i senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště. Zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí. To se týká jen voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu.
  • Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají, občané mohou hlasy odevzdat pouze v místě trvalého bydliště.
  • Pro volby do Senátu může být vydán voličský průkaz, ale platí jen pro volební okrsek podle trvalého bydliště. Hlasovat se dá v jakékoliv volební místnosti.

Kde a kdy vyzvednout voličský průkaz

Voličský průkaz se vyzvedává na úřadě, jemuž volič poslal žádost o vydání. Může ho vyzvednout i jiná osoba s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Úřad může poslat voličský průkaz poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.

Co když voličský průkaz nepřijde?

Jakmile jednou zažádáte o voličský průkaz, budete ze seznamu voličů v místě trvalého bydliště vyškrtnuti. A bez voličského průkazu hlasování nebude umožněno.

Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte

Pokud stále marně čekáte na doručení voličského průkazu, informujte se na úřadě v místě trvalého bydliště, jestli už byl zaslán. Pokud ano, pátrejte na poště, která doručuje na adresu, již jste zvolili pro doručení průkazu.

Co když voličský průkaz ztratím?

Na voličský průkaz je třeba dát dobrý pozor. Při hlasování v jiném okrsku než v tom, kam volič spadá podle trvalého bydliště, musí zájemce předložit průkaz totožnosti a voličský průkaz. Komise si ho nechá.

Bez voličského průkazu se volit nedá. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát. Úřad nemůže ověřit, že volič skutečně původní voličský průkaz nemá a je nutné zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování.

Voličský průkaz
V Baťově nemocnici ve Zlíně volila také lékařka Zuzana Staníčková z Prahy, která si vyřídila voličský průkaz. (3.10.2025)
Jednoduché založení voličského průkazu nabízí webové stránky Portálu občana, kde se průkaz může založit pouhými pár kliknutími.
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Volby do Senátu

Pokud má volič trvalé bydliště v zahraničí, je nutné zapsat se u příslušného zastupitelského úřadu do seznamu voličů. „Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, mohl tento úřad požádat o vydání voličského průkazu i pro volby do Senátu. Pokud tak volič učinil, bylo mu umožněno na vydaný voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých se volby konaly,“ uvádí ministerstvo vnitra. Na samotné volby je ale nutné přijet do Česka.

Pokud má volič trvalé bydliště v České republice, může s voličským průkazem volit pouze ve svém volebním okrsku, může to být ale v jakékoliv volební místnosti.

Volby do Evropského parlamentu

S voličským průkazem lze volit v jakékoli volební místnosti v Česku. Při volbách do europarlamentu je totiž celá republika považována za jeden obvod. V těchto volbách bude možné volit korespondenčně, ovšem jen ze zahraničí.

Prezidentské volby

I u prezidentských voleb tvoří celá země jediný obvod. S voličským průkazem tak bude možné volit kdekoliv. I tyto volby spadají do těch s možností hlasovat poštou. Ovšem jen pro občany bydlící v zahraničí.

Volby do Poslanecké sněmovny

Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí. S voličským průkazem si tak člověk teoreticky může vybrat, ve kterém kraji podpoří danou kandidátku.

Pro všechny hlasy ze zahraničí se náhodně vylosuje jeden kraj, do kterého se hlasy započtou a z jehož kandidátek budou voliči vybírat.

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