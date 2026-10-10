náhledy
První kolo senátních voleb a boj o radnice přinesly do štábů rozdílné nálady. Některé partaje slavily přímý zisk senátorských křesel i triumfy v klíčových městech, jinde zavládlo zklamání z propadu a slabých zisků. Podívejte se, jak fotoreportéři iDNES.cz zachytili emoce v klíčových momentech voleb. Euforie ovládla štáb hnutí Naše Česko v Českých Budějovicích. Šéf hnutí a jihočeský hejtman Martin Kuba slavil se svými kolegy ve světle modrých tričkách s nápisem „Děkujeme, Budějčandy a Budějčáci!“, bouchalo šampaňské a vládlo nadšení z vítězství. (10. října 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Hnutí STAN se svým předsedou Vítem Rakušanem prožilo volební noc v klidném a sebevědomém duchu. (10. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
V centrále panovala viditelná úleva a spokojenost s tím, že se podařilo udržet silné pozice v Senátu i komunálu. (10. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ve štábu lidovců v jihomoravských Šlapanicích vládla lidová veselice. S přibývajícími procenty v senátním klání hejtmana Jana Grolicha se prostor Orlovny proměnil v taneční parket plný moravského vína, řízků a zpěvu, kterému vévodil i sám hejtman. (10. října 2026)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Grolichův úspěch lidovcům potvrdil, že sázka na výraznou regionální osobnost zabrala, a samotný předseda s humorem i sebevědomím komentoval svůj další vstup do celostátní politiky. (10. října 2026)
Autor: iDNES.cz
Štáb Pirátů v chladném Trojském pivovaru doprovázela střízlivá atmosféra. Aby v sychravém říjnovém počasí novináři i straníci nezmrzli, muselo vedení do prostor instalovat tepelné zářiče. (10. října 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kandidátka na primátorku Tereza Nislerová i předseda Zdeněk Hřib museli otevřeně přiznat volební ztráty a ústup z dřívějších pozic. Jedinou útěchou pro přítomné byl propad mimoparlamentních radikálnějších sil a naděje, že se Piráti přesto udrží ve vyjednáváních o magistrátní koalici. (10. října 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Centrála občanských demokratů v centru Prahy nabídla tradičně profesionální zázemí s bohatým rautem, koláčky i teplou večeří. Lídři v čele s novým předsedou Martinem Kupkou však většinu času trávili v uzavřených patrech budovy a před kamery předstupovali se smíšenými pocity. (10. října 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ačkoliv strana slavila úspěchy v menších a okresních městech a těšila se ze zachování senátní pojistky, ztráta primátorských křesel v největších městech byla hořká. Pražský lídr Tomáš Portlík navíc otevřeně přiznal únavu ze stávajícího vládnutí s Piráty a zaměřil se na jednání se Starosty. Na snímku je Portlík a náměstkyně primátora Alexandra Udženija. (10. října 2026)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Zatímco vedení ve štábu ANO vyzdvihovalo vysoký počet kandidátů postupujících do senátního finále, v krajských městech se optimismus vytrácel. (10. října 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hnutí na řadě míst, například na Vysočině či v Českých Budějovicích, neobhájilo dřívější prvenství a zůstalo za očekáváním. Místní lídři neskrývali zklamání z toho, že ambice byly podstatně vyšší, a do povolebních vyjednávání vyráželi z podstatně slabších pozic, než původně doufali. Na snímku pražský lídr Jan Hušbauer. (10. října 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ambiciózní kampaň Motoristů sobě, která cílila na průlom do velkých měst, narazila na nezájem voličů a v metropoli i Brně skončila neúspěchem. (10. října 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jedinou náplastí se stala Ostrava, kde strana s odřenýma ušima překonala hranici volitelnosti. Na snímku šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. (10. října 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V táboře TOP 09 panovala spokojená nálada. Předseda Matěj Ondřej Havel dorazil plný sportovního napětí a společně se spolustraníky sledoval sčítání s vědomím, že klíčové cíle, především obhajoba senátorských křesel a zastavení nástupu ANO, se daří naplňovat. (10. října 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
V centrálním štábu Hotelu Duo, kde výsledky komunálních a senátních voleb sledovalo SPD včetně předsedy Tomia Okamura, také vzhledem k výsledkům nepanovalo velké nadšení. (10. října 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA