Volby 2026
Online: Co se právě děje kolem voleb
Komunální: Kdo kandiduje a co slibuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Kalkulačka: S jakým volebním programem nejvíce souzníte?
Před odchodem k volbám: Co vzít s sebou a na co nespoléhat
Tisíce volebních místností po celém Česku se v sobotu 10. října 2026 otevřely na druhý den komunálních a senátních voleb. Svůj hlas do nich budou občané moci přijít odevzdat od 8:00 do 14:00 hodin.
Úderem druhé hodiny hlasování skončí, odvolit mohou i ti, kteří přijdou na poslední chvíli.
Volební komise musí odvolení umožnit nejen těm, kdo se úderem druhé hodiny budou nacházet ve volební místnosti, ale i před ní.
Jak najít volební místnost
Voliči hlasují v obci, městské části či obvodu podle místa adresy trvalého bydliště. Do každého okrsku (a tedy i do jedné volební místnosti) spadá přibližně tisícovka voličů – malé obce mají zpravidla jeden okrsek a jednu místnost. Nejčastěji jsou ve školách, úřadech či dalších institucích.
|
Jak volit v komunálních a senátních volbách 2026: křížky musíte počítat
Informace o adrese a rozdělení volebních místností musí být uvedeny na úřední desce. Zpravidla jsou k nalezení také na stránkách obce nebo v místním periodiku. V některých obcích je k navigaci rovněž možné využít portál T-Mapy. Některá města provozují vlastní weby – například Praha nebo Ostrava.
V případě nejasností se občané mohou obracet přímo na obecní úřady.
Co vzít k volbám s sebou
Voliči musí před hlasováním prokázat svou totožnost – bez ověření jim komise nevydá úřední obálku a nebudou tedy moci legitimně odevzdat svůj hlas. Základem úspěchu je ověření platnosti dokladu.
|
Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady
Prokázat u voleb se jde hned několika způsoby:
- Fyzický doklad: občanský průkaz nebo cestovní pas
- Elektronicky: aplikace eDoklady během včerejška po komplikacích během voleb roku 2025 dle Digitální a informační agentury fungovala bez problému. Uživatelé by ji nicméně měli ještě doma pro jistotu aktualizovat.
V komunálních volbách mohou hlas odevzdat také občané zemí Evropské unie s trvalým či přechodným pobytem v Česku. Právě potvrzení o pobytu budou muset komisi předložit spolu s dokladem totožnosti.
|
Volby 2026 ONLINE: První den voleb skončil. Odvolit z Maroka dorazil i Pavel
U komunálních voleb nelze použít voličský průkaz – obce jej pro tyto volby ani nevydávají. Využití najde jen při hlasování do Senátu.