Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volby 2026 v sobotu: volební místnosti, kdy zavírají a jak volit

Matouš Waller
  8:26
Komunální a senátní volby v sobotu: jak probíhají, do kdy jsou a co s sebou?

Komunální a senátní volby v sobotu: jak probíhají, do kdy jsou a co s sebou? | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komunální a senátní volby v sobotu: jak probíhají, do kdy jsou a co s sebou?
Komunální a senátní volby v sobotu: jak probíhají, do kdy jsou a co s sebou?
Komunální a senátní volby v sobotu: jak probíhají, do kdy jsou a co s sebou?
Komunální a senátní volby v sobotu: jak probíhají, do kdy jsou a co s sebou?
23 fotografií
Česko má za sebou první den letošních komunálních a senátních voleb. I pro hlasování v sobotu platí stejná pravidla jako včera, liší se takřka jen otevírací doba místnosti. V pátek zavřely úderem desáté hodiny, v sobotu naopak otevírají už ráno, poslední voliči budou moci přijít krátce po poledni.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Volby 2026

Tisíce volebních místností po celém Česku se v sobotu 10. října 2026 otevřely na druhý den komunálních a senátních voleb. Svůj hlas do nich budou občané moci přijít odevzdat od 8:00 do 14:00 hodin.

Úderem druhé hodiny hlasování skončí, odvolit mohou i ti, kteří přijdou na poslední chvíli.

Volební komise musí odvolení umožnit nejen těm, kdo se úderem druhé hodiny budou nacházet ve volební místnosti, ale i před ní.

Jak najít volební místnost

Voliči hlasují v obci, městské části či obvodu podle místa adresy trvalého bydliště. Do každého okrsku (a tedy i do jedné volební místnosti) spadá přibližně tisícovka voličů – malé obce mají zpravidla jeden okrsek a jednu místnost. Nejčastěji jsou ve školách, úřadech či dalších institucích.

Jak volit v komunálních a senátních volbách 2026: křížky musíte počítat

Informace o adrese a rozdělení volebních místností musí být uvedeny na úřední desce. Zpravidla jsou k nalezení také na stránkách obce nebo v místním periodiku. V některých obcích je k navigaci rovněž možné využít portál T-Mapy. Některá města provozují vlastní weby – například Praha nebo Ostrava.

V případě nejasností se občané mohou obracet přímo na obecní úřady.

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v Líbeznicích. (9. září 2026)
153 fotografií

Co vzít k volbám s sebou

Voliči musí před hlasováním prokázat svou totožnost – bez ověření jim komise nevydá úřední obálku a nebudou tedy moci legitimně odevzdat svůj hlas. Základem úspěchu je ověření platnosti dokladu.

Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady

Prokázat u voleb se jde hned několika způsoby:

  • Fyzický doklad: občanský průkaz nebo cestovní pas
  • Elektronicky: aplikace eDoklady během včerejška po komplikacích během voleb roku 2025 dle Digitální a informační agentury fungovala bez problému. Uživatelé by ji nicméně měli ještě doma pro jistotu aktualizovat.

V komunálních volbách mohou hlas odevzdat také občané zemí Evropské unie s trvalým či přechodným pobytem v Česku. Právě potvrzení o pobytu budou muset komisi předložit spolu s dokladem totožnosti.

Volby 2026 ONLINE: První den voleb skončil. Odvolit z Maroka dorazil i Pavel

U komunálních voleb nelze použít voličský průkaz – obce jej pro tyto volby ani nevydávají. Využití najde jen při hlasování do Senátu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Dohoda o ruské naftě rozbila jednání o míru, schůzka v Miami skončila předčasně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a...

Jednání zástupců USA, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Stalo se tak po překvapivém ujednání prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a...

10. října 2026  8:38

Volby 2026 v sobotu: volební místnosti, kdy zavírají a jak volit

Komunální a senátní volby v sobotu: jak probíhají, do kdy jsou a co s sebou?

Česko má za sebou první den letošních komunálních a senátních voleb. I pro hlasování v sobotu platí stejná pravidla jako včera, liší se takřka jen otevírací doba místnosti. V pátek zavřely úderem...

10. října 2026  8:26

Bílý dům má novou mluvčí. Stala se jí Katie Zachariaová

Nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová. (14. prosince 2025)

Novou mluvčí Bílého domu bude Katie Zachariaová. Její jmenování v pátek oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social, přičemž ji nazval svou loajální stoupenkyní. Trump...

10. října 2026  8:03

Druhý den komunálních voleb. Češi rozhodnou, kdo bude vládnout jejich obci

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)

Už jen do sobotních 14 hodin mají voliči čas vhodit svůj hlas do volební urny a rozhodnout, kdo bude na další čtyři roky vládnout jejich obci. Klíčové souboje se vedou o velká města jako Praha či...

10. října 2026

Volby do Senátu 2026: Česko vybírá své zástupce v 27 obvodech

Zaměstnanci městské části Praha 9 začali ráno s rozvozem uren a dalšího...

Česká republika vybírá své zástupce do Senátu v celkem 27 obvodech. Volební místnosti jsou otevřeny do dnešních 14 hodin, poté začne sčítání hlasů. V případě, že žádný z kandidátů nezíská...

10. října 2026

Volby 2026 ONLINE: Češi si druhý den volí obecní zastupitele a senátory

ilustrační snímek

Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti jsou v sobotu 10. října otevřené od 8 hodin do 14 hodin. Poté začne sčítání hlasů. V pátek již odvolil premiér Andrej...

10. října 2026

Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomene, hlásí Trump

Americký prezident Donald Trump a jeho stín

Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. Prohlásil to americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni...

10. října 2026  7:46

Trump žádá o prověření zamítnuté žaloby na Hillary Clintonovou

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)

Prezident Spojených států Donald Trump požádal Nejvyšší soud USA o přezkoumání dříve zamítnuté žaloby na svou neúspěšnou demokratickou soupeřku z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonovou....

10. října 2026  7:29

Naprostá zrada Ukrajiny i Evropy, kritizují demokraté Trumpovu dohodu s Ruskem

ilustrační snímek

Demokratičtí lídři v Senátu USA kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem...

10. října 2026  7:21

Trump šokuje sabotováním sankcí. Nakoupí od Putina miliony tun nafty

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální...

9. října 2026  22:04,  aktualizováno  10. 10. 7:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přežijí jen velké a efektivní farmy. Ostatní čeká extrémní rok, říká viceprezident Michal

Premium
Do vedení komory Michal šel s vizí změny dotačních pravidel. (23. září 2026)

Letošní rok je ve znamení investic, které by už v dalších letech i kvůli letošní horší úrodě a suchu mohlo být těžké do budoucna zopakovat, říká manažer podniku PROAGRO a od letošního roku i...

10. října 2026

Vrať se do pece! Izraelci jsou v šoku, hesla o genocidě jsou silnější než fakta

Premium
Pieta na pláži. Lidé s izraelskými vlajkami si 7. října v Tel Avivu připomněli...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Více než 260. To byl odhadovaný počet protiizraelských a antisemitských akcí plánovaných na středu 7. října, kdy si Izrael připomínal tři roky největšího masakru Židů od dob holokaustu. Asi 45letý...

10. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.