Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Volby 2026: kdy se letos konají komunální volby a kde se volí do Senátu

Matouš Waller
  18:55

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem mateřského státu“ v horní komoře parlamentu. (1. srrpa 2025) | foto: Senát ČR

Česko letos čekají dvoje volby, oboje na začátku října. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat o nové podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude zastupovat v Senátu. Každé hlasování probíhá trochu jinak.

Češi letos rozhodnou o nových složeních obecních zastupitelstev v celé zemi a ve 27 volebních obvodech rovněž o nových zástupcích v Senátu.

  • volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
  • první kolo voleb do Senátu proběhne zároveň s komunálními volbami, tedy v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
  • druhé kolo voleb do Senátu připadá hned na následující týden, tedy pátek 16. a sobotu 17. října 2026.

Letos poprvé jsou data voleb známá už od začátku roku díky novele Ústavy, která nabyla účinnosti 1. ledna 2026. Novela přináší nový bod článku 17, jež stanovuje konání senátních voleb na první celý říjnový týden. Stejné pravidlo pro komunální volby pak stanoví článek 102 Ústavy.

Konkrétní dny konání, tedy pátek a sobotu, stanovuje nový zákon 88/2024, o správě voleb, který má účinnost stejně jako novela Ústavy od prvního ledna 2026. Upravuje také úřední hodiny volebních místností: v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Prezident Petr Pavel pak termín voleb vyhlásil na konci června, aby mohl oficiálně vyjít ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Kde se bude volit

Počátkem října rozhodnou voliči o novém složení zastupitelstev v 6 258 obcích a městech v celé zemi. Ve 27 obvodech, tedy ve třetině z celkových 81, určí také nové senátory.

Kdy budou výsledky

Hlasování do obecních zastupitelstev je jedno z nejsložitějších v Česku. V každém kraji mohou kandidovat jiné strany, hnutí a uskupení. Zatímco pro komunální volby 2022 se zaregistrováno celkem 22 467 kandidátních listin, pro parlamentní 2025 to bylo 287 kandidátních listin. A ještě se může kroužkovat v kandidátkách napříč stranami.

  • Výsledky komunálních voleb se očekávají během podvečera v sobotu 10. října
  • Do hodiny po uzavření volebních místností ve 14 hodin budou známy první výsledky z nejmenších volebních okrsků
  • Velká města budou mít sčítání hotovo večer. Do noci se většinou čeká na data z míst, která postihl technický problém.
  • Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Výsledky senátních voleb budou většinou známy až po druhém kole, do kterého postoupí v každém volebním okrsku dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud v nějakém okrsku dostane kandidát do Senátu více než 50 procent hlasů, bude zvolen rovnou.

Korespondenční volba a voličský průkaz

Jak komunální, tak senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště a zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává, občané mohou hlasy odevzdat pouze v místě trvalého bydliště.

V senátních volbách mohou občané hlasovat v libovolné volební místnosti, avšak jen ve volebním obvodě trvalého pobytu. Není možné volit ze zahraničí, v jiných volebních obvodech nebo v obvodech, kde volby vyhlášené nejsou.

Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde žádat

O voličský průkaz lze požádat písemně (na poště se službou Czech Point), osobně (na obecním úřadě) nebo elektronicky (přes datovou schránku). Žádost můžete podat ode dne vyhlášení voleb a nejpozději sedm dní před jejich konáním. Osobně však nejpozději dva dny před volbami.

Jak probíhá volba do obecních zastupitelstev

Volební systém patří k těm složitějším a hlavní roli zde hrají křížky, kterými mohou voliči označovat své preference pro jednotlivé strany či přímo konkrétní kandidáty – tolikrát, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Jejich počet se odvíjí od velikosti obce či městské části.

Minulé volby

Komunální volby patří mezi ty populárnější. Koncem září 2022 k urnám přišlo 46,07 procent voličů, o čtyři roky dříve pak 47,34 procenta.

Ve velkých městech jsou kandidátky dvojí a občané volí jak ve svém obvodě, tak v celém městě. Například Pražané rozhodují o novém složení zastupitelstva ve své městské části a rovněž magistrátu města.

Jak se volí do Senátu

Volič vybírá pouze jednoho kandidáta. Lístek s jeho jménem vloží do obálky. Pro zvolení potřebuje kandidát nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, jinak postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.

Druhé kolo proběhne týden po prvním, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Volební období 81 senátorů je šestileté, ve dvouletých rozestupech se vždy obmění třetina.

Volební obvody pro senátní volby

Území České republiky je pro účely voleb do Senátu volebním zákonem číslo 244/1995 rozděleno na 81 jednomandátových volebních obvodů, v nichž jsou zahrnuty všechny obce i města.

Součástí některého z obvodů nejsou pouze čtyři největší města, která se naopak sama dělí – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.

  • Praha se dělí na 10 obvodů,
  • Brno se dělí na 3 obvody,
  • Ostrava se dělí na 3 obvody, jež přesahují hranice města,
  • většinu Plzně tvoří jeden obvod, zbylá část města je částí obvodu číslo 9.

Pro přehlednost mají hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo senátních voleb jinou barvu než souběžně konané komunální volby. Při hlasování také není potřeba řešit křížkování či kroužkování – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.

Volební obvody do Senátu v roce 2026

V Senátu se vystřídá třetina ze všech 81 senátorů, Češi své nové zástupce do horní komory Parlamentu zvolí ve 27 obvodech.

Nejvíce končících senátorů pochází z řad hnutí Starostové a nezávislí. Občanská demokratická strana bude obhajovat pět křesel, lidovci tři a po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21. Pouze po jednom mandátu z končících 27 senátorů připadá hnutí ANO, Svobodným, Pirátům a Hradeckému demokratickému klubu (HDK).

Číslo obvoduObvodSoučasný senátor/senátorka
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
12StrakoniceTomáš Fiala (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
33DěčínZbyněk Linhart (STAN)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
39TrutnovJan Sobotka (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
48Rychnov nad KněžnouJan Grulich (TOP 09)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
57VyškovKarel Zitterbart (STAN)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů, o osm desítek méně než minule. Zejména kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách.

Ve volebním obvodě může jednoho kandidáta nominovat strana, hnutí či koalice. Kandidát může být i nezávislý, pokud se mu od voličů ve svém obvodě podaří získat alespoň tisíc podpisů.

Volební kampaň

Předvolební kampaň k oběma volbám začala oficiálně po oficiálním vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů 29. června 2026. Tímto dnem začaly běžet pevné lhůty dané volebním zákonem. Strany a kandidáti sice mohou s propagací začít už dříve, po tomto termínu už však musejí více dbát na zákonná omezení.

Finanční limity a transparentnost

  • Limit na výdaje na kampaň před senátními volbami je dvojí – za každého kandidáta jde o 2 miliony korun, pokud se však účastní dvou kol, zvedá se limit na kandidáta o půl milionu korun.
    • Limity se vztahují na celé období od vyhlášení voleb do vyhlášení výsledků.
  • Každý subjekt zapojený do kampaně musí zřídit veřejně přístupný transparentní účet, přes který musí jít všechny příjmy i výdaje spojené s kampaní.

Propagace a reklama

  • Zakázána je skrytá politická reklama.
  • V období 48 hodin před zahájením voleb a během volebního dne nesmí být zveřejňovány volební průzkumy.
  • Volební plakáty a billboardy na veřejných prostranstvích podléhají místním vyhláškám a zákazu lepení na nepovolená místa.

Vysílání v médiích

  • Veřejnoprávní média (ČT, ČRo) musí poskytnout přiměřený prostor politickým subjektům podle jasně stanovených pravidel.
  • Soukromá média mohou o kampani informovat, ale musí dodržovat zásady objektivity a vyváženosti.

Zákaz ovlivňování voličů

  • Volební zákon zakazuje nabízení výhod, peněz nebo dárků za hlas.
  • Rovněž je zakázáno pořádat akce, kde by se hlasování podmiňovalo účastí či odměnou.
  • V době voleb je zakázaná jakákoli agitace ve volební místnosti a okolí.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Babiš zadal v koalici pro boj se suchem zmapovat místa, odkud rychle mizí voda

Tisková konference po jednání vlády (17. srpna 2026)

Po dvoutýdenní letní dovolené se sešla vláda Andreje Babiše. „Řešili jsme hlavně sucho,“ prohlásil premiér. Opatření proti extrémnímu suchu a pro zadržování vody v krajině má chystat Národní koalice...

17. srpna 2026,  aktualizováno 

Volby 2026: kdy se letos konají komunální volby a kde se volí do Senátu

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem...

Česko letos čekají dvoje volby, oboje na začátku října. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat o nové podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude zastupovat v...

17. srpna 2026  18:55

Končí odpad z oblíbené atrakce na černé skládce? CHKO řeší podezřelé počínání

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed...

17. srpna 2026  18:50

VIDEO: Čínský robot běhá rychleji než Usain Bolt. Přezdívají mu Superman

Představený robot typu „superman“ je schopen skočit ze stoje dva metry a...

Robota, který by předběhl držitele tří světových atletických rekordů Usaina Bolta, představila čínská technologická společnost Unitree. Tohoto humanoida přímo navrhla tak, aby „překonal lidské...

17. srpna 2026  18:47

Dreamliner s 287 lidmi při startu přejel dráhu. Poškozený se vrátil do Mnichova

Letadlo při startu drhlo ocasem o ranvej. Muselo nouzově přistát. (15. srpna...

Let společnosti Vietnam Airlines do Hanoje se krátce po sobotním vzletu musel vrátil na mnichovské letiště kvůli technickým problémům. Přejel totiž dráhu a poškodil si podvozek i ocasní část trupu....

17. srpna 2026  11:28,  aktualizováno  18:46

Airbnb za bytovou krizi v Praze nemůže, tvrdí analýza. Problémem je bytový dluh

ilustrační snímek

Problematika krátkodobých pronájmů, neboli Airbnb, bývá v souvislosti s pražskou bytovou krizí jednou z nejzmiňovanějších. Podle nové analýzy projektu Pražské bydlení pod lupou by však i úplný zákaz...

17. srpna 2026  18:41

Škody a výpadky elektřiny: silné bouřky řádily v Čechách, nyní jsou na Moravě

Bouřková aktivita v Česku (17. srpna 2026)

Česko v pondělí odpoledne zasáhly silné bouřky. Nejvýraznější byly podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na severu Čech a ve středních a jižních Čechách, kde zuřil silný vítr, padal...

17. srpna 2026  14:41,  aktualizováno  18:22

Auto stojící v jesenické říčce zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta

Dvojice mužů zaparkovala v CHKO Jeseníky auto v korytě říčky Střední Opavy.

Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...

17. srpna 2026  18:20

Babiš připomněl Okamurovi návrh na zmrazení platů politiků. Chce ho projednat

První schůze vlády po dvoutýdenní vládní přestávce. Na programu je mimo jiné...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš chce, aby Sněmovna projednala návrh na zmrazení platů politiků do roku 2030. „Pan Okamura je předseda Sněmovny, tak ho požádám, aby to zmrazení platů zařadil,“...

17. srpna 2026  14:51,  aktualizováno  18:15

Na světě jsou tři lidé, kteří nepotřebují pas a cestují všude volně. Kdo to je?

ilustrační snímek

Téměř každý má svůj pas, je to pro mnohé nepostradatelnou položkou během cestování. Přesto na světě je zhruba 75 procent lidí, kteří pas nemají. Ovšem na světě jsou tři osoby, po kterých není pas...

17. srpna 2026  18:02

Nemovitosti v zahraničí: Proč Čechy lákají Španělsko a Dubaj a na co si dát při koupi pozor

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Touha po druhém domově nebo po místě, kam lze pravidelně utíkat před českou zimou, přivádí stále více Čechů na zahraniční realitní trhy. Největší zájem dlouhodobě směřuje do Španělska, rychle však...

17. srpna 2026  18:01

Ironmana zvládla i bez ruky. Přijala jsem sama sebe, to je mé vítězství

Handicapovaná triatlonistka Petra Václavková.

Za každým startovním číslem nedělního královéhradeckého závodu Ironman 70.3 se skrývá jedinečný příběh. Když dnes Petra Václavková stojí na startu triatlonu nebo překážkového závodu, působí...

17. srpna 2026  17:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×