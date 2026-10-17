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Pro ANO je to Waterloo, ale nemůže se divit. SPOLU 2.0 dává smysl, míní experti

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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Druhé kolo senátních voleb přineslo vládnímu bloku tvrdou porážku. ANO neproměnilo ani jednu z finálových šancí, v komunálních volbách a prvním kole senátních vyhořeli i jeho koaliční partneři. Podle politologů se definitivně potvrzuje vzestup Starostů a prohlubující se krize ODS. Výsledky navíc otevírají novou celostátní dynamiku: existuje šance na nový projekt typu „SPOLU 2.0“, tentokrát však bez občanských demokratů.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Druhé kolo senátních voleb 2026 potvrdilo trend, který naznačil už minulý volební víkend při komunálním hlasování. Vládní koalice v soubojích o horní komoru Parlamentu zcela propadla.

Zatímco hnutí ANO poslalo do druhého kola hned třináct kandidátů, nakonec nezískalo ani jediný mandát. Podle politologa Michala Pinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jde o bezprecedentní selhání.

To, co dnes vidíme, by měl být pro ODS velký budíček. Odstřelila koalici SPOLU a toto je výsledek. STAN se z Prahy úspěšně roztáhl do regionů, zatímco ODS jde celostátně pomalu dolů.

Michal Pinkpolitolog

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