Druhé kolo senátních voleb 2026 potvrdilo trend, který naznačil už minulý volební víkend při komunálním hlasování. Vládní koalice v soubojích o horní komoru Parlamentu zcela propadla.
Zatímco hnutí ANO poslalo do druhého kola hned třináct kandidátů, nakonec nezískalo ani jediný mandát. Podle politologa Michala Pinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jde o bezprecedentní selhání.
To, co dnes vidíme, by měl být pro ODS velký budíček. Odstřelila koalici SPOLU a toto je výsledek. STAN se z Prahy úspěšně roztáhl do regionů, zatímco ODS jde celostátně pomalu dolů.