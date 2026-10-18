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Selhala mobilizace, míní Vildumetzová. Šlachta zvažuje odchod z klubu ANO

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  12:38aktualizováno  12:47
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jana Mračková Vildumetzová...

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jana Mračková Vildumetzová (ANO). (10. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Přísahy Robert Šlachta
Tisková konference ve volebním štábu ODS. Na snímku Miroslava Němcová. (17....
Nově zvolený senátor Jan Grolich. (10. října 2026)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
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Hnutí ANO nezískalo v senátních volbách mandát ani v Karviné a předsedkyně jeho senátorského klubu Jana Mračková Vildumetzová otevřeně přiznala selhání mobilizace voličů. Miroslava Němcová z ODS vidí příčinu úspěchu opozice ve spolupráci stran.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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„Pro nás to, že jsme neobhájili ten jeden mandát v Karviné, je určitě neúspěch. Z druhé strany rozložení v Senátu se nebude úplně měnit, ty kluby prakticky zůstanou svým způsobem na svých číslech,“ uvedla Mračková Vildumetzová. Propad hnutí ve druhém kole vysvětluje nízkou účastí svých příznivců: „Naši voliči nepřišli k volbám do druhého kola, nepodařilo se nám mobilizovat.“

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Podle Němcové výsledek ukázal odmítání vládní politiky a zároveň nutnost soudržnosti opozičních sil. „To, co já jsem slyšela od našich voličů velmi často, je, že litují, že se rozpadla koalice SPOLU. Tam, kde jsme se vzájemně podpořili, jsme skutečně uspěli,“ konstatovala Němcová. Je to podle jejích slov jeden z hlavních vzkazů voličů. Vládnímu hnutí pak vytkla nesplněné personální sliby s odkazem na billboardy Aleny Schillerové, kde vylučovala vládní spolupráci s SPD.

Zlom může nastat v samotném senátorském klubu ANO. Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta přiznal nespokojenost s událostmi na jižní Moravě a zvažuje, zda nepřestoupí z klubu ANO někam jinam. „Ta debata už běží. Je pravda, že vedu debaty i s ostatními kluby, kde bych se mohl objevit,“ uvedl Šlachta s tím, že se rozhodne v nejbližší době.

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Robert Šlachta jako hlavní důvod možného odchodu z klubu ANO označil styl kampaně na jižní Moravě a následnou vyhrocenou povolební komunikaci. „Byla to ta poslední tečka. To, co se vedlo na Znojemsku, a komunikace směrem ke mně byla v tom týdnu docela nepříjemná ohledně podpory či nepodpory,“ uvedl Šlachta. „V osmdesáti procentech jsem hlasoval jinak než klub ANO. Nebudu zastírat, že k činnosti některých ministrů, které já hodně dobře znám, jsem velmi skeptický,“ uzavřel senátor.

Nově zvolený senátor Jan Grolich (KDU-ČSL) odmítl výtky ANO, že by opozice stavěla kampaň na pouhém „antibabišismu“. Upozornil, že to bylo naopak vládní hnutí, které proti němu vedlo vyhrocené osobní výpady. „Oni sami na Vyškovsku nedělali nic jiného, dělali přesně osobní útoky na mou osobu a platili si na to weby,“ řekl lidovecký hejtman.

Končící senátorka Němcová mezitím připomněla předvolební výrok vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO), který hlasování označil za plebiscit o kabinetu. „Referendum o vládě vyhlášené Karlem Havlíčkem dopadlo pro hnutí ANO 27:0,“ konstatovala senátorka s tím, že vládní koalice v souboji zcela propadla.

Vyvažování moci, polarizovaná společnost

Výsledky voleb proměnily horní komoru v jednoznačnou opoziční protiváhu vládní koalici, shodli se odborníci. Filozof Václav Bělohradský varoval, že takto vyhraněné rozložení sil prohlubuje nerovnováhu v ústavním systému. „Považuji tu politickou strukturu za dost tragickou, protože ze Senátu se stala jaksi opoziční část Sněmovny. Není nic horšího, než když Senát bojuje za hodnoty a Sněmovna bojuje za kapitál, za vývoz nebo za realistické představy,“ uvedl Bělohradský s tím, že politika musí být kompromisem, nikoli střetem dvou nesmiřitelných světů.

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Ústavní právník Jan Kysela naopak vnímá výsledek jako vyvažování moci ze strany voličů. Odbornice na marketing Alice Mikulášová upozornila, že drtivá prohra vládního tábora odráží příkopy ve společnosti. „Vnímám v tom silný signál, že společnost je extrémně polarizovaná, a nemyslím si, že je to úplně dobrá vizitka. Obecně není dobré, když jedna strana není v Senátu zastoupena vůbec,“ konstatovala Mikulášová. Zároveň připomněla, že jediným premiérem před Andrejem Babišem, jehož strana v senátním klání nezískala ani mandát, byl Stanislav Gross.

„Čím více je společnost polarizovaná, tím méně věříme institucím, protože si myslíme, že jsou polarizované. Představa, že budu mít preventivní nedůvěru k Senátu jen proto, že fandím, nebo nefandím ANO, je katastrofa,“ uzavřel sociolog Bělohradský.

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