Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Volby 2026: kdy se letos konají komunální volby a kde se volí do Senátu

Matouš Waller
  20:04

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem mateřského státu“ v horní komoře parlamentu. (1. srrpa 2025) | foto: Senát ČR

Česko letos čekají dvoje volby, oboje na začátku října. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat o nové podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude zastupovat v Senátu. Každé hlasování probíhá trochu jinak.

Češi letos rozhodnou o nových složeních obecních zastupitelstev v celé zemi a ve dvaceti sedmi volebních obvodech rovněž o nových zástupcích v Senátu.

Kdy bude vyhlášen termín

Ačkoli si na oficiální vyhlášení voleb prezidentem republiky budeme muset ještě počkat, data konání jsou jasná už nyní. Volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou, spolu s prvním kolem voleb do Senátu, v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.

Senátní volby mají zpravidla dvě kola – termín druhého kola by připadl hned na následující týden, tedy pátek 16. a sobotu 17. října 2026.

Datum je poprvé známo předem

Termíny jsou známé díky novele Ústavy, která nabyla účinnosti 1. ledna 2026. Novela přináší nový bod článku 17, jež stanovuje konání senátních voleb na první celý říjnový týden. Stejné pravidlo pro komunální volby pak stanoví článek 102 Ústavy.

Konkrétní dny konání, tedy pátek a sobotu, stanovuje nový zákon 88/2024, o správě voleb, který má účinnost stejně jako novela Ústavy od prvního ledna 2026. Upravuje také úřední hodiny volebních místností: v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Kde se bude volit

Počátkem října rozhodnou voliči o novém složení zastupitelstev v 6 258 obcích a městech v celé zemi. Ve 27 obvodech, tedy ve třetině z celkových 81, určí také nové senátory.

Kdy budou výsledky

Hlasování do obecních zastupitelstev je jedno z nejsložitějších v Česku. V každém kraji mohou kandidovat jiné strany, hnutí a uskupení. Zatímco pro komunální volby 2022 se zaregistrováno celkem 22 467 kandidátních listin, pro parlamentní 2025 to bylo 287 kandidátních listin. A ještě se může kroužkovat v kandidátkách napříč stranami.

Výsledky komunálních voleb se očekávají během podvečera v sobotu 10. října. Do hodiny po uzavření volebních místností ve 14 hodin budou známy první výsledky z nejmenších volebních okrsků. Velká města budou mít sčítání hotovo večer. Do noci se většinou čeká na data z míst, která postihl technický problém.

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Výsledky senátních voleb budou většinou známy až po druhém kole, do kterého postoupí v každém volebním okrsku dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud v nějakém okrsku dostane kandidát do Senátu více než 50 procent hlasů, bude zvolen rovnou.

Korespondenční volba a voličský průkaz

Jak komunální, tak senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště a zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává, občané mohou hlasy odevzdat pouze v místě trvalého bydliště.

V senátních volbách mohou občané hlasovat v libovolné volební místnosti, avšak jen ve volebním obvodě trvalého pobytu. Není možné volit ze zahraničí, v jiných volebních obvodech nebo v obvodech, kde volby vyhlášené nejsou.

O voličský průkaz lze požádat písemně (na poště se službou Czech Point), osobně (na obecním úřadě) nebo elektronicky (přes datovou schránku). Žádost můžete podat ode dne vyhlášení voleb a nejpozději sedm dní před jejich konáním. Osobně však nejpozději dva dny před volbami.

Komunální volby do obecních zastupitelstev

Konat se budou v pátek 9. října a sobotu 10. října. Volební místnosti budou první den otevřené od 14 do 22 hodin, druhý den od osmi ráno do dvou odpoledne. Volby se konají každé čtyři roky ve všech obcích České republiky.

Volební systém patří k těm složitějším a hlavní roli zde hrají křížky, kterými mohou voliči označovat své preference pro jednotlivé strany či přímo konkrétní kandidáty – tolikrát, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Jejich počet se odvíjí od velikosti obce či městské části.

Minulé volby

Komunální volby patří mezi ty populárnější. Koncem září 2022 k urnám přišlo 46,07 procent voličů, o čtyři roky dříve pak 47,34 procenta.

Ve velkých městech jsou kandidátky dvojí a občané volí jak ve svém obvodě, tak v celém městě. Například Pražané rozhodují o novém složení zastupitelstva ve své městské části a rovněž magistrátu města.

Volby do Senátu

První kolo voleb do Senátu proběhne ve stejném termínu jako komunální volby, tedy v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Pro zvolení potřebuje kandidát nadpoloviční většinu hlasů, v opačném případě postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.

Případné druhé kolo proběhne týden po prvním, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Volební období 81 senátorů je šestileté, ve dvouletých rozestupech se vždy obmění třetina.

Volební obvody pro senátní volby

Území České republiky je pro účely voleb do Senátu volebním zákonem číslo 244/1995 rozděleno na 81 jednomandátových volebních obvodů, v nichž jsou zahrnuty všechny obce i města.

Součástí některého z obvodů nejsou pouze čtyři největší města, která se naopak sama dělí – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.

  • Praha se dělí na 10 obvodů,
  • Brno se dělí na 3 obvody,
  • Ostrava se dělí na 3 obvody, jež přesahují hranice města,
  • většinu Plzně tvoří jeden obvod, zbylá část města je částí obvodu číslo 9.

Pro přehlednost mají hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo senátních voleb jinou barvu než souběžně konané komunální volby. Při hlasování také není potřeba řešit křížkování či kroužkování – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.

Minulé volby

K senátním volbám chodí nejméně občanů. První kolo, které bývá spojené s jiným druhem voleb, se těší větší účasti. Ve druhém kole konaném o týden později bývá účast zhruba poloviční. V minulém termínu v roce 2024 k prvnímu kolu voleb přišlo přes třicet procent voličů, o týden později jen necelých osmnáct procent.

Ve volebních obvodech, kde se bude o nových senátorech rozhodovat v roce 2026, přišlo v minulém termínu v prvním kole k urnám 36,74 procenta voličů. O týden později své hlasy odevzdalo jen 16,74 procenta voličů.

Volební obvody do Senátu v roce 2026

V Senátu se vystřídá třetina ze všech 81 senátorů, Češi své nové zástupce do horní komory Parlamentu zvolí ve 27 obvodech.

Nejvíce končících senátorů pochází z řad hnutí Starostové a nezávislí. Občanská demokratická strana bude obhajovat pět křesel, lidovci tři a po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21. Pouze po jednom mandátu z končících 27 senátorů připadá hnutí ANO, Svobodným, Pirátům a Hradeckému demokratickému klubu (HDK).

Číslo obvoduObvodSenátor
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
12StrakoniceTomáš Fiala (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
33DěčínZbyněk Linhart (STAN)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
39TrutnovJan Sobotka (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
48Rychnov nad KněžnouJan Grulich (TOP 09)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
57VyškovKarel Zitterbart (STAN)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Kdo bude v Senátních volbách usilovat o hlasy občanů a kdo se pokusí obhájit stávající mandát, zatím není jasné. Přihlášky kandidátů k registraci do voleb musejí k pověřeným obecním úřadům doputovat nejpozději 66 dní před termínem voleb, což připadá na středu 5. srpna 2026.

Ve volebním obvodě může jednoho kandidáta nominovat strana, hnutí či koalice. Kandidát může být i nezávislý, pokud se mu od voličů ve svém obvodě podaří získat alespoň tisíc podpisů.

Volební kampaně

Skutečné předvolební kampaně k oběma volbám budou moci začít až po oficiálním vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů. Tehdy začínají běžet pevné lhůty dané volebním zákonem. Strany a kandidáti sice mohou s propagací začít už dříve, po tomto termínu už však musejí více dbát na zákonná omezení.

Finanční limity a transparentnost

  • Limit na výdaje na kampaň před senátními volbami je dvojí – za každého kandidáta jde o 2 miliony korun, pokud se však účastní dvou kol, zvedá se limit na kandidáta o půl milionu korun.
    • Limity se vztahují na celé období od vyhlášení voleb do vyhlášení výsledků.
  • Každý subjekt zapojený do kampaně musí zřídit veřejně přístupný transparentní účet, přes který musí jít všechny příjmy i výdaje spojené s kampaní.

Propagace a reklama

  • Zakázána je skrytá politická reklama.
  • V období 48 hodin před zahájením voleb a během volebního dne nesmí být zveřejňovány volební průzkumy.
  • Volební plakáty a billboardy na veřejných prostranstvích podléhají místním vyhláškám a zákazu lepení na nepovolená místa.

Vysílání v médiích

  • Veřejnoprávní média (ČT, ČRo) musí poskytnout přiměřený prostor politickým subjektům podle jasně stanovených pravidel.
  • Soukromá média mohou o kampani informovat, ale musí dodržovat zásady objektivity a vyváženosti.

Zákaz ovlivňování voličů

  • Volební zákon zakazuje nabízení výhod, peněz nebo dárků za hlas.
  • Rovněž je zakázáno pořádat akce, kde by se hlasování podmiňovalo účastí či odměnou.
  • V době voleb je zakázaná jakákoli agitace ve volební místnosti a okolí.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride

Prague Pride začala na pražském Střeleckém ostrově (3.srpna 2026)

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začal v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

3. srpna 2026,  aktualizováno  20:10

Volby 2026: kdy se letos konají komunální volby a kde se volí do Senátu

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem...

Česko letos čekají dvoje volby, oboje na začátku října. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat o nové podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude zastupovat v...

3. srpna 2026  20:04

Kauza bitcoiny: žalobce navrhl pro Blažka 6,5 roku vězení, jiné tresty mají být tvrdší

Premium
Pavel Blažek

Jednoho z nejvlivnějších občanských demokratů, bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), chce poslat žalobkyně na 6,5 roku do vězení za praní špinavých peněz v bitcoinové kauze a dát mu i...

3. srpna 2026

VIDEO: U Grónska se převrátil do moře obří ledovec spojovaný s Titanikem

Grónsko: Obrovský ledovec se převrátil, gigantické vlny udeřily na pobřeží

Obří ledovec se zasloužil o spektakulární podívanou pro obyvatele grónského města Ilulissat. Obrovská masa ledu se u jeho břehů rozlomila a část se jí převrátila do moře, což způsobilo vysoké vlny.

3. srpna 2026  19:59

Nemáte nápad, jak porazit Írán? Zoufalé velení žádá kreativní řešení u podřízených

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...

Hledáme nové kreativní a nekonvenční způsoby, jak vyvinout tlak na Írán a potrestat ho. Tak podle zdrojů stanice CNN vypadala e-mailová výzva z vysokých míst amerického vojenského velení (CENTCOM)...

3. srpna 2026  19:20

Apple zaujalo materiálové inženýrství z Brna, koupil českou firmu PlasmaSolve

ilustrační snímek

Americká společnost Apple koupila na počátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolve, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a specializuje se na vývoj softwaru pro...

3. srpna 2026  18:57

USA nabídnou více pasů s Trumpem. Ministerstvo reaguje na vysoký zájem

Spojené státy vydaly limitovanou edici cestovního pasu k výročí 250 let od...

Ministerstvo zahraničí Spojených států ve čtvrtek oznámilo, že v reakci na mimořádný zájem veřejnosti rozšíří nabídku pamětního pasu s vyobrazením prezidenta Donalda Trumpa. Úřady nyní plánují vydat...

3. srpna 2026  18:44

Na prázdninách u prarodičů se školačka opila s kamarádkami. Namol ležela v parku

ilustrační snímek

Policisté na Chomutovsku stíhají jednašedesátiletou ženu, která prodala nezletilým dívkám dvě lahve vodky, aniž by si ověřila jejich věk. Jedna z nich po konzumaci alkoholu skončila s více než třemi...

3. srpna 2026  18:34

Největší vedro dnes bylo ve Strážnici. Padl rekord pro Moravu a Slezsko

Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28....

Pondělní teploty na jihu Moravy v pondělí už ve 14:50 překonaly rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia, což je nové maximum pro území...

3. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  18:28

Černý Most trpí kvůli bytům pro bezdomovce. Projekt Pirátů je pod palbou kritiky

Sídliště Vybíralova na Černém Mostě

Stabilní bydlení v městských bytech pro bezdomovce s cílem je opět sociálně začlenit. Taková byla představa projektu Housing First, který v Praze prosadili Piráti. Nejvíce městských bytů má hlavní...

3. srpna 2026  18:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Strach z léků i konce světa, popisují ženy vliv influencerky. Ta nařčení odmítá

Premium
Kostroňová spolu s rodiči zemřelého chlapečka a dalšími členy komunity...

Tragická smrt tříletého chlapce v Žacléři obrátila pozornost také na komunitu kolem influencerky Karolíny Kostroňové a její působení na sledující. Redakce iDNES.cz v posledních dnech mluvila...

3. srpna 2026

OBRAZEM: Letní vedra sebrala vodu evropským veletokům. Situace je vážná

Vysychající řeka v Německu. (3. srpna 2026)

Rekordně nízké hladiny vody v hlavních evropských řekách omezily přepravu zboží, snížily výrobu elektřiny a zmenšily zisky firem, což vyvolává obavy z ekonomických dopadů spalujícího vedra a...

3. srpna 2026  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.