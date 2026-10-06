„Nebojíme se toho, osobnosti na to určitě máme. Velmi zkušeným senátorem je třeba Jiří Drahoš, který vykonává dlouhodobě místopředsednickou funkci,“ jmenoval Rakušan soupeře Miloše Zemana z prezidentské volby 2018.
Podle posledních průzkumů jdete nahoru, v září jste si sáhli až na rekordních 17 procent. Přitom se nedá říct, že byste v opozici byli nějak výraznější než další strany. Tak čemu to přičítáte?
Ta stoupající trajektorie je delší. V únoru před třemi lety jsme měli kolem šesti procent. Tehdy jsme přišli s určitou strategií, která mimochodem obsahovala i to, že jsem začal mnohem více jezdit po téhle zemi včetně regionů, kde se nám úplně nedaří. K tomu máme stínovou vládu, Kabinet budoucnosti a také nám dorůstá velmi silná nová generace politiků. STAN už prostě nejsem jen já. A myslím, že opoziční práci děláme trochu jinak. Primárně nekritizujeme Babiše, ale jezdíme za lidmi a ptáme se, co jim v téhle zemi chybí a co zlepšit.
Předvolební rozhovory s předsedy stran a hnutí
Politologové často zmiňují, že STAN je v průzkumech nejsilnější právě v období mezi volbami, když se nic neděje, ale pak ztrácí. Čím to podle vás je?
Četl jsem to taky. My se proto teď snažíme budovat důvěru trvalou. Pevně věřím, že už je to dlouhodobý trend, a vycházím i z dat. Podle nich se nám v porovnání s minulostí podařilo výrazně posílit pevné jádro voličů. To je první dobré znamení. A jak říkám, usilujeme o udržitelnou podporu. Nesnažíme se o nějaké kouzlo, že vylítneme o 10 procent nahoru, ale stoupáme postupně. A myslím, že trajektorie za poslední tři roky už je vypovídající.
V kuloárech se mluví o tom, že by před příštími sněmovními volbami mohlo vzniknout jakési „SuperSPOLU“, kde by kromě ODS, KDU-ČSL a TOP 09 byl i STAN. Umíte si to představit?
Tohle zatím opravdu neřeším. Máme teď komunální a senátní volby, ve kterých jsme se ve 20 obvodech domluvili s ostatními opozičními stranami na spolupráci. To je první znak, že spolu umíme mluvit. Jako STAN máme také řadu lokálních koalic. Umíme vytvářet spojenectví a programově se dohodnout. Pokud by mělo vznikat na celostátní úrovni nové spojenectví, tak teď primárně usiluji o to, abychom byli jeho hlavním architektem. A k tomu potřebujeme posílit. Chceme být natolik silní, abychom ve chvíli, kdyby spojenectví vznikala, byli těmi, kdo je navrhuje.
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A časově to vidíte jak, kdy by se o takové koalici mohlo začít vážně vyjednávat?
Příští rok je zajímavý v tom, že nejsou po letech žádné volby. Takže to bude i pro nás čas, kdy budeme určovat strategii a taktiku. Budeme mít volební sněm. A já po každém, kdo na něm vystoupí, budu chtít jednu věc. Aby jednoznačně řekl, kde chce STAN vidět, jak vidí svou roli, zda chce být ve vládě či zda má vytvořen odborný tým. Náš sněm bude důležitý, abychom ukázali kompetenci. Projdeme si sněmem a pak budeme připraveni vést nejrůznější rozhovory o možné koalici. A uvidíme, jak v tu dobu bude vypadat politická mapa.
Zpátky do současnosti. Minulý týden opozice neuspěla při hlasování o nedůvěře vládě. Myslím, že ve vašem klubu nebyl jednotný názor, zda hlasování vůbec vyvolávat. Jak to zpětně hodnotíte, vyplatilo se to opozici?
Máte pravdu, u nás na to nebyl jednotný názor. Hlasování o nedůvěře má totiž vždy dvě nástrahy. První je, že si schůzi pro sebe uzme vláda. Nám se to v minulém období také podařilo. Druhá nástraha je, že byť tomu nenapovídají čísla, ve veřejnosti se vzbudí jistá naděje, byť teoretická, že nedůvěra bude reálně vyslovena. A je vždy třeba zvažovat obě tato rizika. Nakonec převážil názor do toho jít. Koneckonců lidovci to tak nějak partyzánsky vyhlásili sami, takže ostatní se připojovali až po vnitřní diskusi.
A mělo to význam?
Za mě ty důvody byly vážné. Nebyla to předvolební taškařice. Máme obrovský deficit rozpočtu a přetrvávající střet zájmů premiéra. Někdo může říct, že je to ohraná písnička. Ale tu teď potvrdil rozhodnutím i soud ve věci firmy FAU. To je bezprecedentní střet zájmů. Další věc jsou útoky na média a veřejnoprávní instituce či zpochybňování Ústavního soudu. A čtvrtý důvod: bezpečnost a mlčení Andreje Babiše. Já jsem ho před třemi týdny vyzval slušným dopisem, abychom se začali bavit o bezpečnosti, jako to dělají v Polsku, Francii, Švédsku či Finsku. A dodnes nemám odpověď.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Proč to tedy mělo smysl?
Ukázali jsme lidem, co nám na vládě vadí, a předali jim jednoduchý vzkaz: „Nám to nevyšlo, důvěra nebyla vyslovena, vy máte možnost vyslovit svůj postoj k vládě už v pátek a v sobotu ve volbách.“
Přejdu k rozpočtu na příští rok. Vy byste v něm prý dokázali ušetřit až 54 miliard korun. Kde přesně byste škrtali?
Budu říkat jednotlivé položky. Podporu u obnovitelných zdrojů placenou z rozpočtu bychom snížili z 20 na 10 miliard. Zachovali bychom ji pro lidi, kteří jsou v sociální nouzi, ale nepomáhali bychom plošně všem. Dále paní ministryně Schillerová tvrdí, že EET přinese až 15 miliard. My bychom tyto peníze dali do obsluhy dluhu, a ne do dárečků. Mimořádný příspěvek 2 000 korun pro každého důchodce tedy určitě ne. A poslední věc, která mně šíleně vadí, je, že se pan vicepremiér Havlíček chytil do vlastní pasti. On tvrdí, že budou konsolidovat rozpočty během dvou let, ale sám dal do fiskálního výhledu, že hospodářský růst bude maximálně dvě procenta. Přitom sumy, které uvádí na konsolidaci, odpovídají čtyřem až pěti procentům hospodářského růstu.
Ještě k mimořádnému příspěvku 2 000 korun pro seniory. Ministr Aleš Juchelka (ANO) ho hájí tím, že má vláda vůči důchodcům dluh z minulého období, mimo jiné kvůli několika čtvrtletím poklesu reálných mezd za vaší vlády. Není to argument?
Vůbec nezpochybňuji, že si lidé, kteří pro tuhle zemi něco udělali, zaslouží být odměňováni. Ale i v těžké hospodářské situaci minulé vlády vyrostly důchody v průměru o 31 procent. Pokud bychom se dívali, které skupině obyvatel se nám jako bývalé vládě nepovedlo kompenzovat inflaci, tak jsou to spíš mladé rodiny s dětmi a samoživitelky. U důchodů se to podařilo.
Když chcete šetřit, ODS se v říjnu chystá předložit do Sněmovny návrh na obnovení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemocenské bez proplacení části mzdy. Možná se k tomu přidají Motoristé. Co vy?
My jsme tohle nikdy nepodporovali, přínos je sporný a rizika vysoká. I v minulé vládě jsme o tom vedli spory. Drtivě většinový názor u nás je, že tohle nebude náš návrh. Možná vzniknou zajímavé hlasovací koalice, protože vím, že s tím návrhem chtěli přijít Motoristé a další. Uvidíme, jak to vezme i část hnutí ANO. Kuloárně jsem slyšel, že by to byla cesta, o které by byli schopni uvažovat. Tak třeba nám vzniknou paradoxní hlasovací koalice jako u superhrubé mzdy, kterou zrušilo ANO, ODS a SPD.
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Pojďme k volbám. V těch senátních letos obhajujete 11 křesel z roku 2020, kdy jste je vyhráli. Kolik čekáte, že obhájíte?
Trochu se usmívám tomu vítězství, protože nebudu zastírat, že i my sami jsme tehdy tím úspěchem byli překvapeni. Ale musíme si říct, jaká byla doba. Byl covid, skoro se nedělala kontaktní kampaň a vrcholila kritika vůči Andreji Babišovi a jeho krizovému managementu během pandemie. Letos je doba jiná. Hnutí ANO v regionech generuje silnější kandidáty než před šesti lety. Je také usídlenější v komunální a krajské politice. Proto říkám, že sedm až osm mandátů budu považovat za úspěch. Ale ještě důležitější pro mě bude, aby v Senátu zůstala demokratická většina.
Já naopak slyšel o obavách uvnitř ODS, že byste po volbách mohli jako Starostové obejít Miloše Vystrčila a spolu s některými novými senátory od hejtmana Martina Kuby se pokusit vyměnit předsedu Senátu.
Já bych chtěl vzkázat ODS, ať se nebojí a nevěří fámám. Mě s takovou myšlenkou nikdo neoslovil. Neoslovili mě s ní naši senátoři, nebavili jsme se o ní na předsednictvu a neoslovil mě s ní ani nikdo z jiných subjektů. Myslím, že koláč se má krájet až poté, co se upeče, tedy po volbách. Já osobně jsem s výkonem Miloše Vystrčila spokojen a nevidím žádný velký důvod ke změně.
Ale zase nezastírejme, že kdyby to početně vycházelo a měli jste s hnutím Naše Česko v Senátu většinu, tak byste jako STAN nechtěli mít svého předsedu?
Bývalo zvykem, že nejsilnější klub jmenuje předsedu. Pokud by se Starostové opravdu stali nejsilnějším klubem, tak se toho nebojíme, ty osobnosti určitě máme.
Jaké osobnosti máte na mysli?
Velmi zkušeným senátorem, který vykonává dlouho místopředsednickou funkci, je třeba Jiří Drahoš. To je seniorní senátor, který tam dlouhodobě je. Zmíním třeba i Jana Sobotku, předsedu našeho senátního klubu. To jsou všechno lidé s velkou zkušeností a uměl bych jmenovat ještě další tři. Ale my jsme skutečně ani hypoteticky neměli žádné primární volby. A hlavně o tom, kdo bude předseda Senátu, nerozhoduje ani šéf ODS, ani šéf STAN, ale samotní senátoři.
Když přejdeme ke komunálním volbám, hlavní cíl je mít v Praze konečně primátora?
Jsme regionální hnutí, takže pro mě jsou stejně důležité regiony. Nesmím vidět výrazný pokles ani v těch menších sídlech. To by bylo velké zklamání. Stejně tak, kdyby nám výrazně klesal celkový počet zastupitelů. Pak máme dva cíle: být zastoupeni v zastupitelstvech všech statutárních měst a uspět v Praze. To znamená mít okolo 20 procent. Cokoliv pod 15 bych v Praze považoval za neúspěch. A samozřejmě se nebojíme ani vyjednávání o tom, že by náš lídr mohl být primátorem. Věřím, že s Metropolitním plánem, zkušeností a takovým klidem a rozvahou, kterou má, by byl velmi kvalitním primátorem.
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Primátorem by za vás opravdu byl Petr Hlaváček? Ze začátku kampaně mu totiž bylo vyčítáno, že se o to dostatečně nehlásí a není tak výrazný…
... Petr nemá ten současný dravý styl politiky, že by všude hlásal, jak chce být primátorem a udělá pro to úplně všechno. Ale možná o to lépe. Za ním je kontinuální práce a od mnoha lidí z Prahy vím, že jim je to vlastně sympatické. Ostatní to tady příliš šponují, Petr Hlaváček místo toho říká kontinuita, rozvoj nejenom turistické Prahy 1, ale i okrajových částí, sídlišť, a má na to plán. Petr není dravec na první pohled, ale možná by ten klid a odbornost Praze docela prospěly.
Co se týče možné koalice, s hnutím ANO ani s Motoristy byste do toho nešli?
Po tom, co v kampani ANO i Motoristé předvádějí, jak se vymezují a jakým dehonestačním způsobem používají fotky ostatních politiků, určitě ne. My se oproti tomu soustředíme na sebe, na voliče a na programovou nabídku. Pokud se proti nám někdo tvrdě vymezuje už od začátku, tak ne. A hlavně bych to v Praze považoval za úplně zbytečné. Budeme tam schopni vládnout na jiné bázi než s vládními stranami. Záleží jen na ochotě lidí a na tom, zda ostatní strany zahodí své předvolební výkřiky a zvládnou spolupracovat.
Teď se bavíme o Praze, ale je to i doporučení pro všechna větší města, že s ANO a Motoristy určitě ne?
Pokud lze sestavit koalici, která bude funkční bez těchto stran, tak považuju za rozumné primárně oslovovat lokální sdružení a opoziční strany. Určitě se ale najdou města, kde náš program na základě nějakých lokálních daností nebudeme mít s kým jiným uskutečňovat než třeba s hnutím ANO. A sám to nezakazuji, byť to nepreferuji.