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Zeman v Lánech volil Gerlocha. Senát by ale stále zrušil, Pavla má za pokrytce

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  16:03
Bývalý prezident Miloš Zeman v pátek odpoledne odvolil v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech. Svůj hlas do Senátu dal ústavnímu právníkovi Aleši Gerlochovi (za ANO), na radnici podpořil dosavadní místostarostku Ivanu Píšovou. Před novináři pak ostře zkritizoval současnou hlavu státu Petra Pavla za původně ohlášenou neúčast ve volbách, kterou označil za pokrytectví. Pavel se však nakonec z dovolené vrátil a v Černoučku rovněž odhlasoval.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Přestože zde Miloš Zeman žije i hlasuje již několik let a u uren se v obci objevil například i při loňských volbách do Poslanecké sněmovny, leckterého z voličů jeho příchod překvapil.

Volby 2026 OBRAZEM

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Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
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Zeman při příjezdu již typicky při přebírání lístků vtipkoval se značnou sebeironií: „Takže žlutá je Senát... Obálku mám (ne)zalepovat. No to z toho nepoznám, co je do Senátu a co je do komunálu. Tak ještě jednou, já jsem sklerotik. Žlutá Senát, obecní úřad... Výborně, už jsem to pochopil a děkuji,“ ubezpečoval se u členů volební komise, než za plentou vložil lístky do obálek.

Ihned po odvolení novinářům otevřeně prozradil své volební preference. „Za starostku Lán jsem volil paní inženýrku Píšovou, všeobecně oblíbenou v této obci, a za senátora jsem volil profesora Gerlocha,“ prohlásil Zeman.

Podpora středu, krajní levice i pravice

Miloš Zeman před letošními volbami doporučeními nešetřil a podpořil celou řadu kandidátů. V domovském senátním obvodu na Kladensku se jednoznačně postavil za renomovaného profesora práva Aleše Gerlocha, jenž kandiduje v barvách hnutí ANO. Označil jej za „jednoho z nejerudovanějších ústavních právníků v naší republice“ a připomněl, že obdržel i prestižní ocenění Právník roku.

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U hnutí ANO však exprezident nezůstal. Minulý týden při výjezdu do Chomutova vyjádřil podporu straně PRO Jindřicha Rajchla a jejím senátním adeptům Milanu Lopraisovi na Ostravsku a Janu Skalickému na Děčínsku. Dlouhodobě se tak snaží propojovat opoziční a protestní scénu bez ohledu na to, zda jde o pravicové PRO, nebo dříve favorizované levicové hnutí Stačilo!, v jehož doprovodu loni k urnám přivedl středočeskou lídryni Janu Bobošíkovou.

Na přímý dotaz iDNES.cz Zeman rozptyl svých preferencí v Lánech sám upřesnil: „Já jsem podpořil na jejich žádost tři kandidáty do Senátu za hnutí ANO, dva kandidáty do Senátu za stranu PRO a jednu kandidátku za hnutí Stačilo.“ Na otázku, co takto nesourodé strany spojuje, reagoval geometrickým přirovnáním: „Spektrum můžete rozdělit pouze do dvou polorovin. A mnou vybrané strany jsou všechny tři pouze v jedné polorovině. Dalo by se říci, že jsou to buď strany vládní, anebo strany, vůči nimž je vláda sympatická a naopak.“

Senát by zrušil, Gerlochovi by ale jeho vedení slušelo

Přestože do horní komory volil, svůj dlouhodobě kritický postoj k její samotné existenci nezměnil. „Jsem i nadále přesvědčen, že normální cestou by bylo zrušení Senátu. Ale pokud ho zatím nechtějí zrušit, tak je pořád lépe, když jsou tam slušní a schopní lidé, než když jsou tam lidé, kteří tam přišli jenom kvůli senátorskému platu,“ uvedl exprezident.

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Na dotaz iDNES.cz, zda by profesoru Gerlochovi v případě úspěchu slušelo přímo čelo Senátu, Zeman přisvědčil: „Slušela by mu tato funkce.“ K šancím opozice na zisk většiny byl však zdrženlivější. Upozornil, že výchozí pozice hnutí ANO je složitá a převahu získá jen stěží, byť vznik silného vlastního klubu považuje za reálný. Mnohem větší váhu pak přisoudil lokální politice: „Dobrý starosta je důležitější než špatný poslanec nebo špatný senátor,“ podotkl.

„Kdo nejde volit, je pokrytec.“ Pavel se ale vrátil

Před odchodem z volební místnosti se Miloš Zeman nevyhnul ani ostrému komentáři na adresu svého nástupce na Pražském hradě Petra Pavla.

„Povinností prezidenta je účastnit se voleb, protože je to hlava státu a protože tím vzkazuje občanům, že volby jsou důležité. Jestliže kdokoli na jedné straně vyzývá občany, aby šli k volbám, a sám k volbám nejde, pak je pokrytec. Opakuji, pokrytec,“ uvedl Zeman.

Jeho ostrá slova však reagovala na situaci, která už v pátek před patnáctou hodinou neplatila. Prezident Petr Pavel totiž svou soukromou cestu v zahraničí přerušil, vrátil se do České republiky a v pátek odpoledne v domovském Černoučku své volební právo uplatnil. „Volby jsem vždy považoval za důležité. Prezident by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, řekl jsem, že mě situace trápí,“ vysvětlil novinářům Pavel s tím, že ho k návratu nikdo nemusel přemlouvat.

Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
Miloš Zeman volí do komunálních a senátních voleb v Lánech. (9. září 2026)
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