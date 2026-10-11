Pro vás to byly první volby po zvolení do čela ODS před devíti měsíci. Jak jste s jejich výsledky spokojen?
Výsledek čtu pozitivně. Postupujeme do druhého kola v devíti konkrétních obvodech. Zároveň jsme podpořili naše spolupracující kandidáty, devět jich bylo v případě těch ostatních opozičních stran. Teď je potřeba, aby přišli k druhému kolu voliči v co největším počtu a jasně ukázali, že Senát prostě zůstane pojistkou demokracie, zůstane protiváhou té současné vládní většiny. To je potřeba.
První jednání už se vedou mezi Tomášem Portlíkem a panem náměstkem Hlaváčkem, což je jasná zpráva i pro Pražany, že se ta jednání odehrávají v tomto směru.