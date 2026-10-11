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To samozřejmě není úspěch, přiznal Kupka o výsledku ODS v Praze i Brně

Josef Kopecký
  13:16

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Volební štáb ODS v Praze. Na snímku předseda ODS Martin Kupka. (10. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Předseda opoziční ODS Martin Kupka připustil, že komunální volby ve dvou největších městech nedopadly tak, jak si přál oni i jeho strana. „To samozřejmě není úspěch. To je potřeba takhle jasně popsat. Druhá věc ale je, že ten výsledek nám dává šanci opravdu zasáhnout pozitivně do dalšího života v Praze, do vedení radnice. A to platí i pro Brno,“ řekl Kupka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Výsledky voleb 2026

Pro vás to byly první volby po zvolení do čela ODS před devíti měsíci. Jak jste s jejich výsledky spokojen?
Výsledek čtu pozitivně. Postupujeme do druhého kola v devíti konkrétních obvodech. Zároveň jsme podpořili naše spolupracující kandidáty, devět jich bylo v případě těch ostatních opozičních stran. Teď je potřeba, aby přišli k druhému kolu voliči v co největším počtu a jasně ukázali, že Senát prostě zůstane pojistkou demokracie, zůstane protiváhou té současné vládní většiny. To je potřeba.

První jednání už se vedou mezi Tomášem Portlíkem a panem náměstkem Hlaváčkem, což je jasná zpráva i pro Pražany, že se ta jednání odehrávají v tomto směru.

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To samozřejmě není úspěch, přiznal Kupka o výsledku ODS v Praze i Brně

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Volební štáb ODS v Praze. Na snímku předseda ODS Martin Kupka. (10. října 2026)

Předseda opoziční ODS Martin Kupka připustil, že komunální volby ve dvou největších městech nedopadly tak, jak si přál oni i jeho strana. „To samozřejmě není úspěch. To je potřeba takhle jasně...

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