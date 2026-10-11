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Grolich poznal písničkáře Helana v klubu, za hit Tý, tý, ty, tý, tý pro něj chce Slavíka

Markéta Lankašová
  12:57
Tý, tý, ty, tý, tý. Tý hejtmane! Virální píseň z lidovecké kampaně, která přispěla k rekordnímu zisku Jana Grolicha, má „na svědomí“ jihomoravský písničkář Pavel Helan. „Letošními volbami jsem poprvé vstoupil do politiky, i když jsem to dosud odmítal. Líbí se mi, že politické kolosy porážíme hudbou a tancem,“ říká pro iDNES Helan. Grolich v sobotu vyhlásil, že spouští kampaň, aby Helan získal muzikantské ocenění, Zlatého slavíka.

Výsledky voleb 2026

Krátce po oslavách volebního výsledku ohlásil novopečený senátor a předseda lidovců Jan Grolich začátek další kampaně. „A teď zahajuji nové kolo, nekončíme! Spouštím kampaň pro Pavla Helana. Ať vyhraje Zlatého slavíka,“ burácel Grolich ve volebním štábu ve Šlapanicích za hlasitého potlesku.

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Helan, písničkář a finalista soutěže Česko Slovensko má talent z roku 2013, je jedním z klíčových lidí, kteří se na Grolichově kampani podíleli. Složil a otextoval virální píseň Tý hejtmane, která podle ohlasů ve štábu už i samotným lidovcům kvůli častému přehrávání „leze na nervy“.

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„Každý zpěvák, i když to naplno neřekne, tak trošku touží tu sošku mít. Za chvíli mi bude padesát. Co by mi dali? Objev roku? Nevím, co se starším muzikantům dává za tituly. Rovnou zlatého? A tak... nebudeme ty ambice brzdit,“ směje se Helan.

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S Grolichem se poznal v brněnském rockovém klubu Metro. „To bylo v dávných dobách, ještě to nebyl známý politik. On tam vystupoval jako stand-up komik, já jsem tam měl svoje písničkové skeče. Oba jsme baviči. Od té doby na něj mám číslo,“ popisuje Helan.

Říká, že lidovce volí celý život, ale do žádné politické kampaně dosud nikdy nevstoupil. „To rozhodnutí ve mě zrálo asi deset let. Když se stal Jenda na jaře předsedou strany, vyzval a poprosil lidi o pomoc a podporu. Zavolal jsem mu a řekl jsem, že se může s čímkoli ozvat. Dali jsme si schůzku, já jsem navrhl písně a výsledek znáte,“ líčí písničkář.

Společně Helan s Grolichem ve volebním štábu vtipkovali, že další píseň bude do prezidentské kampaně. „Žertujeme. Zatím. Ale já si přeju, aby to, co je dneska v poloze humoru, bylo jednou pravdou. Lidi jako Jan Grolich patří do nejvyšších pater naší politiky. A pokud pro to budu schopen jako hudebník něco udělat, tak mu chci pomoci,“ slibuje Helan.

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Popularitou, kterou si předvolební Grolichova kampaň a písně v ní použité získala, je Helan ohromený. „Česká politická scéna něco osvěžujícího potřebovala. Něco, co není rýpavé, hnusné, útočné, ale co je veselé, s nadhledem a přitom to není blbé. Nabídli jsme komedii vybalancovanou vážnými tématy. Podle mě není politika, který by to uměl líp než on,“ míní.

Hudbu postupně do svých kampaní přebrali i další lidovci. Třeba ti brněnští si dokonce uspořádali pochod městem, při němž hráli na kytary a další nástroje.

„Dělat politiku jinak, tedy tak, jak ji dělají noví a mladí lidovci, je jediná šance proti obrovským kolosům. Goliáše teď poráží David s kytarou, co tančí,“ přirovnává Helan lidovce k biblické postavě. A dodává, že je za to moc rád.

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Povolání písničkáře si prý „vybral dobrovolně a na vlastní riziko“. Nejlépe se mu hraje, když vidí v publiku děti, které si s ním notují jeho vlastní písničky. „To beru za největší pochvalu, kterou může muzikant dostat,“ tvrdí Helan.

Děti si tentokrát písněmi z lidovecké kampaně získal. Voliči Grolicha zásobili videi, jak jejich potomci tančí a na celé domácnosti vykřikují refrén „Tý, tý, ty, tý, tý!“.

Písničkář Pavel Helan (vlevo) s předsedou lidovců Janem Grolichem.
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.
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