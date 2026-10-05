Komunální volby se konají v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin souběžně s prvním kolem voleb do Senátu. Voliči budou rozhodovat o složení zastupitelstev napříč celou republikou, přičemž ve velkých městech se rozdělují hlasy jak pro obvody a městské části, tak pro celý magistrát.
Volební kalkulačka pro komunální volby
Kalkulačka nabízí porovnání názorů nejen pro Prahu, Brno či Plzeň, ale i pro desítky dalších krajských a okresních měst. Příkladem jsou mimo jiné České Budějovice, Liberec, Pardubice, Děčín, Opavu, Třinec nebo Kroměříž.
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Komunální volby se blíží. Kandidáti, termín, jak se hlasuje, kdy budou výsledky
Komunální volby patří kvůli volebnímu systému k těm nejsložitějším v Česku. Na hlasovacím lístku se neudělují kroužky, nýbrž křížky. Volič může označit buď jednu celou stranu, vybírat jednotlivé kandidáty napříč různými kandidátkami, anebo oba způsoby zkombinovat. Vždy je však nutné hlídat maximální počet křížků, který nesmí přesáhnout počet volených zastupitelů v dané obci, jinak je hlas neplatný.
Specifikem obecních voleb je také to, že jsou pevně navázány na trvalé bydliště voliče. Z tohoto důvodu se pro ně vůbec nevydávají voličské průkazy a zákon u nich neumožňuje ani korespondenční volbu ze zahraničí. Hlasovat tak lze výhradně v příslušném okrsku podle místa trvalého pobytu.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026