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Křeslo za tři procenta? O skryté kličce v zákoně netuší ani leckteří kandidáti

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ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Zisk pod pět procent obvykle znamená konec nadějí. V říjnových komunálních volbách to ale neplatí všude. Zákon v malých obcích umožňuje srazit volební laťku i na tři procenta (či ještě níže). Jenže podle expertů i exkluzivní analýzy iDNES.cz z minulých voleb jde o teorii na papíře, která naráží na matematiku.

Základní pravidlo pro volby do obecních zastupitelstev je jednoduché: aby strana nebo sdružení mohly získat mandáty, musejí dostat alespoň pět procent hlasů z takzvaného přepočteného základu.

„Obecně není ideální stejné pravidlo pro obec o 500 voličích a město, kde najdeme 200 tisíc voličů.“

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