Křeslo za tři procenta? O skryté kličce v zákoně netuší ani leckteří kandidáti

Zisk pod pět procent obvykle znamená konec nadějí. V říjnových komunálních volbách to ale neplatí všude. Zákon v malých obcích umožňuje srazit volební laťku i na tři procenta (či ještě níže). Jenže podle expertů i exkluzivní analýzy iDNES.cz z minulých voleb jde o teorii na papíře, která naráží na matematiku.
Základní pravidlo pro volby do obecních zastupitelstev je jednoduché: aby strana nebo sdružení mohly získat mandáty, musejí dostat alespoň pět procent hlasů z takzvaného přepočteného základu.
„Obecně není ideální stejné pravidlo pro obec o 500 voličích a město, kde najdeme 200 tisíc voličů.“