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Vítěz má právo na primátora, uznal Portlík. V koalici nebude ANO, prohlásil

Josef Kopecký
  22:39aktualizováno  23:20
Tomáš Portlík a Alexandra Udženija na tiskové konferenci Spolu pro Prahu

Tomáš Portlík a Alexandra Udženija na tiskové konferenci Spolu pro Prahu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Portlík a Alexandra Udženija na tiskové konferenci Spolu pro Prahu
Tomáš Portlík a Alexandra Udženija na tiskové konferenci Spolu pro Prahu
Tomáš Portlík na tiskové konferenci Spolu pro Prahu
Tomáš Portlík a Alexandra Udženija na tiskové konferenci Spolu pro Prahu
15 fotografií
Lídr kandidátky SPOLU pro Prahu Tomáš Portlík uznal porážku ve volbách v hlavním městě. „Udělali jsme maximum pro nejlepší výsledek, ale nestačilo to,“ řekl Portlík. Už si telefonoval s lídrem kandidátky STAN Petrem Hlaváčkem a setkají se spolu v průběhu příštích 48 hodin. „Vítěz má právo na primátora a tak to má být,“ řekl Portlík.

Výsledky voleb 2026

„Nejdu si pro funkci, ale pro zodpovědnost a tu jsem připraven naplnit,“ uvedl lídr kandidátky SPOLU pro Prahu a první místopředseda ODS Portlík.

Hlaváčkovo hnutí STAN plánuje jednat o magistrátní koalici se SPOLU, Prahou sobě a Piráty. Nepočítá s hnutím ANO.

„Pražané jasně rozdali karty, myslím, že je vyloučitelné, že bude v koalici ANO,“ řekl i Portlík.

S lídrem kandidátky STAN a pravděpodobným budoucím primátorem Petrem Hlaváčkem se setká v neděli nebo v pondělí a budou jednat o programových prioritách a možnostech sestavení koalice na magistrátu.

Zopakoval, že SPOLU si chce odpočinout od spolupráce s Piráty. Další postup podle něj bude ale záviset i na jednání se STAN. Portlík řekl, že je připravený věnovat se například financím nebo dopravě.

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