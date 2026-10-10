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Volby 2026: kde sledovat výsledky komunálních a senátních voleb ONLINE

Petra Škraňková
  14:10

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V Česku začínají komunální a senátní volby. (9. září 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách 2026 je mnohem složitější než v loňských sněmovních. Voliči totiž nemají jen jeden hlas, ale takový počet, kolik je křesel v zastupitelstvu. V malých obcích bude sečteno nejdřív. Kde sledovat výsledky komunálních voleb 2026 online?

Výsledky voleb 2026

Cesta k výsledkům začíná ve 14 hodin, kdy se volební místnosti uzavřou. Pak okrsková volební komise sečte hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší její členové. Ten pak předseda nebo pověřený člen komise osobně odveze na určené přebírací místo Českého statistického úřadu. Když ČSÚ údaje zkontroluje, výsledky daného okrsku uloží do svého systému, který je oddělený od veřejné internetové sítě.

Obsah

Tím se výsledek hlasování v konkrétním volebním okrsku okamžitě objeví nejen na webu volby.gov.cz, ale i na stránce idnes.cz/volby, pro Senát také na samostatné stránce idnes.cz/volby/senat/2026.

Nejzajímavější jsou volební mapy, na kterých se okresy vybarvují podle toho, který politický subjekt v nich získal nejvíce zastupitelů. Protože jsou komunální volby tradičně doménou nejrůznějších místních sdružení a nezávislých kandidátů, jejich barva bude na velké části mapy převládat.

V okrskové mapě se může každý čtenář podívat na jakýkoliv volební okrsek a zjistit tak, jak hlasovali jeho sousedé. Nebo ve kterých částech města měl konkrétní kandidát největší úspěch.

Výsledky voleb na sociálních sítích

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petra Pecková (Starostové). (10. října 2026)
198 fotografií

Kde sledovat volby v televizi

  • ČT24 – hlavní výsledkové vysílání od 13:45 hodin
  • CNN Prima NEWS – od 13 hodin Volební centrum
  • Novavolební studio online na internetu a streamovacích platformách

Co se dá zjistit z volební mapy

U čtyř největších měst – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň – se budou v průběhu voleb zobrazovat navíc i kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a také ti, kteří poskočili nejvíc proti výchozímu místu na kandidátce

Čtenáři iDNES.cz si mohou v detailu obce či města u názvu zažlutit hvězdičku a díky tomu se pak na stránkách výsledků zobrazí štítky takto označených obcí a dá se na ně přecházet rovnou a znovu je nehledat.

Detail mapy s výsledky voleb
Detail volební mapy
    • platí pro libovolný počet obcí
    • platí i pro nepřihlášené uživatele
    • označení se ukládá i pro budoucí volby
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