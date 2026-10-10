Cesta k výsledkům začíná ve 14 hodin, kdy se volební místnosti uzavřou. Pak okrsková volební komise sečte hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší její členové. Ten pak předseda nebo pověřený člen komise osobně odveze na určené přebírací místo Českého statistického úřadu. Když ČSÚ údaje zkontroluje, výsledky daného okrsku uloží do svého systému, který je oddělený od veřejné internetové sítě.
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Tím se výsledek hlasování v konkrétním volebním okrsku okamžitě objeví nejen na webu volby.gov.cz, ale i na stránce idnes.cz/volby, pro Senát také na samostatné stránce idnes.cz/volby/senat/2026.
Nejzajímavější jsou volební mapy, na kterých se okresy vybarvují podle toho, který politický subjekt v nich získal nejvíce zastupitelů. Protože jsou komunální volby tradičně doménou nejrůznějších místních sdružení a nezávislých kandidátů, jejich barva bude na velké části mapy převládat.
V okrskové mapě se může každý čtenář podívat na jakýkoliv volební okrsek a zjistit tak, jak hlasovali jeho sousedé. Nebo ve kterých částech města měl konkrétní kandidát největší úspěch.
Výsledky voleb na sociálních sítích
- reportáže ze zákulisí, aktuální výsledky i rozhovory s politiky: iDNES.cz na Instagramu
- politický reportér iDNES.cz Josef Kopecký na X x.com/PepaKopecky
- Český statistický úřad www.instagram.com/czstatistika/ az
Kde sledovat volby v televizi
- ČT24 – hlavní výsledkové vysílání od 13:45 hodin
- CNN Prima NEWS – od 13 hodin Volební centrum
- Nova – volební studio online na internetu a streamovacích platformách
Co se dá zjistit z volební mapy
U čtyř největších měst – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň – se budou v průběhu voleb zobrazovat navíc i kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a také ti, kteří poskočili nejvíc proti výchozímu místu na kandidátce
Čtenáři iDNES.cz si mohou v detailu obce či města u názvu zažlutit hvězdičku a díky tomu se pak na stránkách výsledků zobrazí štítky takto označených obcí a dá se na ně přecházet rovnou a znovu je nehledat.
- platí pro libovolný počet obcí
- platí i pro nepřihlášené uživatele
- označení se ukládá i pro budoucí volby