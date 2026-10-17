Volby 2026: kde sledovat výsledky senátních voleb ONLINE

Kdy začne sčítání
Volební místnosti se uzavřou v sobotu 17. října ve 14 hodin. Teprve poté může začít sčítání hlasů. Okrsková volební komise nejdřív sečte hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší její členové. Předseda či pověřený člen komise ho poté osobně odveze na určené přebírací místo Českého statistického úřadu. Když ČSÚ údaje zkontroluje, výsledky daného okrsku uloží do svého systému, který je oddělený od veřejné internetové sítě.
Tím se výsledek hlasování v konkrétním volebním okrsku okamžitě objeví nejen na webu volby.gov.cz, ale i na stránce speciální stránce iDNES.cz určené pro volby do Senátu.
Kde sledovat výsledky online na iDNES.cz
Výsledky sčítání můžete sledovat online přímo na iDNES.cz, nejsnáze přímo na speciální stránce Senátní volby 2026.
Před uzavřením volebních místností v sobotu jsou zde k vidění výsledky v pěti volebních obvodech, kde bylo o senátorovi rozhodnuto již v prvním kole. Další obvody, v nichž se volí do Senátu, najdete na mapě ČR vybarvené tmavošedou barvou. Po jejich rozkliknutí se objeví oba kandidáti, mezi nimiž se rozhoduje v druhém kole, a průběžné výsledky sčítání hlasů.
Do horní komory Parlamentu se v roce 2026 nevolí všude, ale pouze ve třetině obvodů. Ty zbývající jsou světle šedé a na rozdíl od volebních je nelze rozkliknout.
V aplikaci najdete výsledky na volby.idnes.cz
Online zpravodajství z voleb
Přímé online zpravodajství ze senátních voleb najdete v online reportáži, která na iDNES.cz odstartovala ještě před otevřením volebních místností v pátek. Redaktoři a redaktorky do ní doplňují aktuální informace, později přibudou vyjádření kandidátů a politiků, čísla a odkazy na průběžné výsledky sčítání.
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Volební studio a kde sledovat výsledky voleb v televizi
Výsledky druhého kola senátních voleb 2026 bude možné sledovat v sobotu 17. října na ČT24 a CNN Prima News. Obě televize připravily speciální volební vysílání, které začne ještě před uzavřením volebních místností.
|Televizní stanice
|Začátek vysílání
|Pořad
|ČT24
|13:30
|Volební studio
|CNN Prima NEWS
|13:00
|Volební centrum
ČT24 nabídne volební studio podle programu od 13:30 do 18:55. Výsledky bude průběžně zveřejňovat také na speciálním volebním webu ČT24.
CNN Prima News odvysílá Volební centrum od 13:00 do 16:55. Na večer má připravený také pořad 360°: Volby 2026 od 21:30.
Výsledky voleb podrobně
Výsledky voleb do Senátu lze zjistit také po jednotlivých okrscích. Koho zajímá, jak se volilo v menších celcích, než jsou celé volební obvody, může využít okrskovou mapu pro senátní volby na iDNES.cz.
Jde o velmi podrobnou vizualizaci, v níž lidé mohou zjistit, jak volili do Senátu jejich sousedé. Každý okrsek na mapě reprezentuje konkrétní území, jako je část obce, města či menší vesnice. Barevné rozlišení ukazuje, který kandidát, politická strana, hnutí nebo koalice zde získala nejvíce hlasů.
Na mapě můžete zjistit, jak volila vaše obec nebo například detailně sledovat, jak se volební preference liší mezi různými oblastmi, analyzovat silné či slabé voličské základny politických subjektů nebo sledovat, jak se mění chování voličů v různých částech země.