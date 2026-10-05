Stále váháte, koho volit do Senátu? Poradí volební kalkulačka iDNES.cz

Letošní senátní volby se konají v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin souběžně s volbami komunálními. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, případné druhé kolo se uskuteční o týden později, tedy 16. a 17. října.
Volební kalkulačka pro volby do Senátu
Volební kalkulačka je rychlou a spolehlivou alternativou k procházení a srovnávání jednotlivých volebních programů. Po vyplnění série otázek zaměřených na aktuální témata vám vyjde procentuální shoda s konkrétními uchazeči o senátorský post.
Letos se volby týkají 27 jednomandátových obvodů, v nichž voliči rozhodnou o třetině z celkových 81 senátorských křesel. Do klání se přihlásilo 153 kandidátů, což je zhruba o osm desítek méně než v minulých volbách, mimo jiné i z důvodu dohod opozičních uskupení na společných nominacích.
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Kandidáti ve volbách do Senátu 2026. Kdo z nich se nakonec stane senátorem?
Nejvíce mandátů letos obhajuje hnutí Starostové a nezávislí, následované Občanskou demokratickou stranou, lidovci či TOP 09 a SEN 21. Zda tyto pozice udrží, nebo v horní komoře posílí strany vládní koalice, ukážou už nadcházející volební dny.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026