Máte za sebou hlasování o vyslovení nedůvěry vaší vládě. Byl to třídenní předvolební mítink opozice, jak jste celou akci označoval ještě před jejím začátkem?
Nebyl, oni v to sice doufali, ale my jsme toho využili a první den jsme si odprezentovali práci naší vlády. Média nás nepochválí, tak jsme aspoň dostali prostor ve Sněmovně, aby všichni ministři řekli, co jsme za těch devět měsíců už stihli.
Takže ta schůze nebyla tak úplně zbytečná?
Jinak byla naprosto zbytečná. Opoziční politici si užívali léta u moře, a po prázdninách se probudili a zjistili, že za chvíli jsou volby, že nemají žádné výsledky a že je třeba lidem připomenout, že vůbec existují. Tak udělali tu šaškárnu s hlasováním o nedůvěře vládě, podruhé za 9 měsíců. A nakonec jich ani nepřišlo všech 92, ale jen 83. To ukazuje, jak vážně míněná ta snaha byla.
Předvolební rozhovory s předsedy stran a hnutí
Jedním z důvodů ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry vaší vládě bylo, že vám vyčítali, že neplníte váš program…
... to považuji za absurditu. Zrovna opozice, která byla ve vládě do 14. prosince 2025, nám vyčítá, že prý neplníme volební sliby. Zaprvé to není pravda a zadruhé máme před sebou ještě tři roky. Takže lidé se nemusejí bát, my svoje sliby určitě plnit budeme. Stačí se podívat, co jsme stihli za prvních devět měsíců. Snížili jsme ceny energií v průměru o 10 procent, udrželi nízkou inflaci, zvyšujeme rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun, zastavili jsme zvyšování odvodů pro živnostníky, prosadili jsme Lepší penzijko, investujeme rekordní peníze do zdravotnictví a dopravy. Také bojujeme za naše zájmy v EU, aktivně vystupuju proti emisním povolenkám a nelegální migraci a posilujeme obranu. A navíc program pravidelně pololetně veřejně vyhodnocujeme, aby lidé měli přehled, co jsme splnili.
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Vy sám jste se celého jednání neúčastnil. Proč?
Měl jsem asi dvouhodinový projev, kde jsem řekl všechno, pak jsem měl další program. V úterý večer jsem přijal italskou premiérku Giorgii Meloniovou. Vážím si toho, že mě navštívila, patří mezi nejlepší evropské lídry. Ve středu jsme měli na Úřadě vlády čtyři rady, kterých jsem se účastnil, a taky jsem v Kramářově vile přivítal rumunského prezidenta. To jsou určitě důležitější věci než poslouchat prázdné řeči a lži opozice, která nemá nic jiného než nenávist vůči Babišovi.
Přesto nebylo by fér si opozici alespoň vyslechnout?
Vždyť nemají žádnou vlastní myšlenku, něco co by chtěli udělat pro lidi. Je to stále Babiš, Babiš, Babiš. A v pátek, když si opozice dělala kampaň ve Sněmovně, tak jsem radši vyrazil za lidmi do Ústeckého kraje, pak jsem se ještě setkal se saským premiérem Kretschmerem a do Sněmovny jsem se vrátil asi hodinu před hlasováním.
Dalším z důvodů ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě byl „rozpočtový armagedon“. Vy sám nevnímáte schodek rozpočtu ve výši 386 miliard korun jako šílený?
Oni mluví o rozpočtovém armagedonu, ale jedna z nejdůležitějších světových ratingových agentur S&P nám zatím dala nejlepší hodnocení v historii. V tom hodnocení dokonce uvádí, že je to díky krokům naší vlády, takže na tom je krásně vidět, jak je jejich politika založena na lži.
Podle vás tedy nejde o žádný armagedon?
Armagedon nám hlavně zanechali pánové Fiala se Stanjurou. V rozpočtu nechali díru 95 miliard v podobě chybějících výdajů a nadhodnocených příjmů. My jsme ta čísla vrátili do reality. Snížili inflaci, byla 1,3 %, dokonce druhá nejnižší v EU. Nezaměstnanost byla 3,3 %, nejnižší v celé Unii. Ekonomika ve 2. čtvrtletí meziročně rostla o 1,8 %, v EU to bylo 1,4 %. Dluh vládního sektoru ve druhém čtvrtletí byl 43,8 % HDP, zatímco průměr EU byl 82,9 %.
Takže dluh 386 miliard není šílený?
386 miliard není číslo, ze kterého bych měl radost, protože jsem vždycky zadlužení snižoval, ale je to dědictví covidu a předchozí vlády a teď je to nejlepší možný rozpočet. Je pravdivý, je proinvestiční a prorůstový.
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Po koaličním jednání deficit klesl o tři miliardy z 389 na 386 miliard. Nevyvolává to, že to bylo jen o tři miliardy, v koalici pnutí?
Ne. Je to maximum možného, potřebujeme teď hlavně investovat, takže rozpočet je jasně investiční, ale někteří ministři mají ještě rezervy. Vyjasnili jsme si, že jdeme polskou cestou. Šetříme, kde se dá. Zároveň ale dáme 50 miliard navíc do zdravotnictví, rekordní částka jde i na investice v dopravě, teď je to o 18 miliard navíc a za dva roky naší vlády 41 miliard a plánujeme konečně dosáhnout i 2 % na obranu. V revidovaném rozpočtu na rok 2026 jsme našli provozní úspory za 11,7 miliardy korun a šetříme dál. Bojujeme proti šedé ekonomice ať už daňovou kobrou, nebo novou EET.
SPD a Motoristé na návrh rozpočtu kývli proto, že dalších 20 miliard mají ušetřit opatření, která začnou platit v příštím roce. Jaká to budou?
Máme několik věcí, o kterých se bavíme. Nejdřív si to ale vyříkáme a teprve pak to řekneme veřejně.
Schodek rozpočtu pro rok 2028 mají o 60 miliard snížit reformy. Můžete aspoň tady být konkrétní?
To je stejné. Závazek vůči EU říká, že v roce 2028 chceme schodek snížit nejméně o 60 miliard korun. Konkrétní opatření ale řekneme, až se na nich opět domluvíme v koalici. Bude to hlavně o příjmech, ale určitě se chceme soustředit na provozní výdaje státu.
Můžete vyloučit, že by do konce volebního období došlo na daňovou reformu?
Co myslíte daňovou reformou? Jestli myslíte plošné zvyšování daní lidem a firmám, jako to dělala minulá vláda, tak to určitě nechceme. Ta před volbami slibovala opak a po volbách daně zvyšovala.
Jak tedy chcete snižovat schodek rozpočtu?
Předně řekněme, že veřejné finance jsou v úplně jiném stavu, než jak předchozí vláda tvrdila. Založili požár a my ho teď musíme hasit. Takže odpovědně říkám: bez posílení příjmů státu se neobejdeme. Ale to neznamená automaticky zvyšování sazeb daní. Chceme především lépe vybírat daně, omezovat šedou ekonomiku a hledat nové příjmy tam, kde je to odůvodněné. A taky, když se nám bude dařit, porostou i příjmy. Teď reálné mzdy rostou a lidé více utrácejí, protože nám věří.
Změny v daních nicméně asi přijdou. Ministryně financí Alena Schillerová mluví o možnosti hýbat se spotřební daní například u návykových látek nebo o možném zdanění investičních bytů. S tím souhlasíte?
Ano, tohle jsou možnosti, o kterých se ve vládě bavíme. U spotřebních daní jsou to hlavně daně ze závislostí, jako třeba z hazardu. Teď máme ve Sněmovně lex kratom a jeho součástí je zdanění právě i kratomu. A u investičních bytů můžeme diskutovat o tom, jak řešit situaci. Pedro Sánchez ve Španělsku má třeba 100% daň na byty, které vlastní občané ze států mimo EU. Neříkám, že půjdeme stejnou cestou, ale říkám, že těch cest, které by se nedotkly normálních českých rodin, jež mají vedle svého bytu ještě třeba dvě nemovitosti do budoucna pro svoje děti, je určitě víc.
Vyššího zdanění by se mohli dočkat i zbrojaři, banky či energetické firmy. Jaké daně by se jich mohly týkat?
Já jsem řekl úplně jasně, že zatímco náklady nesou úplně všichni, tak od vzniku války mají obrovské zisky zbrojaři a energetické firmy. A banky, ale ty vydělávaly vždy, ale v Česku měly vždy největší návratnost. O tom se musíme bavit věcně a hledat řešení, které nebude poškozovat běžné zákazníky ani české firmy. Konkrétní podobu teď ale nechci předjímat.
Dojde na změnu v sociálních dávkách?
Ano. Ale tady je potřeba říct jednu zásadní věc. Dávky tady nejsou od toho, aby nahrazovaly práci. Když člověk může pracovat, musí pro něj být práce vždycky výhodnější než dlouhodobé pobírání dávek. To je podle mě úplně normální a spravedlivé. Zároveň ale stát musí umět opravdu pomoct lidem, kteří pomoc potřebují, a nenechat je propadnout systémem.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Jak to myslíte?
Máme superdávku, kterou sice Jurečka připravil špatně, ale Aleš Juchelka ji upravil, aby byla spravedlivá. Spojuje několik původních dávek, má majetkový test a zároveň zavádí pracovní bonus. U dospělých, kteří nejsou zranitelnou osobou, je u některých částí podpory podmínkou pracovní aktivita. Chceme tím motivovat lidi, aby si práci hledali a aby se jim vyplatilo pracovat. A současně jsme systém upravili tam, kde se ukázalo, že je potřeba lépe chránit například samoživitele nebo domácnosti v regionech s vyššími náklady na bydlení.
Jak jde v souvislosti s úsporami dohromady příspěvek 2 000 korun navíc seniorům k jejich důchodu?
Především je potřeba říct, že důchody se v roce 2027 zvýší podle zákona, a protože je nízká inflace, průměrný důchod vzroste jen o 304 korun měsíčně na 22 196 korun. To je málo. Proto jsme se rozhodli pro jednorázový příspěvek 2 000 korun, který je spravedlivý, protože přidává všem stejně. Kdybychom to dělali přes valorizační vzorec, dostali by nejvíc ti s vysokými důchody, kteří to třeba tolik nepotřebují, a lidem s nízkými důchody by to bylo navýšeno nepatrně.
Kritici nicméně příspěvek označují za předvolební dáreček.
Tak to rozhodně žádný dáreček není. Rozhodli jsme se pro něj proto, že při samotné valorizaci by podíl průměrného důchodu na průměrné mzdě klesl z 41,9 na 40,2 procenta.
Úsporu v rozpočtu má přinést také propuštění desetiny lidí na úřadech. To je ročně, nebo každý rok?
Chci po ministrech, aby pokračovali v úsporách a snížili počet míst o 10 % v průběhu roku 2027 a následujících obdobích. Zatím jsem to na vládě otevřel, ministři k tomu měli nějaké dotazy a připomínky, bude k tomu debata a určitě se k tomu brzy vrátíme. Má to být jednorázové od příštího roku a jde to ruku v ruce se snížením byrokracie.
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Takže se bude pokračovat i v dalších letech?
Nejde o to, že bychom každý rok automaticky propustili dalších 10 % lidí. Jde o to, aby stát konečně začal fungovat efektivněji a aby na úřadech nebyli lidé jen proto, že tam ta místa historicky vznikla.
V hnutí ANO se údajně rodí plán, jak čtyřem největším městům, Praze, Brnu, Ostravě a Plzni, sebrat peníze z daní a poslat je do státního rozpočtu. Jít má o desítky miliard korun ročně. Nebudou tyto peníze městům chybět při investicích?
Ale prosím vás. To není pravda a určitě není na stole, že bychom městům brali peníze, které mají na účtech. To je nesmysl, který si vymysleli novináři z jednoho média, aby nás poškodili před volbami. Vede se debata o spravedlivém rozpočtovém určení daní, a ta se vede už léta. Přicházejí s ní hlavně kraje, které mají pocit, že ty peníze nejsou přerozdělovány spravedlivě. Mimochodem, tu debatu vedla i dnešní opozice, když byli ve vládě, ale dopadlo to jako se vším. Nedotáhli to.
Pojďme k volbám. Už teď se některé strany vymezují vůči ANO a možné povolební spolupráci. Čekáte, že stejně jako v minulých volbách budou chtít ostatní strany ANO obejít, i když v daném městě vyhraje?
Určitě ta snaha bude, protože se nás bojí. Oni vědí, že jsem alergický na plýtvání a korupci. A právě proto lidi musí naše kandidáty volit a dát jim takový mandát, aby nás obejít nemohli.
Budete z pozice vedení hnutí ANO mluvit do skládání koalic?
Nikdy jsme jim do toho nemluvili, opoziční strany naopak koalice s námi často zakazovaly. Já tentokrát ale určitě budu doporučovat, aby vedení měst preferovalo koalice na vládním půdorysu. Vládní koalice nám funguje výborně, jsme stabilní, nehádáme se a pracujeme pro lidi, ne pro sebe. Tak by to tak snad mohlo fungovat i ve městech.
Ale to mnohde nepůjde, ne všude budou moci vzniknout koalice ANO, SPD a Motoristů?
Ano, komunální volby jsou v tomhle hodně specifické. Kandiduje spousta koalic, místní uskupení, takže vznikají různé situace. To uznávám.
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Zřejmě nejsledovanější bude skládání koalice v Praze. Podle posledních průzkumů to vypadá, že by mohla vzniknout bez ANO. Jak to vnímáte?
Snad lidi v Praze pochopí, že pokud by volili znovu ty samé strany, které jim vládnou 8 let, tak se nic nezmění. Místo aby Prahu rozvíjely, tak ji STAN a TOP 09 rozkrádaly v rámci Dozimetru, Piráti zničili dopravu a jen postavili nesmyslnou tramvajovou trať na Václavském náměstí a teď ještě staví přechod pro chodce na magistrále, aby se to asi ucpalo úplně. A primátora měla ODS, podle mě to ani nikdo neví. Věčně spící primátor za ODS je přitom přímo odpovědný za to, že Praha je plná drog, drogově závislých a bezdomovců. Vy se nebojíte večer jít sama po Praze? Jet metrem? Je šílené, kam Prahu dotáhli.
To ano, ale ta situace nenastala ze dne na den. Proč věřit, že by s tím ANO něco udělalo?
My máme skvělého mladého kandidáta, Honzu Hušbauera. Je to sportovec, aktivní, a má dobrý tah na branku. Kampaň si poctivě odmakal, byl mezi lidmi, myslím, že by to byl skvělý primátor. A víte, co je důležité? Aby ve vedení velkých měst byli lidé, kteří chtějí s vládou spolupracovat. Pak můžeme společně dělat projekty, které tam lidé potřebují, stavět obchvaty, investovat do velkých staveb a podobně. Pokud tam bude zase někdo, kdo se jen vymezuje a spolupracovat nechce, k ničemu to nepovede.
Co se týká senátních voleb, jaký výsledek očekáváte?
Určitě chceme naše zastoupení v Senátu posílit. Senát je teď opoziční komora a nepřistupuje k zákonům podle toho, jestli jsou dobré nebo špatné. Vrací nám v podstatě vše, protože se chovají jako sněmovní opozice. My potřebujeme pracovat rychle, chceme zlepšovat lidem životy, ale oni se snaží brzdit úplně všechno. My obhajujeme jen jeden mandát, tak já doufám, že výrazně posílíme. Máme skvělé kandidáty, u nás rozhoduje odbornost, ne stranická knížka.