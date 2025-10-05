Před osmi lety jste vstoupili do Sněmovny s 11 procenty. Teď jste pomýšleli na třináct a máte devět. Není to málo?
Vždycky by to mohlo být nepochybně víc. Ale když se podíváte, v jakém stavu jsme byli zhruba půl roku zpátky, kdy nás někteří už pohřbívali, tak těch devět procent je určitě úspěch. Splnili jsme cíl horké fáze kampaně. Porazili jsme extremistické SPD a jeho přívažky. A jako příjemný bonus Stačilo!, dojelo na Konečnou. Komunisti ve Sněmovně opět nebudou. Výsledek voleb pro Česko je o poznání méně růžový. ANO domlouvá koalici populistů a extremistů, ale je to výsledek voleb a je nutné to respektovat.
Jako Piráti propagujeme, aby z občanek zmizela kolonka pohlaví, protože podle mě do toho státu vůbec nic není, co má člověk mezi nohama.