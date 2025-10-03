K volbě na Slovensku se přihlásilo přibližně 1000 lidí, necelá třetina z nich má v plánu využít korespondenční volbu. Jako první odevzdal svůj hlas na českém velvyslanectví v Bratislavě velvyslanec Rudolf Jindrák.
„Jsou to zejména krajané, ale jsou to i lidé, kteří žijí, pracují trvale na území Slovenské republiky a z větší části jsou to vojáci z Lešti (vojenský areál v centrálním Slovensku, pozn. red.), kde máme v současnosti kontingent vojáků. Řada Čechů žijících na Slovensku volí přímo v České republice,“ řekl Jindrák.
Zájem hlásí také volební komise na české ambasádě v Berlíně. Ještě před otevřením volební místnosti se před budovou vytvořila fronta, která čítala asi tři desítky zájemců. Po otevření bran se rozrostla na více než 50 lidí. Voliči oslovení ČTK se shodli, že přišli volit, aby podpořili demokracii v Česku. Někteří z nich ale přiznali, že se rozhodnou až za plentou, které konkrétní straně dají svůj hlas.
Od dvou hodin odpoledne stál před kancelářskou budovou na náměstí Hausvogteiplatz, kde ambasáda provizorně sídlí, dav lidí, který zaměstnanci velvyslanectví vozili výtahem do patra po menších skupinkách. Do volební místnosti pak mohli vstupovat maximálně po třech.
Část voličů připustila, že finální rozhodnutí, komu udělí svůj hlas, učiní až za plentou. „Nejsem ale ještě úplně rozhodnutá, které straně dám hlas. Uvidíme asi až za plentou,“ citovala ČTK voličku Terezu.
Celkem je k hlasování z Německa přihlášeno více než tři tisíce Čechů s tím, z toho více než polovina z nich požádala o korespondenční hlasování. U západního souseda mohou Češi volit kromě Berlína také na generálních konzulátech v Drážďanech, Düsseldorfu nebo Mnichově.
Velký zájem hlásí i Brusel
Vyšší zájem než před čtyřmi lety hlásí i český zastupitelský úřad v Bruselu. K volbám se tam zaregistrovalo na 1300 lidí, asi pětina z nich ke korespondenční volbě. Volí tam hlavně studenti či zaměstnanci unijních institucí.
Jedním z prvních, kdo v belgické metropoli odvolil, byl student Daniel, který od září studuje v Lovani evropská studia. „Jel jsem půl hodiny vlakem a teď autobusem,“ řekl. Podle svých slov měl obavy, protože si zažádal o doručení voličského průkazu přímo na ambasádu a netušil, zda dokument skutečně dorazil, ale nakonec spokojeně odcházel s tím, že vše bylo v pořádku a hlasovat mohl. „Jít k volbám je pro mě velmi důležité. To, že studuju v zahraničí, neznamená, že bych tuto občanskou povinnost nesplnil,“ dodal.
Shoduje se s ním i student Tobiáš, který rovněž úspěšně odvolil v Bruselu. „V evropských volbách už jsem volil, belgickou kandidátku, ale dneska volím vůbec poprvé v českých volbách,“ řekl. „Hlasovat je pro mě důležité. I když žiju v Belgii, zajímá mě, co se děje v Česku, chci to ovlivnit a je potřeba co nejvíce hlasů,“ dodal.
Kateřina Kapounová se podle svých slov rozmýšlela až do poslední chvíle, koho volit a bylo to pro ní složité rozhodování. „Pracuju tady už skoro 21 let, ale dění v České republice mě zajímá, vlastně i pracovně,“ uvedla Kapounová, která se do Bruselu přestěhovala v září 2004 a nyní pracuje v Evropské komisi, kde se zabývá unijními fondy pro Českou republiku a Slovensko.
Volby ve válečném Kyjevě a dalších zemích
Na českém velvyslanectví v Kyjevě zatím sněmovní volby pokračují v klidu, hlasování nenarušil ani žádný letecký poplach, řekl v podvečer vedoucí konzulárního úseku Martin Mužík.
„Tady je ve zvláštním seznamu voličů zapsáno 39 voličů, plus samozřejmě přicházejí také voliči, kteří hlasují na voličský průkaz. Dosud odvolilo asi 20 voličů,“ sdělil konzul telefonicky.
Volby ONLINE: Hlasy odevzdali Pavel, Zeman i většina lídrů stran
„Co se týče bezpečnosti, situace je do této chvíle klidná,“ doplnil s tím, že žádný nálet volby nenarušil. „Ani nebyl vyhlášen letecký poplach,“ podotkl.
Na zastupitelském úřadu v Haagu v Nizozemsku je na zvláštním seznamu voličů zapsáno 1069 lidí, o korespondenční volbu z nich požádalo 427, sdělil velvyslanec René Miko.
V Lucembursku je pak zapsáno 424 voličů. „Očekáváme rovněž voliče z příhraničních regionů Německa a Francie, možná i Belgie, kteří přijedou volit na voličský průkaz, těch by mohlo být od 80 do 150,“ uvedl zástupce velvyslankyně Jiří Jílek.
Odvolí jako první. V Argentině a Brazílii se pro Čechy otevřely volební místnosti
V zámoří je podle českého velvyslance Miloslava Staška zájem o volby rovněž daleko větší, než byl před čtyřmi roky. „O korespondenční hlasování byl ze strany voličů zájem. V celých Spojených státech se z celkového počtu 2604 zapsaných voličů registrovalo pro korespondenční hlasování 1127 občanů,“ uvedlo velvyslanectví. Nejvíce voličů se přihlásilo v hlavním městě Washington.
Atmosféra na zastupitelském úřadu ve Washingtonu byla podle sdělení velvyslanectví pozitivní a slavnostní. „Samotná volba proběhla první den dle očekávání, tedy hladce. Voliči často vyjadřovali vděčnost, že se mohou volby účastnit právě na půdě zastupitelského úřadu ve Washingtonu. Pro některé voliče to bylo vůbec poprvé v životě, kdy mohli volit,“ sdělilo velvyslanectví s tím, že se k volbám zaregistroval velký počet mladých lidí.
Každý občan si po odvolení mohl odnést samolepku s logem „Můj domov – můj hlas“ a v případě zájmu se nechat vyfotit na sociální sítě velvyslanectví.
Korespondenční hlasy a otevírací doba místností
Letošní volby jsou prvními, ve kterých mají občané možnost odevzdat svůj hlas v zahraničí korespondenčně, tedy poslat poštou. K této možnosti se přihlásilo necelých 11 tisíc lidí.
V Severní a Jižní Americe a také v Karibiku jsou volební místnosti otevřené ve čtvrtek 2. října a v pátek 3. října, vždy od 14:00 do 21:00 hodin místního času. Týká se to měst jako Los Angeles, Bogota, Chicago, či Washington.
Aplikace eDoklady opět nefunguje. Nevydržela enormní nápor
V některých zemích západní Evropy a v severní a západní Africe se hlasuje v pátek 3. října od 12:00 do 22:00 hodin a v sobotu 4. října od 8:00 do 12:00 hodin místního času. Volební místnosti, kterých se to týká, jsou ve městech jako Dublin, Lisabon, Londýn, Tunis či Alžír.
Na ostatních zastupitelských úřadech po celém světě se hlasuje v pátek 3. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 4. října od 8:00 do 14:00 hodin místního času. Kompletní seznam zvláštních volebních okrsků mohou občané najít na stránkách statistického úřadu.