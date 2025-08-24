Opakování úspěchu, na který fotbalisté dosáhli naposledy v roce 1962 v Chile s legendárním Josefem Masopustem, slibují Rebelové, kterým volební komise vylosovala číslo 1. Pokud by byli zvoleni, tvrdí, že se fotbalový „nároďák“ probije do finále světového šampionátu do roku 2050. „Také by se vám líbilo, kdybychom zase jednou hráli prim na MS ve fotbale? Je čas se k tomu vrátit,“ láká strana v programu.
Chtějí zavést elektronické koruny (e-koruny) a převést všechny účty pod Českou národní banku. Minimální důchod by podle hnutí měl být 65 tisíc korun.