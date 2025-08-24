Habsburk na trůn, nároďák ve finále MS, lysohlávky. Co slibují strany ve volbách

Karel I.Portrét posledního rakouského císaře, českého a uherského krále, který vládl v letech 1916–1918. | foto: Profimedia.cz

Jiří Vachtl
Vedle zavedených stran letos do Sněmovny opět kandiduje i řada bizarních uskupení, která nemají takřka žádné šance a chtějí se hlavně zviditelnit či pobavit. Redakce iDNES.cz prošla jejich programy a přináší výběr toho „nejlepšího“, co slibují voličům. Kromě návratu Habsburků či zavedení e-koruny plánují třeba i postup fotbalové reprezentace do finále mistrovství světa.

Opakování úspěchu, na který fotbalisté dosáhli naposledy v roce 1962 v Chile s legendárním Josefem Masopustem, slibují Rebelové, kterým volební komise vylosovala číslo 1. Pokud by byli zvoleni, tvrdí, že se fotbalový „nároďák“ probije do finále světového šampionátu do roku 2050. „Také by se vám líbilo, kdybychom zase jednou hráli prim na MS ve fotbale? Je čas se k tomu vrátit,“ láká strana v programu.

Chtějí zavést elektronické koruny (e-koruny) a převést všechny účty pod Českou národní banku. Minimální důchod by podle hnutí měl být 65 tisíc korun.

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Labubu předhání Barbie. Čínská značka přepisuje dějiny hračkářského průmyslu

Postavička zubatého skřítka Labubu se stala globálním fenoménem. Čínská společnost Pop Mart, jež stojí za jejím úspěchem, již překonala tradiční značky jako Barbie nebo Transformers a během roku...

Hřbitov živých. Lidé deportovaní Trumpem mluví o tvrdých poměrech v megavězení

Bití, sexuální násilí a mučení. Tak popisují bývalí venezuelští vězni deportovaní z USA administrativou prezidenta Donalda Trumpa podmínky v nechvalně proslulé salvadorské megavěznici. Uvádějí, že...

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Na Nymbursku se srazily čtyři vozy a dodávka, jeden řidič zemřel, šest zraněných

Mezi obcemi Semice a Starý Vestec na Nymbursku se v sobotu podvečer srazily čtyři osobní vozy a dodávka. Jeden řidič zemřel, dvě mladistvé osoby jsou vážně zraněné a čtyři lidé jsou zraněni lehce,...

23. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  22:55

Minimální mzda příští rok vzroste o 1 600 Kč, řekl Jurečka. Dosáhne 43,4 % průměru

Minimální mzda se příští rok zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun hrubého. České televizi (ČT) to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na...

23. srpna 2025  19:58,  aktualizováno  20:35

Není úniku. Gangy unášejí ajťáky do Kambodži, jsou z nich otroci pro deepfake

Od našeho spolupracovníka v Asii Původně měli nastoupit na některou z IT pozic nebo převzít zákaznický servis. Namísto toho tisíce lidí skončily v rozsáhlých komplexech v pohraničních oblastech Kambodže, která se v postcovidové době...

Režim neodpustil. Saúdové po 15 letech popravili protestanta z arabského jara

Džalál al-Labád a jeho bratři se v roce 2011 účastnili protestů, které byly součástí arabského jara. Teď, o 15 let později, byl popraven. Už dříve stejným způsobem zemřel jeho bratr, další na...

23. srpna 2025  19:21

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie dnes několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

23. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  19:10

Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce

Ukrajina přišla o jednu ze stíhaček MiG-29. Pilot zahynul při nehodě během přistávacího manévru po bojovém letu, uvedla agentura DPA s odvoláním na ukrajinskou armádu. Rusko v noci na sobotu...

23. srpna 2025  13:08,  aktualizováno  18:49

„Rasistická“ ulice u české ambasády v Berlíně se přejmenovala. Letitý spor končí

Po letech sporů byla v sobotu večer přejmenována Mouřenínova ulice, tedy Mohrenstrasse v centru Berlína. Při odpoledním slavnostním aktu byly symbolicky odhaleny cedule s novým názvem ulice, která...

23. srpna 2025  9:11,  aktualizováno  18:19

