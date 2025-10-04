Nejvíce preferenčních hlasů získal Babiš. Následovali Lipavský a Schillerová

Autor: ,
  23:30
Nejvíc preferenčních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji. Druhý nejvyšší počet přednostních hlasů získal v Praze kandidující ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr., kandidoval za Spolu).
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb strany SPOLU. Jan Lipavský. (4. října 2025)
Alena Schillerová dorazila do volebního štábu hnutí ANO na Chodově. (4. října...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Vítěz letošních parlamentních voleb Andrej Babiš dorazil do volebního štábu ANO...
46 fotografií

Babiše na kandidátce zakroužkovalo po sečtení téměř sta procent přes 72 tisíc voličů. Lipavskému dalo preferenční hlas přes 62 600 lidí, což ho v konečném výsledku posunulo ze třetího místa na kandidátce na první pozici.

Vysoký počet preferenčních hlasů posbírali také lídři ANO a koalice Spolu v Jihomoravském kraji. Lídryně a krajská předsedkyně Schillerová jich dostala zhruba 39 400, předseda ODS a dosavadní premiér Petr Fiala posbíral téměř 37 tisíc přednostních hlasů.

Vstoupím do klubu ODS, říká Lipavský, nejúspěšnější politik SPOLU ve volbách

Přes 34 100 preferenčních hlasů dostal středočeský lídr koalice Spolu a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zhruba 33 300 preferenčních hlasů obdržela dvojka kandidátky ANO v Moravskoslezském kraji Aleš Juchelka. Zhruba o 900 méně dostala pražská dvojka na kandidátce Pirátů, poslankyně Olga Richterová. Z druhé pozice na kandidátní listině se díky tomu dostala na první. Přibližně 30 200 kroužků získala pražská lídryně Spolu a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
341 fotografií

Díky preferenčním hlasům se může politik posunout i o více než jednu pozici vzhůru. Největší skok v těchto sněmovních volbách předvedli ústecký hejtman Richard Brabec (ANO) a starosta České Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský (STAN). Oba kandidovali z 26. pozice a nakonec se dostali do čela. O 22 příček nahoru se díky preferenčním hlasům dostal olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se vystřídali Motoristé s Okamurou

Nejvyšší podíl přednostních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal dosavadní europoslanec Filip Turek, který vedl středočeskou kandidátku Motoristů sobě. Zakroužkovalo ho více než 34,5 procenta voličů, kteří dali Motoristům ve Středočeském kraji svůj hlas.

Druhý nejvyšší podíl, 32,6 procenta, obdržela lídryně hnutí Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Její hnutí se ale do Sněmovny nedostalo. Třetí nejvyšší podíl přednostních hlasů dostala pirátská poslankyně Richterová, v Praze ji zakroužkovalo přes 30 procent voličů Pirátů.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Nejvíce preferenčních hlasů získal Babiš. Následovali Lipavský a Schillerová

Nejvíc preferenčních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji. Druhý nejvyšší počet přednostních hlasů získal v...

4. října 2025  23:30

Rozmrzelý Benda: Je to prohra. Jestli to koalice SPOLU přežije, uvidíme

Na politicích ODS byla vidět po zveřejnění volebních výsledků podrážděnost. „Souhlasím, že je to prohra. Spíš ale řekněte, že je to jeho vítězství,“ odsekl šéf poslanců ODS Marek Benda na otázku, kde...

4. října 2025  23:15

Karlovarský kraj zřejmě přijde o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po sečtení hlasů ze všech 345 volebních okrsků získalo téměř 43 procent. Druhá koalice SPOLU si nakonec...

4. října 2025  16:42,  aktualizováno  22:46

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se vystřídali Motoristé s Okamurou

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozeběhlo už krátce po sečtení volebních hlasů. Šéf vítězného ANO Andrej Babiš v sobotu večer u sebe doma v Průhonicích přijal zástupce Motoristů sobě – Petra...

4. října 2025  20:04,  aktualizováno  22:33

Metropole jako výjimka: jasně vyhrálo SPOLU, zabodovala i jednadvacetiletá studentka

Těsně před desátou hodinou večer komise v Praze 6 sečetla poslední hlasy, které chyběly k dopočítání volebních výsledků v metropoli. V hlavním městě jako v jediném kraji suverénně vyhrála koalice...

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  22:31

Budeme tvrdou, ale slušnou opozicí, říká Výborný. S výsledkem lidovců je spokojený

Koalice SPOLU ve volbách získala přes 23 procent a znovu vládu skládat nebude. Zatímco většina špiček ODS a TOP 09 opustila volební štáb hned po tiskové konferenci, předseda KDU-ČSL Marek Výborný...

4. října 2025  22:31

Město Brno hlasovalo jinak než okres Brno-venkov. I účast se výrazně lišila

V Brně voliči jasně hlasovali pro vládní koalici. Petr Fiala se SPOLU dostal od voličů v jihomoravské metropoli, kde kandidoval, skoro 33 procent hlasů. Pro ANO s Alenou Schillerovou v čele...

4. října 2025  21:40

Vstoupím do klubu ODS, říká Lipavský, nejúspěšnější politik SPOLU ve volbách

Jan Lipavský byl nejúspěšnějším politikem koalice SPOLU ve volbách, které ale skončily její prohrou s ANO. Dostal přes 62 tisíc preferenčních hlasů, nejvíc z celé koalice SPOLU, a po Andreji Babišovi...

4. října 2025  21:36

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje, poslanec a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního...

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  4.10 21:33

Josef Váňa

Jako žokej Josef Váňa osmkrát zvítězil ve Velké pardubické, desetkrát slavil prvenství ve stejném závodě jako trenér. Je majitelem dostihové stáje Jovan v Bohuslavi u Karlových Varů. V roce 2009...

12. října 2013  10:20,  aktualizováno  4.10 21:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nádhera, zní z ANO. Babiš slavil vítězství, do štábu přijel s písní

Sledujeme online

Hnutí ANO sledovalo výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. Andrej Babiš slavil vítězství již při příjezdu. Z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo, která se pro...

4. října 2025,  aktualizováno  21:26

Náskok ANO před SPOLU nebyl v Plzni tak velký jako jinde. Výsledky voleb podrobně

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 jasně zvítězilo hnutí ANO. Po něm následovalo SPOLU a STAN. Jinak tomu není ani v Plzeňském kraji. Jaké byly výsledky voleb v Plzni a okolí?

4. října 2025  21:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.