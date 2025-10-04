Nejvíce preferenčních hlasů získal Babiš. Následovali Lipavský a Schillerová

Babiše na kandidátce zakroužkovalo po sečtení téměř sta procent přes 72 tisíc voličů. Lipavskému dalo preferenční hlas přes 62 600 lidí, což ho v konečném výsledku posunulo ze třetího místa na kandidátce na první pozici.
Vysoký počet preferenčních hlasů posbírali také lídři ANO a koalice Spolu v Jihomoravském kraji. Lídryně a krajská předsedkyně Schillerová jich dostala zhruba 39 400, předseda ODS a dosavadní premiér Petr Fiala posbíral téměř 37 tisíc přednostních hlasů.
Přes 34 100 preferenčních hlasů dostal středočeský lídr koalice Spolu a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zhruba 33 300 preferenčních hlasů obdržela dvojka kandidátky ANO v Moravskoslezském kraji Aleš Juchelka. Zhruba o 900 méně dostala pražská dvojka na kandidátce Pirátů, poslankyně Olga Richterová. Z druhé pozice na kandidátní listině se díky tomu dostala na první. Přibližně 30 200 kroužků získala pražská lídryně Spolu a ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Díky preferenčním hlasům se může politik posunout i o více než jednu pozici vzhůru. Největší skok v těchto sněmovních volbách předvedli ústecký hejtman Richard Brabec (ANO) a starosta České Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský (STAN). Oba kandidovali z 26. pozice a nakonec se dostali do čela. O 22 příček nahoru se díky preferenčním hlasům dostal olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Nejvyšší podíl přednostních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal dosavadní europoslanec Filip Turek, který vedl středočeskou kandidátku Motoristů sobě. Zakroužkovalo ho více než 34,5 procenta voličů, kteří dali Motoristům ve Středočeském kraji svůj hlas.
Druhý nejvyšší podíl, 32,6 procenta, obdržela lídryně hnutí Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Její hnutí se ale do Sněmovny nedostalo. Třetí nejvyšší podíl přednostních hlasů dostala pirátská poslankyně Richterová, v Praze ji zakroužkovalo přes 30 procent voličů Pirátů.