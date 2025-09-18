Voličský průkaz je určený pro voliče, jež nemohou přijít do volební místnosti podle místa bydliště – právo na jeho vydání má ze zákona každý. Hlasovat s ním lze v libovolné volební místnosti po celé České republice nebo v zahraničí na českých zastupitelských úřadech.
Je to malý papírový průkaz s osobními údaji, který se pro každé volby vydává nový. V elektronické podobě neexistuje, aby bylo zajištěno právo hlasovat právě jednou a nikoliv opakovaně.
Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října 2025. Na podání žádosti ještě zbývá dost času. Průkaz je zdarma a pro každé volby je vydáván nový. O průkaz musí kvůli ověření totožnosti žádat každý volič samostatně. Podat žádost za někoho jiného nejde.
Jak o voličský průkaz žádat
Zájemce musí o voličský průkaz v předstihu požádat obecní úřad (respektive městský úřad, úřad městyse či úřad městské části) podle svého trvalého bydliště. Způsob podání žádosti je trojí:
- Osobně podáním formuláře přímo na úřadě
- Poštou odesláním formuláře s úředně potvrzeným podpisem. Nejjednodušší je návštěva pobočky pošty se službou Czech Point. Ověření podpisu stojí 50 Kč.
- Elektronicky máte dvě možnosti. Tou první je poslat vyplněný formulář do datové schránky příslušného úřadu. Druhou, o něco jednodušší cestou, je podání žádosti přímo přes Portál občana, jehož součástí je i průvodce vyplněním formuláře.
Dokdy o voličský průkaz žádat
Termíny, které je potřeba dodržet, se liší podle zvolené metody. Písemně či elektronicky musí žádost na úřad v místě vašeho trvalého pobytu doputovat nejpozději týden před termínem voleb. Osobně ji pak lze podat ještě o pět dní později.
Termíny podání žádosti o voličský průkaz
Písemná či elektronická žádost: nejpozději v 16:00 v pátek 26. září, tedy sedm dní před prvním dnem voleb.
Osobní žádost: nejpozději v 16:00 ve středu 1. října, tedy dva dny předem.
Co když termín prošvihnu?
V případě, že žádost nestihnete podat ani jedním ze způsobů včas, nezbývá, než k volbám dojít v místě vašeho trvalého bydliště, nebo účast oželet.
Kdy voličský průkaz dostanu
Úřady začnou hotové voličské průkazy vydávat nejdříve 18. září 2025. Osobně je může vyzvednout přímo žadatel či jakákoli jiná osoba disponující úředně ověřenou plnou mocí.
V žádosti lze také zvolit doručení poštou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště či kamkoli jinam, například do práce.
Konkrétní datum, kdy úřad voličský průkaz zašle, se v zákoně o volbách neuvádí. Úředníci na to mají právě dva týdny, které zbývají do voleb. Pak záleží na oznámení z pošty o tom, že obálka s modrým pruhem na Vaše jméno dorazila.
Pokud v žádosti o voličský průkaz uvedete svůj e-mail a telefon, úředníci z místa trvalého bydliště vám mohou dát vědět, že je průkaz hotov a posílají ho poštou.
Jak odevzdat hlasy s voličským průkazem
Hlasování s voličským průkazem se od toho běžného příliš neliší. Po příchodu do volební místnosti se prokážete platnou občankou nebo pasem, k čemuž přidáte také průkaz.
Člen komise vás na jeho základě dopíše na seznam voličů a předá vám hlasovací lístky a úřední obálku. Voličský průkaz si ale ponechá – platí jen jednou, jde tedy o opatření proti dvojí volbě.
Co když průkaz nedorazí nebo nikam nejedu
Jakmile o voličský průkaz požádáte, už bez něj není možné volit. Pokud změníte plány a v době sněmovních voleb nikam nepojedete, můžete jít do místnosti podle vašeho bydliště. Volba probíhá stejně, komisi však musíte průkaz předložit. O jeho vydání ví – jde o opatření, jak zabránit dvojímu hlasování, a bez něj už volit nepůjde.
Volit taky nebudete moci, pokud voličský průkaz ztratíte, je vám ukraden nebo pokud nedojde. Taktéž jde o opatření proti dvojímu hlasování – úřady nemají možnost ověřit, že volič průkaz skutečně nemá.