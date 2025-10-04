Zajímavosti z voleb: kdo bude nejstarší poslanec a kdo získal rekordní počet hlasů

Kdo volil nejvíc a kde byla účast mizivá
Absolutní volební rekord zaznamenala obec Drbohošť na Jindřichohradecku – k urnám dorazili všichni voliči a zvítězilo tam ANO s 50 %. Plnou účast měli i v Čilé na Rokycansku, kde dominovalo SPOLU se 41 %.
Naopak nejméně lidí přišlo v Obrnicích (34 % účast, ANO 65 %) a ve Zběšičkách na Písecku (36 %).
Hnutí, která kralovala v malých obcích
ANO dominovalo například ve Vřesové na Sokolovsku (76,56 %) a ve Sloupně na Královéhradecku (72 %). Koalice SPOLU získala nejvíce hlasů v Báňovicích na Jindřichohradecku (59,09 %) a v Nelepeči-Žernůvce u Brna (55,55 %). STAN bodoval zejména ve Radošovicích na Benešovsku (48,48 %).
Propadlé hlasy výrazně ubyly
Zatímco při minulých volbách v roce 2021 propadlo přes milion hlasů (1 069 359), letos je jich podle dosavadních výsledků 410 387. Je to sice méně než minule, ale stále více než v roce 2017, kdy se „ztratilo“ 316 659 hlasů.
Preferenční hlasy: Babiš drtí rekordy
Nejvíc preferenčních hlasů dostal Andrej Babiš (ANO) – 71 571, což je víc než premiér Petr Fiala, pražský lídr Zdeněk Hřib i šéf STAN Vít Rakušan dohromady. Druhý skončil Jan Lipavský (ODS) s 57 358 hlasy, třetí Alena Schillerová (ANO) s 38 869 hlasy.
Velké přesuny zaznamenali i krajští lídři – například Richard Brabec (ANO) se v Ústeckém kraji posunul z 26. na první místo, podobný skok zvládl starosta České Kamenice Jan Papajanovský (STAN).
Nové tváře a překvapení
Do Sněmovny se dostala i nejmladší poslankyně vůbec, jednadvacetiletá Julie Smejkalová, která nasbírala 15 541 preferenčních hlasů.
Na opačném konci věkového spektra stojí Jan Síla (SPD), nejstarší poslanec letošního ročníku, kterému je 75 let.
|
Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová
V Praze zaujala Gabriela Svárovská, která kandidovala za Piráty ze 12. místa. Ve SPOLU zase zazářila bývalá Miss Europe Monika Brzesková, jež přeskočila i ministryni Janu Černochovou.
Mezi Piráty nejvíc kroužků získala Olga Richterová, nikoliv očekávaní lídři Hřib nebo Bartoš.
V SPD překvapil Jindřich Rajchl, který v preferenčních hlasech porazil Tomia Okamuru.
|
Voliči vykroužkovali ministra Stanjuru. Ve Sněmovně končí po 15 letech
Politické kuriozity
Na opačném konci žebříčku stojí třeba expremiér Jiří Paroubek, jenž v Praze dostal 63 hlasů. Mezi novými tvářemi zaujal i influencer Matěj Gregor, který přeskočil svého šéfa Petra Macinku.
V Novém Malíně na Šumpersku se voliči trefili do celorepublikových výsledků hned u tří volebních stran. U ANO se „mýlili“ jenom o půl procenta (35,34 procenta oproti celostátním 34,79 procenta), u SPOLU o jednu desetinu procenta (23,29 procenta oproti 23,19 procenta) a u STAN o necelé dvě desetiny procenta (11 % versus 11,16 %).