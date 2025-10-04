Budeme tvrdou, ale slušnou opozicí, říká Výborný. S výsledkem lidovců je spokojený

Co říkáte na výsledek? Jste za lidovce spokojený?
Děkuji voličům, kteří podpořili koalici SPOLU, velmi si toho vážím. Blahopřeji všem, kdo z koalice SPOLU byli zvoleni. Blahopřeji vítězi, to se sluší. Taková je demokracie. My jsme samozřejmě nedokázali dosáhnout svého cíle. Není tu teď prostor pro vytvoření demokratické vlády, která by nezpochybňovala naši bezpečností a ekonomické ukotvení, ať už v NATO nebo EU. Na druhou stranu ve Sněmovně nebudou komunisté, a to i díky tomu, jak uspěla koalice SPOLU.
Vy jste ale neodpověděl. Jste spokojený s výsledkem lidovců?
Ano.
Proč koalice SPOLU podle vás nevyhrála? Co jste mohli udělat jinak, lépe?
Podívejte, byla toho celá řada. Během těch čtyř let jsme vzhledem k tomu, čemu jsme čelili, některé věci neudělali. Některé jsme udělali chybně a někdy jsme se nedokázali postavit lidem a říct jim z očí do očí poctivě, že něco nejsme schopni naplnit. To považuji za největší chybu. V situaci, kdy jsme čelili obrovské inflaci a energetické krizi, jsme nedokázali říct: Omlouváme se, musíme zvednout daně, přestože jsme slibovali je nezvedat.
Předseda STAN Vít Rakušan říkal, že jste měli více chodit mezi lidi a mluvit i s těmi, kdo vás nevolí. Nebyla tohle další chyba?
Říkal to i pan premiér v reflexi jeho zkušenosti z posledního půl roku. Já mezi těmi lidmi byl ještě jako předseda poslaneckého klubu poměrně často, potom jako ministr také. Vždycky můžete dělat něco víc a něco lépe. Ale je nesporné, že tohle důležité je a zároveň je potřeba lidem trpělivě vysvětlovat, že občas není možné podléhat slibům zlatého z nebe, které nepřijde.
Voliči lidovce opět hodně kroužkovali...
Budeme mít 16 poslanců, z toho devět nových. Jsou to zkušení lidé z komunální politiky, třeba starostka Kravař Monika Brzesková, nebo další působící na centrální úrovni, třeba Václav Pláteník je náměstkem ministra zdravotnictví. Pro nás je to pozitivní zpráva do budoucna. Lidovci jsou do politiky schopní přinášet nové tváře. Devět ze 16 je unikát v rámci Poslanecké sněmovny.
Čím si vysvětlujete, že strana dokázala vygenerovat tolik nových tváří?
Dlouhodobě máme velmi aktivní mládežnickou organizaci. Mladí lidovci patří k těm nejpočetnějším. Zároveň stále máme nejvíce starostů v Česku.
Taky ale protože voliči kroužkovali lidovce, nedostali se někteří kandidáti z ODS, třeba ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském kraji se zase dostali dva lidovci, zatímco lídr Stanislav Blaha z ODS se poslancem nestal. Nezpůsobí to rozkol v koalici SPOLU?
Na to se lze dívat taky tak, že pana Blahu přeskočil kandidát ODS Štěpán Slovák. Takže to je spíš věcí ODS a toho, jakým způsobem sestavovali kandidátky. Do toho vůbec nechci zasahovat. Stejně tak Zbyňka Stanjuru přeskákala paní Němečková Crkvenjaš a Jakub Janda. Není to o tom, že bychom nějak soupeřili. Je to o sestavování kandidátek a o tom, jak osobnosti dokázaly oslovit veřejnost. Chci zdůraznit, že jsme v Moravskoslezském kraji udělali velmi dobrý výsledek. Máme tam necelých 18 procent, což je v kraji, kde kandidoval Andrej Babiš, velmi dobrý výsledek. K tomuto výsledku to dokázala vytáhnout Monika Brzesková.
Sčítání jste sledoval s kolegy z koalice SPOLU, co říkali na to, když viděli, že právě paní Brzesková uspěla na rozdíl od Zbyňka Stanjury? Lidovec František Talíř taky nakonec v jižních Čechách přeskočil ze sedmého místa na první.
Už před volbami jsme říkali, a platilo to i při sledování výsledků, že každý úspěch koalice SPOLU, každý kroužek pro kandidáta ODS, TOP 09 a lidovce, je hlasem pro koalici SPOLU. Na počet hlasů jsme dokázali téměř vyrovnat hlasy, které jsme získali v roce 2021. Bylo to dáno i tím, že jsme dokázali postavit takto silné kandidáty. Pro každou politickou stranu jsou ale samozřejmě volby poučením a my určitě budeme ty věci analyzovat. Zítra jedná předsednictvo KDU-ČSL, příští týden budeme mít celostátní výbor a celostátní konferenci. Od toho se odrazíme dál.
Primátor Prahy Bohuslav Svoboda z ODS to hodnotil tak, že čekal, že voliči lidovce budou kroužkovat, ale že bez ODS byste se do Sněmovny nedostali. Co vy na to?
To je spekulace. Stejně tak bych mohl předpokládat, že kdybychom kandidovali sami s těmito novými tvářemi, tak bychom měli sedm procent. Je to opravdu spekulace.
Mezi vašimi poslanci došlo i ke generační obměně, dostali se mladší kandidáti. Stanou se teď lidovci liberálnější stranou?
Ne, určitě ne. Tohle není o hodnotovém ukotvení KDU-ČSL.
Ani třeba v otázce manželství pro všechny? Nebudou teď lidovci těmto věcem otevřenější?
Ne, určitě ne.
Jak vidíte budoucnost koalice SPOLU? Budete chtít, abyste dál zůstali spolu?
Je zcela nesporné, že dnešní výsledek je neúspěch. My jsme chtěli vyhrát a sestavit vládu na stávajícím půdorysu. To se bohužel nepodařilo. Na druhou stranu ten projekt nebyl postaven pro jedny volby. První úvahy o vytvoření spojenectví vznikaly v roce 2019, kdy jsem byl také předseda strany. Už tehdy se mluvilo o tom, že by to mělo být na bázi spolupráce, nikoli integrace. Absolvovali jsme řadu úspěšných voleb. Myslím si, že tohle teď projde diskusí v jednotlivých politických stranách. Myslím si, že by bylo dobré, aby existovalo ve Sněmovně spojenectví, které by bylo jasnou, tvrdou ale slušnou opozicí.
Během vaší vlády jsme ale taky viděli, že lidovci přece jen k některým tématům přistupují víc sociálně, na rozdíl od pravicové ODS a TOP 09.
To jsme ale viděli od začátku.
Nebylo by proto pro vás teď jednodušší, kdybyste se rozdělili a tyto třenice už nemuseli řešit?
Myslím si, že budeme mít mnoho společného v hrázi vůči tomu, s čím přichází hnutí ANO. Když jsem si četl jejich program, to bude výdajový mejdan. Nebo ty sliby platily do dnešního večera. Pokud ale budou platit, tak nastane rozpočtový armagedon, kterému se budeme snažit zabránit, co to půjde. Nechci, aby to dopadlo na naše děti a vnoučata.
Jací budou lidovci v opozici?
Budou nekompromisní, tvrdí, ale slušní.
Zůstanete předsedou KDU-ČSL?
Jsme demokratická strana a máme plánovaný sjezd na rok 2026 a tahle otázka je zcela předčasná. Kandidovat může kdokoliv, není to téma, které bychom řešili dnes večer.
Zítra míříte na Hrad za panem prezidentem, co od toho očekáváte?
Bude to první konzultace s panem prezidentem. Předpokládám, že krátce rozebereme výsledek voleb a seznámím ho i s jasnou pozicí KDU-ČSL a koalice SPOLU.
Jak moc vám bude ve Sněmovně chybět Pavel Bělobrádek?
Pavel Bělobrádek nekandidoval, rozhodl se tak, je ale prvním místopředsedou KDU-ČSL a bude se účastnit jednání poslaneckého klubu. Určitě bude svou zkušeností oporou pro mě jako předsedu a posilou a podporou pro nové tváře, které do Poslanecké sněmovny přijdou.