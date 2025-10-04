Budeme tvrdou, ale slušnou opozicí, říká Výborný. S výsledkem lidovců je spokojený

Dominika Hejl Hromková
  22:31
Koalice SPOLU ve volbách získala přes 23 procent a znovu vládu skládat nebude. Zatímco většina špiček ODS a TOP 09 opustila volební štáb hned po tiskové konferenci, předseda KDU-ČSL Marek Výborný zůstal a trpělivě odpovídal na novinářské dotazy o budoucnosti koalice. Lidovci budou mít 16 poslanců, doteď jich měli 23.
Ministr zemědělství Marek Výborný na tiskové konferenci po skončení voleb do...

Ministr zemědělství Marek Výborný na tiskové konferenci po skončení voleb do Sněmovny (4. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference Spolu po skončení voleb do Sněmovny. Na snímku Petr Fiala a...
Končící premiér Petr Fiala na tiskové konferenci po skončení voleb do Sněmovny...
Tisková konferenci Spolu po skončení voleb do Sněmovny (4. října 2025)
Tisková konferenci Spolu po skončení voleb do Sněmovny (4. října 2025)
10 fotografií

Co říkáte na výsledek? Jste za lidovce spokojený?
Děkuji voličům, kteří podpořili koalici SPOLU, velmi si toho vážím. Blahopřeji všem, kdo z koalice SPOLU byli zvoleni. Blahopřeji vítězi, to se sluší. Taková je demokracie. My jsme samozřejmě nedokázali dosáhnout svého cíle. Není tu teď prostor pro vytvoření demokratické vlády, která by nezpochybňovala naši bezpečností a ekonomické ukotvení, ať už v NATO nebo EU. Na druhou stranu ve Sněmovně nebudou komunisté, a to i díky tomu, jak uspěla koalice SPOLU.

Vy jste ale neodpověděl. Jste spokojený s výsledkem lidovců?
Ano.

Fiala blahopřál Babišovi, výsledky respektuji, řekl. Poradí se s kolegy, co dál

Proč koalice SPOLU podle vás nevyhrála? Co jste mohli udělat jinak, lépe?
Podívejte, byla toho celá řada. Během těch čtyř let jsme vzhledem k tomu, čemu jsme čelili, některé věci neudělali. Některé jsme udělali chybně a někdy jsme se nedokázali postavit lidem a říct jim z očí do očí poctivě, že něco nejsme schopni naplnit. To považuji za největší chybu. V situaci, kdy jsme čelili obrovské inflaci a energetické krizi, jsme nedokázali říct: Omlouváme se, musíme zvednout daně, přestože jsme slibovali je nezvedat.

Předseda STAN Vít Rakušan říkal, že jste měli více chodit mezi lidi a mluvit i s těmi, kdo vás nevolí. Nebyla tohle další chyba?
Říkal to i pan premiér v reflexi jeho zkušenosti z posledního půl roku. Já mezi těmi lidmi byl ještě jako předseda poslaneckého klubu poměrně často, potom jako ministr také. Vždycky můžete dělat něco víc a něco lépe. Ale je nesporné, že tohle důležité je a zároveň je potřeba lidem trpělivě vysvětlovat, že občas není možné podléhat slibům zlatého z nebe, které nepřijde.

Voliči lidovce opět hodně kroužkovali...
Budeme mít 16 poslanců, z toho devět nových. Jsou to zkušení lidé z komunální politiky, třeba starostka Kravař Monika Brzesková, nebo další působící na centrální úrovni, třeba Václav Pláteník je náměstkem ministra zdravotnictví. Pro nás je to pozitivní zpráva do budoucna. Lidovci jsou do politiky schopní přinášet nové tváře. Devět ze 16 je unikát v rámci Poslanecké sněmovny.

Čím si vysvětlujete, že strana dokázala vygenerovat tolik nových tváří?
Dlouhodobě máme velmi aktivní mládežnickou organizaci. Mladí lidovci patří k těm nejpočetnějším. Zároveň stále máme nejvíce starostů v Česku.

Taky ale protože voliči kroužkovali lidovce, nedostali se někteří kandidáti z ODS, třeba ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském kraji se zase dostali dva lidovci, zatímco lídr Stanislav Blaha z ODS se poslancem nestal. Nezpůsobí to rozkol v koalici SPOLU?
Na to se lze dívat taky tak, že pana Blahu přeskočil kandidát ODS Štěpán Slovák. Takže to je spíš věcí ODS a toho, jakým způsobem sestavovali kandidátky. Do toho vůbec nechci zasahovat. Stejně tak Zbyňka Stanjuru přeskákala paní Němečková Crkvenjaš a Jakub Janda. Není to o tom, že bychom nějak soupeřili. Je to o sestavování kandidátek a o tom, jak osobnosti dokázaly oslovit veřejnost. Chci zdůraznit, že jsme v Moravskoslezském kraji udělali velmi dobrý výsledek. Máme tam necelých 18 procent, což je v kraji, kde kandidoval Andrej Babiš, velmi dobrý výsledek. K tomuto výsledku to dokázala vytáhnout Monika Brzesková.

Sčítání jste sledoval s kolegy z koalice SPOLU, co říkali na to, když viděli, že právě paní Brzesková uspěla na rozdíl od Zbyňka Stanjury? Lidovec František Talíř taky nakonec v jižních Čechách přeskočil ze sedmého místa na první.
Už před volbami jsme říkali, a platilo to i při sledování výsledků, že každý úspěch koalice SPOLU, každý kroužek pro kandidáta ODS, TOP 09 a lidovce, je hlasem pro koalici SPOLU. Na počet hlasů jsme dokázali téměř vyrovnat hlasy, které jsme získali v roce 2021. Bylo to dáno i tím, že jsme dokázali postavit takto silné kandidáty. Pro každou politickou stranu jsou ale samozřejmě volby poučením a my určitě budeme ty věci analyzovat. Zítra jedná předsednictvo KDU-ČSL, příští týden budeme mít celostátní výbor a celostátní konferenci. Od toho se odrazíme dál.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Boris Šťastný, Filip Turek a Petr Macinka. (4. října 2025)
341 fotografií

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda z ODS to hodnotil tak, že čekal, že voliči lidovce budou kroužkovat, ale že bez ODS byste se do Sněmovny nedostali. Co vy na to?
To je spekulace. Stejně tak bych mohl předpokládat, že kdybychom kandidovali sami s těmito novými tvářemi, tak bychom měli sedm procent. Je to opravdu spekulace.

Mezi vašimi poslanci došlo i ke generační obměně, dostali se mladší kandidáti. Stanou se teď lidovci liberálnější stranou?
Ne, určitě ne. Tohle není o hodnotovém ukotvení KDU-ČSL.

Ani třeba v otázce manželství pro všechny? Nebudou teď lidovci těmto věcem otevřenější?
Ne, určitě ne.

Jak vidíte budoucnost koalice SPOLU? Budete chtít, abyste dál zůstali spolu?
Je zcela nesporné, že dnešní výsledek je neúspěch. My jsme chtěli vyhrát a sestavit vládu na stávajícím půdorysu. To se bohužel nepodařilo. Na druhou stranu ten projekt nebyl postaven pro jedny volby. První úvahy o vytvoření spojenectví vznikaly v roce 2019, kdy jsem byl také předseda strany. Už tehdy se mluvilo o tom, že by to mělo být na bázi spolupráce, nikoli integrace. Absolvovali jsme řadu úspěšných voleb. Myslím si, že tohle teď projde diskusí v jednotlivých politických stranách. Myslím si, že by bylo dobré, aby existovalo ve Sněmovně spojenectví, které by bylo jasnou, tvrdou ale slušnou opozicí.

Během vaší vlády jsme ale taky viděli, že lidovci přece jen k některým tématům přistupují víc sociálně, na rozdíl od pravicové ODS a TOP 09.
To jsme ale viděli od začátku.

Kupka nevidí důvod k rezignaci předsedy Fialy. Těší ho propad Stačilo!

Nebylo by proto pro vás teď jednodušší, kdybyste se rozdělili a tyto třenice už nemuseli řešit?
Myslím si, že budeme mít mnoho společného v hrázi vůči tomu, s čím přichází hnutí ANO. Když jsem si četl jejich program, to bude výdajový mejdan. Nebo ty sliby platily do dnešního večera. Pokud ale budou platit, tak nastane rozpočtový armagedon, kterému se budeme snažit zabránit, co to půjde. Nechci, aby to dopadlo na naše děti a vnoučata.

Jací budou lidovci v opozici?
Budou nekompromisní, tvrdí, ale slušní.

Zůstanete předsedou KDU-ČSL?
Jsme demokratická strana a máme plánovaný sjezd na rok 2026 a tahle otázka je zcela předčasná. Kandidovat může kdokoliv, není to téma, které bychom řešili dnes večer.

Zítra míříte na Hrad za panem prezidentem, co od toho očekáváte?
Bude to první konzultace s panem prezidentem. Předpokládám, že krátce rozebereme výsledek voleb a seznámím ho i s jasnou pozicí KDU-ČSL a koalice SPOLU.

Jak moc vám bude ve Sněmovně chybět Pavel Bělobrádek?
Pavel Bělobrádek nekandidoval, rozhodl se tak, je ale prvním místopředsedou KDU-ČSL a bude se účastnit jednání poslaneckého klubu. Určitě bude svou zkušeností oporou pro mě jako předsedu a posilou a podporou pro nové tváře, které do Poslanecké sněmovny přijdou.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po sečtení hlasů ze všech 345 volebních okrsků získalo téměř 43 procent. Druhá koalice SPOLU si nakonec...

4. října 2025  16:42,  aktualizováno  22:46

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se vystřídali Motoristé s Okamurou

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozeběhlo už krátce po sečtení volebních hlasů. Šéf vítězného ANO Andrej Babiš v sobotu večer u sebe doma v Průhonicích přijal zástupce Motoristů sobě – Petra...

4. října 2025  20:04,  aktualizováno  22:33

Metropole jako výjimka: jasně vyhrálo SPOLU, zabodovala i jednadvacetiletá studentka

Těsně před desátou hodinou večer komise v Praze 6 sečetla poslední hlasy, které chyběly k dopočítání volebních výsledků v metropoli. V hlavním městě jako v jediném kraji suverénně vyhrála koalice...

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  22:31

Budeme tvrdou, ale slušnou opozicí, říká Výborný. S výsledkem lidovců je spokojený

Koalice SPOLU ve volbách získala přes 23 procent a znovu vládu skládat nebude. Zatímco většina špiček ODS a TOP 09 opustila volební štáb hned po tiskové konferenci, předseda KDU-ČSL Marek Výborný...

4. října 2025  22:31

Město Brno hlasovalo jinak než okres Brno-venkov. I účast se výrazně lišila

V Brně voliči jasně hlasovali pro vládní koalici. Petr Fiala se SPOLU dostal od voličů v jihomoravské metropoli, kde kandidoval, skoro 33 procent hlasů. Pro ANO s Alenou Schillerovou v čele...

4. října 2025  21:40

Vstoupím do klubu ODS, říká Lipavský, nejúspěšnější politik SPOLU ve volbách

Jan Lipavský byl nejúspěšnějším politikem koalice SPOLU ve volbách, které ale skončily její prohrou s ANO. Dostal přes 62 tisíc preferenčních hlasů, nejvíc z celé koalice SPOLU, a po Andreji Babišovi...

4. října 2025  21:36

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje, poslanec a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního...

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  4.10 21:33

Josef Váňa

Jako žokej Josef Váňa osmkrát zvítězil ve Velké pardubické, desetkrát slavil prvenství ve stejném závodě jako trenér. Je majitelem dostihové stáje Jovan v Bohuslavi u Karlových Varů. V roce 2009...

12. října 2013  10:20,  aktualizováno  4.10 21:31

Nádhera, zní z ANO. Babiš slavil vítězství, do štábu přijel s písní

Sledujeme online

Hnutí ANO sledovalo výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. Andrej Babiš slavil vítězství již při příjezdu. Z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo, která se pro...

4. října 2025,  aktualizováno  21:26

Náskok ANO před SPOLU nebyl v Plzni tak velký jako jinde. Výsledky voleb podrobně

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 jasně zvítězilo hnutí ANO. Po něm následovalo SPOLU a STAN. Jinak tomu není ani v Plzeňském kraji. Jaké byly výsledky voleb v Plzni a okolí?

4. října 2025  21:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Porazili jsme SPD. Stačilo! dojelo na Konečnou, radoval se Hřib

Ve vládě už byli, poslední rok však strávili v opozičních lavicích. V letošních volbách Piráti doufali ve dvouciferný výsledek, ten se ale nakonec nedostavil – po sečtení většiny okrsků mají necelých...

4. října 2025,  aktualizováno  21:13

V Pardubickém kraji vyhrálo ANO, mandát získala dcera Josefa Luxe i další ženy

V Pardubickém kraji s drtivým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které získalo více než 34 procent hlasů a ve Sněmovně posílí o dvě křesla. Následuje koalice SPOLU s 23 procenty, ta přijde o jedno...

4. října 2025  16:26,  aktualizováno  21:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.