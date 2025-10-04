Piráti se tak prozatím dostali do Sněmovny s 8,9 procenta hlasů, což by znamenalo osmnáct poslaneckých křesel.
Na začátku tiskové konference Hřib poděkoval všem voličkám a voličům. „Porazili jsme SPD, což byl cíl, který jsme si stanovili v horké fázi kampaně. Příjemným bonusem je i to, že Stačilo! dojelo na k(K)onečnou,“ dodal za hlasitého potlesku.
Předseda Pirátů si původně věřil na dvouciferný výsledek. Vsadil se, že pokud strana získá více než 13 procent hlasů, nechá si naplést dredy. Naopak jeho předchůdce Ivan Bartoš by si je měl ostříhat. K tomu tedy nakonec nedošlo.
Hřib zopakoval, že Piráti do koalice s ANO, Motoristy ani SPD nepůjdou. „My žádná jednání dnes nepovedeme. Podle povolební strategie je můžeme začít až od zítřka,“ uvedl. Přiznal také, že sestavování koalice nebude jednoduché.
„Výsledek voleb není úplně šťastnou zprávou pro naši zemi,“ posteskl si dále Hřib. Dodal, že Piráti budou usilovat o to, aby se Česko nepřibližovalo Rusku. „To by s SPD hrozilo,“ upozornil. Pokud skončí v opozici, chtějí být podle něj tvrdou, ale konstruktivní opozicí.
Oslava osmi procent
Bartoše s Hřibem, kteří dorazili do štábu kolem půl páté odpoledne, přivítal bouřlivý jásot a skandování „Máme osm! Máme osm!“. Přišli totiž právě ve chvíli, kdy strana překročila hranici osmi procent a dotahovala se na SPD. „Uvidíme, jak to dopadne. Sčítání ještě probíhá, Praha není sečtená,“ uvedl Hřib po příchodu.
„Dámy a pánové, právě jsme přeskočili SPD,“ oznámil krátce poté Ivan Bartoš do mikrofonu, což vyvolalo další vlnu potlesku a jásotu.
Před 15. hodinou dorazila do štábu i dvojka pražské kandidátky Olga Richterová. „Před rokem touto dobou jste se nám trochu smáli kvůli dvoucifernému cíli, a naopak se psalo, že by Piráti mohli skončit. O to víc je úžasné, co se teď povedlo,“ řekla novinářům.
Ve volebním štábu panovala po celé odpoledne euforická atmosféra, zejména když rostly procentuální zisky. Největší emoce vzbudilo právě překonání Motoristů Sobě.
Zaujali i Zelení, kteří se po patnácti letech zřejmě vrátí do dolní komory. Gabriela Svárovská, spolupředsedkyně strany, získala na pražské pirátské kandidátce přes 12 tisíc preferenčních hlasů a měla by se stát poslankyní.
Influenceři, chill zóna i DJ Bartoš
Piráti sledovali sčítání ve Fantově sále pražského hlavního nádraží. Očekává se, že štáb bude mít atmosféru spíše párty, kde se v roli DJe znovu představí Ivan Bartoš.
Nechybělo skromné občerstvení, káva, džus, obložené pečivo a ovocné špízy. Připraven byl i odpočinkový prostor, tzv. chill zóna.
Do štábu dorazili také influenceři, například Mikoláš Trkal alias Big Daddy Miky. „Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím. Nikdy to pro mě nebylo o stoprocentní shodě, ale o volbě nejmenšího zla,“ řekl pro iDNES.cz. Dorazil i youtuber Jan Špaček a očekává se příchod Denisy Kouřilové alias Sugar Denny.
|
Vezmete kandidátku a zakroužkujete první čtyři. Piráti vyzývají voliče ke kroužkování
Piráti před volbami deklarovali, že mají připravený plán na prvních sto dní po volbách. Mezi návrhy, které chtějí ihned prosazovat, patří zákony na podporu dostupnějšího bydlení, snížení daní pro rodiny či změna dotačních pravidel pro zemědělce.