Porazili jsme SPD. Stačilo! dojelo na Konečnou, radoval se Hřib

Ve vládě už byli, na poslední rok se stáhli do opozičních lavic. V letošních volbách Piráti doufali ve dvouciferný výsledek. To se ale nepovedlo, před koncem sčítání mají necelých devět procent. „Už nás odepisovali. Ale ukázali jsme, že to myslíme vážně,“ poznamenal Hřib ve volebním štábu a pochválil si porážku SPD.

Piráti se dostali do Sněmovny prozatím s 8,7 % hlasů. Sčítání ještě pokračuje. V současné chvíli by brali šestnáct křesel.

Na začátek tiskové konference poděkoval Hřib všem voličkám a voličům. „Porazili jsme SPD, což je cíl, který jsme si stanovili v horké fázi kampaně. Příjemným bonusem je i to, že Stačilo! dojelo na k(K)onečnou,“ dodal za hlasitého potlesku.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si původně myslel na dvouciferný výsledek. Vsadil se, že pokud jeho strana získá ve volbách více než 13 procent hlasů, nechá si naplést dredy. Naopak jeho předchůdce ve funkci Ivan Bartoš by si měl dredy ostříhat. K tomu tedy ve štábu nejspíš nedojde.

Hřib ovšem zopakoval, že s ANO, Motoristy a SPD do koalice Piráti nepůjdou. „My žádná jednání dnes nepovedeme. Podle povolební strategie je můžeme vést až od zítřka,“ prohlásil Hřib. Přiznal, že skládání koalice nebude jednoduché.

„Výsledek voleb není úplně šťastnou zprávou pro naši zemi,“ posteskl si dále Hřib. S Piráty chce bojovat na tom, aby se Česko nepřibližovalo Rusku. „To s SPD hrozí,“ pronesl Hřib. Pokud by Piráti skončili v opozici, chtějí opoziční práci dělat tvrdě, ale konstruktivně.

Oslava osmi procent

Bartoše s Hřibem, kteří přišli do štábu kolem půl páté odpoledne, přivítal velkolepý jásot. A skandování „Máme osm! Máme osm!“. Přišli totiž přesně ve chvíli, kdy strana v průběžném sčítání překročila hranici osmi procent hlasů a dotahovala se na SPD. „Uvidíme, jak to dopadne. Sčítání probíhá, Praha ještě sečtená není,“ řekl Hřib po příchodu do štábu. Zdůraznil důležitost „předběhnutí“ SPD.

„Dámy a pánové, právě jsme přeskočili SPD,“ radoval se a dával najevo emoce Ivan Bartoš krátce po příchodu do štábu. Informaci oznámil do mikrofonu, a tak následoval další zuřivý jásot a potlesk.

Před 15. hodinou dorazila do štábu dvojka pražské kandidátky Olga Richterová. „Před rokem touto dobou jste se nám trošku smáli za dvouciferný výsledek, a naopak byly predikce, že by Piráti jako strana skončily. I proto si myslím, že je úžasné, co se nyní povedlo,“ řekla Richterová novinářům.

Ve volebním štábu se po celé odpoledne ozýval jásot, zejména když rostly procentuální zisky. Největší emoce ale vzbudilo přeskočení Motoristů sobě v průběžném sčítání.

Zaujali i Zelení, kteří zřejmě budou mít po 15 letech zastoupení v dolní komoře parlamentu. Gabriela Svárovská, spolupředsedkyně strany, dostala na pražské pirátské kandidátce více než 12 tisíc preferenčních hlasů. A měla by se stát poslankyní.

Influenceři i pozvolné příchody politiků

Aktuálně mají ve sněmovně jen čtyři poslance. V minulých volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými a právě tito kandidáti byli častěji „vykroužkováni“ voliči.

Na místi jsou dorazili i influenceři, třeba Mikoláš Trkal známý jako Big Daddy Miky. „Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím. Pro mě to nikdy nebylo o tom, souhlasit s někým na 100 %, ale volit nejmenší zlo,“ řekl pro iDNES.cz. Do štábu přišel také český youtuber a influencer Jan Špaček, očekává se i příchod Denisy Kouřilové alias Sugar Denny.

Hodně kávy i chill zóna

Piráti sčítání volebních hlasů sledovali ve Fantově sále v budově pražského hlavního nádraží. Očekává se, že štáb bude připomínat párty, na které by se v roli DJe měl opět představit Bartoš.

Ve štábu bylo připravené skromné občerstvení. Velkorysá je nádoba na kávu a džus. K jídlu je obložené pečivo nebo třeba ovocný špíz.

Kavárenský salónek a hlavní sál není to jediné, co je pro podporovatele i členy Pirátů a novináře připraveno. Všichni mohou využít chill zónu, tedy odpočinkový prostor.

Vezmete kandidátku a zakroužkujete první čtyři. Piráti vyzývají voliče ke kroužkování

Piráti před volbami deklarovali, že mají plán na prvních sto dní po volbách. Představili zákony, které už jsou připravené coby poslanecké tisky a podle strany je jednoduché je ihned začít přijímat. Jde třeba o plány na dostupnější bydlení, nižší daně pro rodiny nebo změnu dotačních pravidel pro zemědělské podniky.

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin.

