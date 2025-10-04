Pirátská párty tentokrát na nádraží. 150 novinářů čeká, zda si Hřib naplete dredy

Markéta Lankašová
Veronika Pitthardová
,
9:00aktualizováno  14:50
Ve vládě už byli, na poslední rok se stáhli do opozičních lavic. V letošních volbách ale Piráti doufají ve dvouciferný výsledek. Do štábu se zástupci strany začali scházet v sobotu odpoledne. Mezi prvními Jakub Michálek či Mikuláš Ferjenčík. Před třetí hodinou dorazila i Olga Richterová, dvojka pražské kandidátky. „Myslím, že mladí mohou rozhodnout,“ řekla novinářům.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se vsadil, že pokud jeho strana získá ve volbách více než 13 procent hlasů, nechá si naplést dredy. Naopak jeho předchůdce ve funkci Ivan Bartoš by si měl dredy ostříhat.

Zřejmě i kvůli tomu je k Pirátům akreditovaných na 150 novinářů, řekli reportérkám iDNES.cz koordinátoři volebního štábu. Na programu toho ale mají Piráti více. V 15 hodin začne dražba předmětů, které se ve volební kampani objevovaly.

Ještě předtím dorazila do štábu dvojka pražské kandidátky Olga Richterová. „Před rokem touto dobou jste se nám trošku smáli za dvouciferný výsledek, a naopak byly predikce, že by Piráti jako strana skončily. I proto si myslím, že je úžasné, co se nyní povedlo,“ řekla Richterová novinářům.

Ve volebním štábu Pirátů už je také Mikuláš Ferjenčík či poslanec Jakub Michálek. „Myslím, že se to může stát, je to velmi optimistický scénář,“ odvětil Michálek na otázku, jestli Piráti překročí zisk 13 procent. Pokud se to stane, bývalý předseda strany Ivan Bartoš si ostříhá dredy.

„Je to ale spíš jen taková legrace nakonec. Jde o to, jakou se podaří sestavit vládu. A aby se ta vláda místo populistických slibů soustředila na důležité kroky, které jsou potřeba pro budoucnost České republiky. Ta situace, ve které žijeme, není vůbec jednoduchá,“ prohlásil Michálek.

Pokud by se Pirátům opravdu třináctiprocentní výsledek podařil, znamenalo by to pro stranu výrazné polepšení.

Influenceři i pozvolné příchody politiků

Aktuálně mají ve sněmovně jen čtyři poslance. V minulých volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými a právě tito kandidáti byli častěji „vykroužkováni“ voliči.

Bývalý předseda strany Ivan Bartoš vede kandidátku ve středních Čechách. Olga Richterová se do Sněmovny znovu pokouší dostat z druhého místa pražské kandidátky. Tam se potkává s Jakubem Michálkem, který ovšem kandiduje až z posledního, tedy 36. místa. A jeho kandidatura je spíše symbolická.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025)
Předseda strany PRO Jindřich Rajchl
Do volebního štábu Starostové dorazila Pavla Pivoňka Vaňková. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října 2025)
Klára Kocmanová, která se dosud coby poslankyně věnovala životnímu prostředí, sociální politice a figurovala také jako předsedkyně Komise pro kontrolu použití odposlechu, už svůj mandát neobhajuje.

Zdeněk Hřib, aktuální náměstek pražského primátora, vede kandidátku v hlavním městě. Tam, ale také v Ústeckém, Karlovarském, Pardubickém kraji a na Vysočině, a ve většině moravských krajů má své kandidáty i strana Zelených.

Okamura vnitro, Konečná obrana. Nemusí to být sci-fi, varuje Pirát Hřib

Nejvýše nasazeným je coby čtyřka karlovarské kandidátky Pavel Matala. Předsedkyně Zelených Gabriela Svárovská obsadila dvanáctou příčku v Praze.

Na místě jsou ale už influenceři, třeba Mikoláš Trkal známý jako Big Daddy Miky. „Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím. Pro mě to nikdy nebylo o tom, souhlasit s někým na 100 %, ale volit nejmenší zlo,“ řekl pro iDNES.cz. Do štábu přišel také český youtuber a influencer Jan Špaček, očekává se i příchod Denisy Kouřilové alias Sugar Denny.

Hodně kávy i chill zóna

Piráti budou sčítání volebních hlasů sledovat ve Fantově sále v budově pražského hlavního nádraží. Očekává se, že štáb bude připomínat párty, na které by se v roli DJe měl opět představit Ivan Bartoš.

Ve štábu je připravené skromné občerstvení. Velkorysá je nádoba na kávu a džus. K jídlu je obložené pečivo nebo třeba ovocný špíz.

Kavárenský salónek a hlavní sál není to jediné, co je pro podporovatele i členy Pirátů a novináře připraveno. Všichni mohou využít chill zónu, tedy odpočinkový prostor.

Vezmete kandidátku a zakroužkujete první čtyři. Piráti vyzývají voliče ke kroužkování

Piráti před volbami deklarovali, že mají plán na prvních sto dní po volbách. Představili zákony, které už jsou připravené coby poslanecké tisky a podle strany je jednoduché je ihned začít přijímat. Jde třeba o plány na dostupnější bydlení, nižší daně pro rodiny nebo změnu dotačních pravidel pro zemědělské podniky.

Olga Richterová ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Olga Richterová ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Ve volebním štábu Pirátů je už poslanec Jakub Michálek. (4. října 2025)
Ve volebním štábu Pirátů je už Mikuláš Ferjenčík. (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

