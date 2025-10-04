Na pirátskou párty na nádraží dorazil lídr Hřib. „Máme osm!“ vítal jej jásot.

Markéta Lankašová
Veronika Pitthardová
,
9:00aktualizováno  16:35
Ve vládě už byli, na poslední rok se stáhli do opozičních lavic. V letošních volbách ale Piráti doufají ve dvouciferný výsledek. Lídr Zdeněk Hřib a bývalý předseda Ivan Bartoš přišli do štábu zároveň, a to kolem půl čtvrté. Uvítala je melodie z filmu Piráti z Karibiku a jásot.

Volby 2025

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se vsadil, že pokud jeho strana získá ve volbách více než 13 procent hlasů, nechá si naplést dredy. Naopak jeho předchůdce ve funkci Ivan Bartoš by si měl dredy ostříhat.

Zřejmě i kvůli tomu je k Pirátům akreditovaných na 150 novinářů, řekli reportérkám iDNES.cz koordinátoři volebního štábu. Influencer Mikoláš Trkal alias Big Daddy Miky tu už třeba také moderoval dražbu předmětů z kampaně.

Bartoše s Hřibem přivítal velkolepý jásot. A skandování „Máme osm! Máme osm!“. Přišli totiž přesně ve chvíli, kdy strana v průběžném sčítání překročila hranici osmi procent hlasů a dotahovala se na SPD.

Před 15. hodinou dorazila do štábu dvojka pražské kandidátky Olga Richterová. „Před rokem touto dobou jste se nám trošku smáli za dvouciferný výsledek, a naopak byly predikce, že by Piráti jako strana skončily. I proto si myslím, že je úžasné, co se nyní povedlo,“ řekla Richterová novinářům.

Ve volebním štábu se ozývá jásot, zejména když narostou procentuální zisky. Největší emoce ale vzbudilo přeskočení Motoristů sobě v průběžném sčítání. Na místě je už také Mikuláš Ferjenčík či poslanec Jakub Michálek. „Myslím, že se to může stát, je to velmi optimistický scénář,“ odvětil Michálek na otázku, jestli Piráti překročí zisk 13 procent. Pokud se to stane, bývalý předseda strany Ivan Bartoš si ostříhá dredy.

„Je to ale spíš jen taková legrace nakonec. Jde o to, jakou se podaří sestavit vládu. A aby se ta vláda místo populistických slibů soustředila na důležité kroky, které jsou potřeba pro budoucnost České republiky. Ta situace, ve které žijeme, není vůbec jednoduchá,“ prohlásil Michálek.

Pokud by se Pirátům opravdu třináctiprocentní výsledek podařil, znamenalo by to pro stranu výrazné polepšení.

Influenceři i pozvolné příchody politiků

Aktuálně mají ve sněmovně jen čtyři poslance. V minulých volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými a právě tito kandidáti byli častěji „vykroužkováni“ voliči.

Bývalý předseda strany Ivan Bartoš vede kandidátku ve středních Čechách. Olga Richterová se do Sněmovny znovu pokouší dostat z druhého místa pražské kandidátky. Tam se potkává s Jakubem Michálkem, který ovšem kandiduje až z posledního, tedy 36. místa. A jeho kandidatura je spíše symbolická.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb ANO. Jaroslav Faltýnek. (4. října 2025)
Klára Kocmanová, která se dosud coby poslankyně věnovala životnímu prostředí, sociální politice a figurovala také jako předsedkyně Komise pro kontrolu použití odposlechu, už svůj mandát neobhajuje.

Zdeněk Hřib, aktuální náměstek pražského primátora, vede kandidátku v hlavním městě. Tam, ale také v Ústeckém, Karlovarském, Pardubickém kraji a na Vysočině, a ve většině moravských krajů má své kandidáty i strana Zelených.

Okamura vnitro, Konečná obrana. Nemusí to být sci-fi, varuje Pirát Hřib

Nejvýše nasazeným je coby čtyřka karlovarské kandidátky Pavel Matala. Předsedkyně Zelených Gabriela Svárovská obsadila dvanáctou příčku v Praze.

Na místě jsou ale už influenceři, třeba Mikoláš Trkal známý jako Big Daddy Miky. „Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím. Pro mě to nikdy nebylo o tom, souhlasit s někým na 100 %, ale volit nejmenší zlo,“ řekl pro iDNES.cz. Do štábu přišel také český youtuber a influencer Jan Špaček, očekává se i příchod Denisy Kouřilové alias Sugar Denny.

Hodně kávy i chill zóna

Piráti budou sčítání volebních hlasů sledovat ve Fantově sále v budově pražského hlavního nádraží. Očekává se, že štáb bude připomínat párty, na které by se v roli DJe měl opět představit Ivan Bartoš.

Ve štábu je připravené skromné občerstvení. Velkorysá je nádoba na kávu a džus. K jídlu je obložené pečivo nebo třeba ovocný špíz.

Kavárenský salónek a hlavní sál není to jediné, co je pro podporovatele i členy Pirátů a novináře připraveno. Všichni mohou využít chill zónu, tedy odpočinkový prostor.

Vezmete kandidátku a zakroužkujete první čtyři. Piráti vyzývají voliče ke kroužkování

Piráti před volbami deklarovali, že mají plán na prvních sto dní po volbách. Představili zákony, které už jsou připravené coby poslanecké tisky a podle strany je jednoduché je ihned začít přijímat. Jde třeba o plány na dostupnější bydlení, nižší daně pro rodiny nebo změnu dotačních pravidel pro zemědělské podniky.

Olga Richterová ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Olga Richterová ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Ve volebním štábu Pirátů je už poslanec Jakub Michálek. (4. října 2025)
Ve volebním štábu Pirátů je už Mikuláš Ferjenčík. (4. října 2025)
