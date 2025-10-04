Pirátská párty tentokrát na nádraží. 150 novinářů čeká, zda si Hřib naplete dredy

Markéta Lankašová
Veronika Pitthardová
,
Sledujeme online   9:00aktualizováno  14:17
Ve vládě už byli, na poslední rok se ale stáhli do opozičních lavic. Piráti preferují povolební spolupráci s koalicí SPOLU a STAN, kladou si ovšem podmínky. Ve vládě nechtějí třeba dosavadního ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Na kandidátky v některých krajích přizvali zástupce strany Zelených.
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš a jeho nástupce Zdeněk Hřib

Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš a jeho nástupce Zdeněk Hřib | foto:  Petr Topič, MAFRA

Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš a jeho nástupce Zdeněk Hřib
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš a jeho nástupce Zdeněk Hřib
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš a jeho nástupce Zdeněk Hřib
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš a jeho nástupce Zdeněk Hřib
34 fotografií

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se vsadil, že pokud jeho strana získá ve volbách více než 13 procent hlasů, nechá si naplést dredy. Naopak jeho předchůdce ve funkci Ivan Bartoš by si měl dredy ostříhat.

Zřejmě i kvůli tomu je k Pirátům akreditovaných na 150 novinářů, řekli reportérkám iDNES.cz koordinátoři volebního štábu. Na programu toho ale mají Piráti více. V 15 hodin začne dražba předmětů, které se ve volební kampani objevovaly.

Pokud by se Pirátům opravdu třináctiprocentní výsledek podařil, znamenalo by to pro stranu výrazné polepšení.

Aktuálně mají ve sněmovně jen čtyři poslance. V minulých volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými a právě tito kandidáti byli častěji „vykroužkováni“ voliči.

Bývalý předseda strany Ivan Bartoš vede kandidátku ve středních Čechách. Olga Richterová se do Sněmovny znovu pokouší dostat z druhého místa pražské kandidátky. Tam se potkává s Jakubem Michálkem, který ovšem kandiduje až z posledního, tedy 36. místa. A jeho kandidatura je spíše symbolická.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025)
Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny. Praha-Petřiny, Gymnázium Nad Alejí. (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
305 fotografií

Klára Kocmanová, která se dosud coby poslankyně věnovala životnímu prostředí, sociální politice a figurovala také jako předsedkyně Komise pro kontrolu použití odposlechu, už svůj mandát neobhajuje.

Zdeněk Hřib, aktuální náměstek pražského primátora, vede kandidátku v hlavním městě. Tam, ale také v Ústeckém, Karlovarském, Pardubickém kraji a na Vysočině, a ve většině moravských krajů má své kandidáty i strana Zelených.

Okamura vnitro, Konečná obrana. Nemusí to být sci-fi, varuje Pirát Hřib

Nejvýše nasazeným je coby čtyřka karlovarské kandidátky Pavel Matala. Předsedkyně Zelených Gabriela Svárovská obsadila dvanáctou příčku v Praze.

Influenceři i pozvolné příchody politiků

Jakub Michálek do štábu dorazil kolem 14. hodiny. Olga Richterová by měla přijít ještě před předsedou Zdeňkem Hřibem, jehož příchod se očekává kolem 16. hodiny.

Na místě jsou ale už influenceři, třeba Mikoláš Trkal známý jako Big Daddy Miky. „Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím. Pro mě to nikdy nebylo o tom, souhlasit s někým na 100 %, ale volit nejmenší zlo,“ řekl pro iDNES.cz. Do štábu přišel také český youtuber a influencer Jan Špaček, očekává se i příchod Denisy Kouřilové alias Sugar Denny.

Hodně kávy i chill zóna

Piráti budou sčítání volebních hlasů sledovat ve Fantově sále v budově pražského hlavního nádraží. Očekává se, že štáb bude připomínat párty, na které by se v roli DJe měl opět představit Ivan Bartoš.

Ve štábu je připravené skromné občerstvení. Velkorysá je nádoba na kávu a džus. K jídlu je obložené pečivo nebo třeba ovocný špíz.

Kavárenský salónek a hlavní sál není to jediné, co je pro podporovatele i členy Pirátů a novináře připraveno. Všichni mohou využít chill zónu, tedy odpočinkový prostor.

Vezmete kandidátku a zakroužkujete první čtyři. Piráti vyzývají voliče ke kroužkování

Piráti před volbami deklarovali, že mají plán na prvních sto dní po volbách. Představili zákony, které už jsou připravené coby poslanecké tisky a podle strany je jednoduché je ihned začít přijímat. Jde třeba o plány na dostupnější bydlení, nižší daně pro rodiny nebo změnu dotačních pravidel pro zemědělské podniky.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Rakušan a jeho čísla. Bude to méně než deset, nebo více než sto jedna?

Sledujeme online

Před pár lety na pražské Občanské plovárně startoval volební kampaň Andrej Babiš, s obytňákem a Strakovkou za zády. Teď si historický areál na břehu Vltavy vybrali Starostové. Tady čekají na volební...

4. října 2025,  aktualizováno  14:18

Pirátská párty tentokrát na nádraží. 150 novinářů čeká, zda si Hřib naplete dredy

Sledujeme online

Ve vládě už byli, na poslední rok se ale stáhli do opozičních lavic. Piráti preferují povolební spolupráci s koalicí SPOLU a STAN, kladou si ovšem podmínky. Ve vládě nechtějí třeba dosavadního...

4. října 2025,  aktualizováno  14:17

Volební studio iDNES.cz: Rok 2025 se do učebnic marketingu nezapíše, míní Shavit

Přímý přenos

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Rok 2025 nepřinesl nic nového do politického marketingu, do učebnic...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  14:16

Catering ve volebních štábech: Motoristé vytáhli „pravicový řízek“, ANO sendviče

Do volebních štábů jednotlivých stran pomalu přicházejí hlavní aktéři voleb, hosté, ale také novináři. Při sledování průběžných výsledků často vyhládne, a tak štáby zúčastněným nabízejí různé formy...

4. října 2025  14:15

eDoklady byly plně funkční až hodinu před koncem voleb, šéf agentury rezignuje

Elektronické doklady k prokázání totožnosti ve volební místnosti v pátek a v sobotu hlásily problémy. Lidé se tak museli vracet pro fyzický občanský průkaz. Problémy se Digitální a informační...

4. října 2025  8:13,  aktualizováno  14:13

Stačilo! sleduje výsledky v Ostravě. Do štábu dorazí i Miloš Zeman

Sledujeme online

Kandidáti hnutí Stačilo! budou sledovat sčítání volebních výsledků z hotelu Vista v Ostravě, kam jako jediní přesunuli svůj volební štáb. Na pozvání předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné je do...

4. října 2025,  aktualizováno  14:13

Rusové na Ukrajině zasáhli osobní vlak, úřady hlásí desítky zraněných

Ruský bezpilotní letoun zasáhl osobní vlak na železniční stanici ve městě Šostka na severovýchodě Ukrajiny. Nejméně tři desítky lidí utrpěly zranění. O mrtvých úřady zatím nemluví, napsala agentura...

4. října 2025  12:12,  aktualizováno  14:12

Napětí ve štábu ANO na Chodově. Favorit voleb doufá v jednobarevnou vládu

Sledujeme online

Hnutí ANO před čtyřmi lety ve volbách do Poslanecké sněmovny skončilo na druhém místě. V dolní komoře ale nakonec obsadilo 72 křesel, tedy o jedno víc než vítězná koalice SPOLU. Prohra byla...

4. října 2025,  aktualizováno  14:10

Místnosti se uzavřely a hlasování skončilo. Účast byla vysoká, hlásily komise

Volby do Poslanecké sněmovny skončily. Volební místnosti se uzavřely úderem 14. hodiny odpolední. Hned ráno přišli odevzdat svůj hlas bývalý prezident Václav Klaus, ministr práce a sociálních věcí...

4. října 2025,  aktualizováno  14:01

Volby 2025 v TV a ONLINE: Sledujte výsledky voleb živě

Volby do Sněmovny vrcholí. Voliči odevzdali hlasy a volební místnosti se uzavřely. Komise začínají sčítat výsledky. O průběhu sčítání informují tradiční televize, jako CNN Prima NEWS, Česká televize...

4. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

ONLINE: Volby do Poslanecké sněmovny skončily, komise začínají sčítat hlasy

V Česku se ve 14 hodin uzavřely volební místnosti. Voliči rozhodli o tom, kdo obsadí 200 míst v Poslanecké sněmovně. Komise začaly se sčítáním hlasů. O tom, kdo bude sestavovat vládu, by mohlo být...

4. října 2025

Zavládne u SPOLU euforie, či smutek? Fiala věří ve vládu demokratických stran

Sledujeme online

S cílem obhájit pozici nejsilnějšího vládního uskupení očekává výsledky letošních voleb do Sněmovny koalice SPOLU. „Budu považovat za úspěch, pokud bude moci pokračovat vláda demokratických stran,“...

4. října 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.