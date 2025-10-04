Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se vsadil, že pokud jeho strana získá ve volbách více než 13 procent hlasů, nechá si naplést dredy. Naopak jeho předchůdce ve funkci Ivan Bartoš by si měl dredy ostříhat.
Zřejmě i kvůli tomu je k Pirátům akreditovaných na 150 novinářů, řekli reportérkám iDNES.cz koordinátoři volebního štábu. Na programu toho ale mají Piráti více. V 15 hodin začne dražba předmětů, které se ve volební kampani objevovaly.
Pokud by se Pirátům opravdu třináctiprocentní výsledek podařil, znamenalo by to pro stranu výrazné polepšení.
Aktuálně mají ve sněmovně jen čtyři poslance. V minulých volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými a právě tito kandidáti byli častěji „vykroužkováni“ voliči.
Bývalý předseda strany Ivan Bartoš vede kandidátku ve středních Čechách. Olga Richterová se do Sněmovny znovu pokouší dostat z druhého místa pražské kandidátky. Tam se potkává s Jakubem Michálkem, který ovšem kandiduje až z posledního, tedy 36. místa. A jeho kandidatura je spíše symbolická.
Klára Kocmanová, která se dosud coby poslankyně věnovala životnímu prostředí, sociální politice a figurovala také jako předsedkyně Komise pro kontrolu použití odposlechu, už svůj mandát neobhajuje.
Zdeněk Hřib, aktuální náměstek pražského primátora, vede kandidátku v hlavním městě. Tam, ale také v Ústeckém, Karlovarském, Pardubickém kraji a na Vysočině, a ve většině moravských krajů má své kandidáty i strana Zelených.
Nejvýše nasazeným je coby čtyřka karlovarské kandidátky Pavel Matala. Předsedkyně Zelených Gabriela Svárovská obsadila dvanáctou příčku v Praze.
Influenceři i pozvolné příchody politiků
Jakub Michálek do štábu dorazil kolem 14. hodiny. Olga Richterová by měla přijít ještě před předsedou Zdeňkem Hřibem, jehož příchod se očekává kolem 16. hodiny.
Na místě jsou ale už influenceři, třeba Mikoláš Trkal známý jako Big Daddy Miky. „Volil jsem Piráty, protože nejvíc souzní s tím, čemu sám věřím. Pro mě to nikdy nebylo o tom, souhlasit s někým na 100 %, ale volit nejmenší zlo,“ řekl pro iDNES.cz. Do štábu přišel také český youtuber a influencer Jan Špaček, očekává se i příchod Denisy Kouřilové alias Sugar Denny.
Hodně kávy i chill zóna
Piráti budou sčítání volebních hlasů sledovat ve Fantově sále v budově pražského hlavního nádraží. Očekává se, že štáb bude připomínat párty, na které by se v roli DJe měl opět představit Ivan Bartoš.
Ve štábu je připravené skromné občerstvení. Velkorysá je nádoba na kávu a džus. K jídlu je obložené pečivo nebo třeba ovocný špíz.
Kavárenský salónek a hlavní sál není to jediné, co je pro podporovatele i členy Pirátů a novináře připraveno. Všichni mohou využít chill zónu, tedy odpočinkový prostor.
Piráti před volbami deklarovali, že mají plán na prvních sto dní po volbách. Představili zákony, které už jsou připravené coby poslanecké tisky a podle strany je jednoduché je ihned začít přijímat. Jde třeba o plány na dostupnější bydlení, nižší daně pro rodiny nebo změnu dotačních pravidel pro zemědělské podniky.