Volby 2025: Osm kroků od vhození lístků k novému premiérovi. Co se děje po volbách

Matouš Waller
  13:00
Jakmile se ve 14 hodin uzavře téměř 14 800 volebních místnosti po celé zemi, začíná sčítání hlasů. K tomu, aby bylo jasné, kdo sestaví novou vládu, vede osm kroků. Kdy bude jasné, o jakém složení nové Sněmovny voliči rozhodli a kdo bude nový premiér?

Poslanecká sněmovna hlasuje o vládním balíčku. (13. října 2023) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vhozením hlasovacího lístku do urny začíná komplikovaný proces končící sestavením nové vlády. Lístky sečtené volebními komisemi přebírá Český statistický úřad (ČSÚ), který zveřejňuje finální výsledky po výpočtech a přidělení mandátů. Vyhlášení výsledků letos může prodloužit korespondenční volba.

Výsledky voleb 2025 ONLINE: kdy začíná sčítání hlasů?

Strany a hnutí musí splnit kvórum

K novému obsazení Sněmovny vede několik jasně stanovených kroků. Začíná sčítáním lístků a preferenčních hlasů, které je nutné přepočítat na mandáty. Po ustavující schůzi Sněmovny následuje vyjednávání a skládání nové vlády.

Prvním požadavkem, který strany a hnutí musejí splnit, je překonání kvóra. Výše uzavírací klauzule je trojí:

  • 5 procent hlasů pro samostatná uskupení
  • 8 procent hlasů pro koalice dvou stran
  • 11 procent hlasů pro koalice tří a více stran

Predikce výsledků

Které strany a hnutí získají křesla

Všech 4 462 kandidátů, jež ve sněmovních volbách usilují o váš hlas, soupeří o dvě stovky křesel v Poslanecké sněmovně. Kdo v nich nakonec usedne, určí ČSÚ několika výpočty.

1) Jako první je potřeba zjistit, kolik mandátů z celkového počtu získá ta která strana či hnutí, což je založené na počtu odevzdaných hlasovacích lístků. K tomu se používají dvě metody. V prvním skrutiniu, na úrovni kraje, se hlasy rozdělují podle Imperialiho kvóty.

Obě metody slouží k výpočtu množství hlasů, potřebných k zisku mandátu a výsledku tedy k přidělení mandátů uskupením.

Imperialiho kvóta: Počet hlasů odevzdaných v konkrétním obvodě se dělí počtem mandátů v obvodě navýšeným o dva.

Hagenbach-Bischoffova kvóta: Hlasy se vydělí počtem mandátů navýšeným o jeden.

2) V prvním skrutiniu se však většinou nepodaří všechny mandáty rozdělit. Zbylé hlasy stran a hnutí sečtené na republikové úrovni a také nerozdělené mandáty proto postupují do druhého skrutinia. V něm se k výpočtu používá odlišná Hagenbach-Bischoffova kvóta.

Do druhého skrutinia se převádí také mandáty, které by měly nějaké straně či hnutí připadnout, ale nemá na listinách dostatek kandidátů, a také hlasy uskupení, jež v některém z krajů nezískaly mandát.

Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvy

Kteří kandidáti získají křesla

3) Kdo v křeslech nakonec usedne, záleží na pořadí na kandidátce. Přidělovaná jsou podle pořadí na kandidátních listinách, právě tady však hrají velkou roli preferenční hlasy.

Volby do Sněmovny jako jackpot. Za hlasy a mandáty se rozdělují stamiliony

Každý z kandidátů, jenž získal z celkového počtu odevzdaných lístků pro dané uskupení alespoň pět procent preferenčních hlasů, se posouvá automaticky na první místo. V případě, že je takových kandidátů více, rozhoduje o jejich pořadí počet hlasů pro každého z nich.

4) Kandidáti, kteří mandát nezískali, se stávají náhradníky. I u nich můžou hrát roli přednostní hlasy – počítají se stejně jako u kandidátů, již mandát získali.

Výsledky voleb 2025 v Česku

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-20

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Levice

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-71

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-37

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Volt Česko

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Motoristé sobě

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

ANO 2011

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-72

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

0 %
strana získala 0 hlasů
0
-37

Hnutí Kruh

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Stačilo!

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0 %
strana získala 0 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Jak probíhá ustavující schůze

5) Nově zvolení poslanci se ve Sněmovně musejí poprvé sejít do 30 dnů po volbách. První schůzi svolává prezident. Poslanci na ní skládají poslanecký slib a také volí svého předsedu a místopředsedy.

Během schůze, která může trvat i několik dní, také skládají jednotlivé sněmovní výbory. Po jejím konci podá dosavadní vláda demisi. Pokud demisi nepodá, je prezident povinen ji odvolat. Až do jmenování nové vlády však zůstává prozatímně u moci, jelikož Ústava nedovoluje bezvládí.

Kdo povládne po volbách? Nabízíme sedm možných variant dalšího vývoje

Jednání o vládě a sestavení vlády

6) Po volbách začíná také kolečko vyjednávání o podobě nové vlády. Pověření konkrétní osoby jednáním o vládě prezidentem je jen ústavní zvyklostí.

Záleží na tom, jaké strany se do Sněmovny dostanou, v jaké pozici a jak budou schopny se spolu domluvit. Dohody musí cílit na získání většiny ve Sněmovně, aby nová vláda mohla získat v hlasování důvěru, tedy nejméně 101 hlasů.

7) Pro jmenování premiéra ani sestavení vlády není stanovena lhůta. Zároveň není jasně určeno, koho má prezident předsedou vlády jmenovat. Sestavením by však měl pověřit takového politika, u něhož lze očekávat, že jím navržená vláda získá důvěru Poslanecké sněmovny. Zpravidla však jde o předsedu nejsilnější strany.

Právě na návrh premiéra poté prezident jmenuje také ostatní členy vlády. Odmítnout některé z navrhovaných jmen může jen ve specifických případech, kdy by jmenování bylo v rozporu s Ústavou.

Vyslovení důvěry nové vládě

8) Nová vláda musí Sněmovnu o vyslovení důvěry požádat nejpozději do třiceti dnů od jmenování. K vyslovení důvěry se musí vyjádřit prostá většina – stačí tedy souhlas většiny přítomných poslanců. Zároveň však platí podmínka, že jich musí být přítomno nejméně 67.

Pokud vláda důvěru nezíská, celý proces začíná znovu a prezident znovu jmenuje premiéra. Pověřit sestavením vlády může i na druhý pokus stejnou osobu. Takto sestavená vláda musí opět požádat o důvěru.

Pokud ji ani v tomto případě nezíská, o dalším pověření už nerozhoduje prezident, ale předseda Poslanecké sněmovny. K tomu však ještě v historii České republiky nedošlo.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Volby 2025: Osm kroků od vhození lístků k novému premiérovi. Co se děje po volbách

Jakmile se ve 14 hodin uzavře téměř 14 800 volebních místnosti po celé zemi, začíná sčítání hlasů. K tomu, aby bylo jasné, kdo sestaví novou vládu, vede osm kroků. Kdy bude jasné, o jakém složení...

4. října 2025

