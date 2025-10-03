Volby ONLINE: Hlasy odevzdali Pavel, Zeman i většina lídrů stran

Autor:
Sledujeme online   14:00aktualizováno  18:12
Češi volí své nové poslance. Mezi prvními odvolil prezident Petr Pavel, jeho předchůdce Miloš Zeman či oba předsedové nejsilnějších stran ANO a ODS Andrej Babiš a Petr Fiala. Start voleb poznamenaly problémy s eDoklady, přesto hlas odevzdala už čtvrtina voličů. Aktuální dění sledujte v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Lidé mohou volit 14 800 místech, volební místnosti se uzavřou ve 22 hodin. Po noční přestávce budou přístupné také v sobotu od 8:00 do 14:00. Podle volebních komisí a samospráv v Česku odevzdala hlas ve sněmovních volbách do 16:00 až čtvrtina voličů.

Účast za první dvě hodiny voleb je tak vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů.

Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
Andrej Babiš odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Ostravě. (3. října 2025)
243 fotografií

Voliči se letos mohou poprvé prokázat dokladem v telefonu. Systém eDokladů však odpoledne hlásil problémy. Potíže při prokázání totožnosti u voleb měli zejména lidé, kteří aplikaci dlouho neotevřeli.

Problém s odvolením měla také předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Stát proto vyzval, aby lidé raději přišli k volbám s fyzickou občankou.

V Černoučku odvolil prezident Petr Pavel s manželkou Evou. „O své volbě jsem měl jasno a ke změně u mě nedošlo. Myslím si, že jsme s mou paní volili stejně,“ řekl Pavel novinářům a okomentoval předvolební kampaň.

Politici u voleb

Odvolili Fiala i Babiš

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš odevzdal svůj hlas v sokolské tělocvičně v Ostravě, kde musel čekat ve frontě. Sám kandiduje v Moravskoslezském kraji.

„Chtěl jsem poprosit naše voliče, aby neměli pocit, že jsme vyhráli. Můžeme i prohrát. Prosím, aby přišli k volbám a aby nás podpořili,“ vyzval voliče Babiš. Za úspěch považuje zisk většiny ve Sněmovně a možnost skládat jednobarevnou vládu ANO.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

V doprovodu rodiny odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny také premiér a předseda ODS Petr Fiala. Opět volil v místnosti brněnské Masarykovy základní školy. Vyzval voliče, aby se k urnám dostavili v co největším počtu.

Fiala použil klasickou plastovou kartičku občanského průkazu, do vysvětlení se však trochu zamotal. „Chtěl jsem, aby to měla volební komise jednoduché,“ řekl. Vzápětí si svou chybu uvědomil a dodal, že i s eDokladem, který sám využil při doplňovacích senátních volbách v lednu, je to jednoduché.

Zemana doprovodila Bobošíková

Mezi prvními odvolil také exprezident Miloš Zeman, který odevzdal svůj hlas v Lánech. Doprovodila ho kandidátka Stačilo! Jana Bobošíková. „Kdo vidí, s kým jsem přišel, tak i ví, koho budu volit,“ řekl novinářům. Bývalá hlava státu už před dvěma týdny prozradila, že podpoří právě hnutí Stačilo!.

Novinářům navíc prozradil, že v sobotu pojede do volebního štábu hnutí Stačilo! do Ostravy, kde společně s kandidáty hnutí bude sledovat výsledky voleb. „Katka Konečná mi nabídla, ať výsledky sleduji s nimi z Ostravy, a já jsem nabídku přijal,“ řekl exprezident.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

V Novém Jičíně odevzdala hlas Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM a lídryně hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji. „Jsem optimistická, přála bych si dvouciferný výsledek. Nekroužkovala jsem, jsem spokojená s tím, jak byla kandidátka poskládaná. Doufám, že volební účast bude co možná nejvyšší,“ řekla Konečná novinářům.

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik odvolil v Miroslavi na jižní Moravě. „Ani jsem se tentokrát nemusel rozhodovat. A obálka se nezalepuje, že?“ vtipkoval se členy volební komise. Pro hnutí Stačilo! očekává dvojciferný výsledek. „Máme takové indicie. Ale i tak prosím, běžte k volbám a volte Stačilo!. Naše hnutí existuje 360 dní, bude úspěch cokoli, co nás dostane do Sněmovny. Pokud bychom se nedostali, to by byl neúspěch,“ prohlásil.

Rakušan volá po 101, Hřib se sází

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v doprovodu manželky a dvou malých synů odvolil v mateřské škole Bachmačská v Kolíně. Hlas dal svému hnutí a některé ze svých kolegů prý kroužkoval. Ve volbách jde podle něj o demokratickou 101, která udrží zemi na Západě. Zisk pod 10 procent by považoval za neúspěch.

V Praze odvolil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který by považoval za úspěch dvouciferný výsledek a porážku hnutí SPD. Pokud navíc Piráti získají více než 13 procent hlasů, bývalý předseda Ivan Bartoš si podle Hřiba ostříhá dredy, naopak současný šéf Pirátů si je nechá naplést.

Volební kalkulačka 2025

„V těchto volbách se rozhoduje o naší budoucnosti a chápu zklamání lidí z politiky. Každý týden čtou o nových korupčních kauzách, nájmy zdražují, potraviny jsou dražší, lidé se bojí o svoji bezpečnost. Chceme prosperující zemi, kterou jednou předáme našim dětem a vnoučatům,“ řekl Hřib po odevzdání hlasu.

Na Praze 6 vhodil volební lístek do urny předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Nekroužkoval jsem, protože jsem s kandidátkou, kterou jsme sestavili s PRO, Svobodnými a Trikolorou, velice spokojen,“ řekl novinářům Okamura.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

V Heřmanově Městci na Chrudimsku odvolil předseda KDU-ČSL a lídr koalice SPOLU v Pardubickém kraji Marek Výborný. V podvečer dorazil do zdejší sportovní haly, kde se nachází volební místnost. „V kampani mě velmi pozitivně překvapilo velké zapojení mladší generace, chodili za námi nevoliči, žáci a studenti ve věku šestnáct, sedmnáct let. A bylo zřejmé, že jim není lhostejné, kam se bude ubírat tato země,“ řekl poté, co odevzdal svůj hlas.

Na Základní škole Grafická na pražském Smíchově odvolil předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Dorazil v dobré náladě v doprovodu rodiny, v nosítku nesl své dítě. Za úspěch by považoval pouze vstup do Sněmovny. „Naší ambicí je udělat z Motoristů sobě parlamentní stranu. To budeme považovat za úspěch. A pokud by to nevyšlo, tak by nás to mrzelo,“ řekl.

V jihomoravských Pohořelicích odvolil lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta. Za neúspěch bude považovat zisk pod tři procenta. Přál by si volební účast 65 procent. „Pokud nepřijdete k volbám, pak si seďte v hospodě a nevyjadřujte se k veřejnému dění,“ vzkázal případným nevoličům.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Odvoleno má už také bývalá ministryně financí a současná lídryně jihomoravské kandidátky ANO Alena Schillerová. Dle jejích slov přišla ve velmi dobré náladě, kterou si nese z kampaně. „Pevně věřím, že jsme občany přesvědčili, že jsme dobrá alternativa. Nejsme bezpečností hrozba, jsme prozápadní strana,“ zdůraznila.

Po tom, co si přečetla o problémech s eDoklady raději zvolila běžnou občanku. „Je to velká ostuda a selhání vlády,“ okomentovala. I ona využila možnost kroužkování, podrobnosti ale sdělit nechtěla. Na závěr vyzvala občany, aby šli volit.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odvolil po boku své manželky v Líšni v Brně. „Pro mě osobně jsou volby velkým svátkem už od roku 1989, protože si moc dobře pamatuju, jak to vypadalo před tím. Naprosto odmítám, abychom vykročili zpět do minulosti ke komunistům, na východ a k odchodu z EU a NATO, kam nás tlačí opozice,“ uvedl.

Lístek do volební urny hodil také ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Sám ale nekandiduje a po loňském konci v Senátu nezastává žádný volený mandát. Volby má za sebou už i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V minulých dnech podporoval kroužkování čtyř lidoveckých kandidátů na listině uskupení SPOLU.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne, zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností. Údaje z větších měst přicházejí statistikům až později odpoledne a konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18:00 a 20:00.

Volby 2025: Expremiéři i špičkoví komentátoři se sejdou ve volebním studiu iDNES.cz

Pokud chcete být v obrazu, nalaďte Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které v sobotu od 14:00 nabídne živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů.

Reportéři iDNES.cz a MF DNES pak budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Nabídneme unikátní mix odborných analýz, ostrých debat i zákulisních pohledů na zásadní politickou událost roku.

Vstoupit do diskuse (491 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Volby ONLINE: Hlasy odevzdali Pavel, Zeman i většina lídrů stran

Sledujeme online

Češi volí své nové poslance. Mezi prvními odvolil prezident Petr Pavel, jeho předchůdce Miloš Zeman či oba předsedové nejsilnějších stran ANO a ODS Andrej Babiš a Petr Fiala. Start voleb poznamenaly...

3. října 2025,  aktualizováno  18:12

Aplikace eDoklady hlásila problémy. Systém už by měl být funkční, hlásí stát

Systém eDokladů hlásila od otevření volebních místností problémy. Podle Digitální informační agentury (DIA) by měl být problém již vyřešen, kvůli velkému náporu je však aplikace pomalejší a...

3. října 2025  15:03,  aktualizováno  18:03

Rafinerií Chevronu u Los Angeles otřásl výbuch, zachvátil ji rozsáhlý požár

V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo několik kilometrů jižně od mezinárodního letiště v Los Angeles došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. Na místě zasahují hasiči....

3. října 2025  9:50,  aktualizováno  17:56

Z jednoho vytekla nafta, druhý se převrátil. Objížďku D8 zkomplikovaly kamiony

Na objížďce, kterou si vyžádala plánovaná uzavírka dálnice D8 mezi 80. a 87. kilometrem na Ústecku, dnes zablokoval silnici kamion ve směru z Chlumce do Petrovic. Z vozu unikla nafta, a tak musel...

3. října 2025  12:11,  aktualizováno  17:51

Jestli nepřijmete mírový plán do neděle večer, zažijete peklo, hrozí Trump Hamásu

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ)....

3. října 2025  16:37,  aktualizováno  17:34

Kdo povládne po volbách? Nabízíme sedm možných variant dalšího vývoje

Premium

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš může po osmi letech „vstoupit do stejné řeky“. To když potvrdí roli favorita voleb do Sněmovny a zároveň svá slova, že jde do voleb s tím, že chce sestavit...

3. října 2025  17:31

V Belgii přeletěly drony nad vojenskou základnou, úřady zahájily vyšetřování

Belgické ministerstvo obrany zahájilo vyšetřování přeletu několika dronů nad vojenskou základnou v Elsenbornu, která leží nedaleko hranic s Německem. Drony nad základnou přeletěly v noci na pátek.

3. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:25

Škodovky po srážce skončily pod železničním náspem, jedna z nich zbourala značku

Poměrně neobvyklá nehoda se ve čtvrtek stala poblíž železniční zastávky v Hronově na Náchodsku. Srazily se tam dvě škodovky, které po nárazu skončily v příkopu mezi silnicí a náspem. Nikdo se...

3. října 2025  17:07

Hledaného muže sebrali strážníci v metru. Neplakej, loučil se s přítelkyní

Na konci září zadrželi pražští strážníci muže, který se nacházel v pátrání, jelikož se nedostavil včas k výkonu trestu ve vězení. Hlídka na něj narazila v průběhu jízdy na eskalátorech v metru....

3. října 2025  16:50

Jak Fiala překonal Babiše v budování dálnic: pomohl mu i významný urychlovač

Premiér Petr Fiala překonal svého předchůdce Andreje Babiše v počtu otevřených dálnic. Za vlády SPOLU se zprovoznilo 218 kilometrů, zatímco za éry ANO 105 kilometrů. Výstavbu urychlil především...

3. října 2025  16:38

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

„To je jenom pro vyvolené!“ zlobí se diváci. Kdy bude televize vysílat StarDance Tour?

Zatímco tanečníci oslavili úspěch v Karlových Varech a chystají se do Ostravy, mezi fanoušky roste napětí a nespokojenost. „Proč už to není na ČT? Všichni nemají možnost to vidět!“ ptají se televizní...

3. října 2025  16:16

Fiala kroužkoval. Úspěchem bude setrvání ve vládě, míní a apeloval na voliče

V doprovodu rodiny odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny premiér Petr Fiala (ODS). K volbě se stejně jako již tradičně dostavil do místnosti brněnské Masarykovy základní školy, kam...

3. října 2025,  aktualizováno  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.