Volby 2025 ONLINE: Pivař Hřib, Babišův bekhend. I to přinesla letošní kampaň

Sledujeme online   10:43
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Předvolební kampaň PIRÁTI. Na pivo se Zdeňkem Hřibem a Ivanem Bartošem. (24. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Už tento týden půjdou Češi a Češky k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Volební kalkulačka 2025

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Jejich kampaně s blížícím se termínem voleb vrcholí. Portál iDNES.cz proto přinesl přehled těch nejlepších momentek z letošního předvolebního klání zachycených jeho fotografy.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Podle posledních předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v průzkumu dohnali Piráti.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební kalkulačka. Odpovědi na 42 klíčových otázek vám pomohou zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se nejvíce shodujete.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

1. října 2025  10:49

Zkrachovalou Liberty převzala firma exministra Peciny. Plánuje výrobu i propouštění

Zkrachovalou huť Liberty Ostrava dnes převzala společnost Nová huť Martina Peciny. Hodlá pokračovat ve výrobě, nevyhne se ale dalšímu propouštění. Zároveň nový majitel huti a odbory dohodli...

1. října 2025  10:48

Pobodání cestujících v autobuse: pachateli hrozí za pokus o vraždu až doživotí

Kriminalisté z oddělení vražd zahájili stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na Spořilově. Oba...

27. září 2025  10:27,  aktualizováno  1.10 10:45

Manévry v Děčíně. Policie evakuovala střední školu, mladistvý nahlásil bombu

Policisté dnes ráno evakuovali střední školu v děčínských Křešicích. Důvodem bylo anonymní oznámení o údajně nastraženém výbušném systému v objektu. Prohlídka budovy to ovšem nepotvrdila. Autorem...

1. října 2025  8:39,  aktualizováno  10:41

Volby 2025 v televizi: kdy a kde se utkají Andrej Babiš a Petr Fiala v debatách

Volby do Sněmovny se blíží. Do finále spěje i předvolební vysílání v televizích. Politici i moderátoři se už chystají k závěrečným debatám a duelům na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i...

1. října 2025  10:33

Policie obžalovala manažera Agrofertu z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupkyně obžalovala kvůli křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku v kauze Čapí hnízdo člena představenstva společnosti Imoba z holdingu Agrofert Františka Šlingra. Hrozí mu až...

1. října 2025  10:32

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:32

Nový díl thrilleru. „Hlupák“ Medveděv se po hrozbě ponorkami vysmívá Trumpovi

Americký prezident Donald Trump nedostál svému slibu vyslat k ruským břehům americké jaderné ponorky, žádné tam nejsou. V ironicky laděném příspěvku na síti X to uvedl bývalý ruský prezident Dmitrij...

1. října 2025  10:27

Exploze domu a jeden mrtvý v Mnichově. Oktoberfest zůstal po výhrůžce zavřený

Rozsáhlá policejní akce se od časných ranních hodin uskutečnila v severní části Mnichova. Podle deníku Bild došlo k několika explozím v jednom z domů a byly slyšet zvuky podobné střelbě. Na místě...

1. října 2025  7:28,  aktualizováno  10:26

OBRAZEM: Babiš v pláštěnce i pivař Hřib. Nejzajímavější snímky z volební kampaně

Politická kampaň vrcholí. Už v pátek a sobotu Češi vyberou 200 poslanců, kteří je budou příští čtyři roky zastupovat ve Sněmovně. Portál iDNES.cz přináší přehled těch nejlepších momentek z letošního...

1. října 2025  10:23

Šup s tou muchomůrkou na pánev, Kateřino. Čtvrtníček si utahuje z Konečné

„Tak jste si vyrazili na houby, ještě před volbami, Kateřino? Ono to roste jako o život. Heleďte, jak jste mi posílali tu fotku, tak toho se vůbec nebojte,“ říká do telefonu herec a komik Petr...

1. října 2025  10:22

