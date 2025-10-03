Volby ONLINE: Maraton politiků začal. Odvolil prezident Pavel, Babiš i Zeman

Odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny. Mezi prvními odvolil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, prezident Petr Pavel nebo bývalá hlava státu Miloš Zeman. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany nebo hnutí sestaví příští vládu. Aktuální dění sledujte v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Prezident Petr Pavel s manželkou odevzdali svůj hlas v parlamentních volbách v obci Černouček. (3. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Volební místnosti se otevřely ve 14:00 na zhruba 14 800 místech, uzavřou se ve 22:00. Po noční přestávce budou přístupné také v sobotu od 8:00 do 14:00.

V Černoučku krátce po 14. hodině odvolil prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou. Komu dal hlas, neprozradil. „O své volbě jsem měl jasno a ke změně u mě nedošlo. Myslím si, že jsme s mou paní volili stejně,“ řekl Pavel novinářům a okomentoval předvolební kampaň.

„Slyšeli jsme v kampani mnoho různých slibů, ale neslyšeli jsme mnoho cest, jak k těm slibům dojít. Je určitě jednoduché slibovat lidem snižování daní, zvyšování důchodů, platů, případně jiné benefity. Podstatné je, jak lidem říci, jak zajistíme bezpečnost, jak zajistíme prosperitu, jak zajistíme dlouhodobý růst a kde na to všechno vezmeme, co případně obětujeme nebo alespoň dočasně odložíme a čemu skutečně dáme prioritu. Takových argumentů jsme mnoho v kampani neslyšeli a je to škoda,“ řekl prezident.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách v sokolské tělocvičně v Ostravě, kde musel čekat ve frontě. Sám kandiduje v Moravskoslezském kraji. Babiš znovu vyzval své podporovatele, aby přišli k volbám. „Chtěl jsem poprosit naše voliče, aby neměli pocit, že jsme vyhráli. Můžeme i prohrát. Prosím, aby přišli k volbám a aby nás podpořili,“ řekl Babiš. Za úspěch považuje zisk většiny ve Sněmovně a možnost skládat jednobarevnou vládu ANO.

Mezi prvními odvolil také exprezident Miloš Zeman, který odevzdal svůj hlas v Lánech. Do volební místnosti dorazil i s kandidátkou hnutí Stačilo! Janou Bobošíkovou. „Kdo vidí, s kým jsem přišel, tak i ví, koho budu volit,“ řekl novinářům Zeman. Bývalá hlava státu už před dvěma týdny prozradila, že podpoří právě hnutí Stačilo!

V Praze odvolil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který by považoval za úspěch dvouciferný výsledek a porážku hnutí SPD. Pokud navíc Piráti získají více než 13 procent hlasů, bývalý předseda Ivan Bartoš si podle Hřiba ostříhá dredy, naopak předseda Pirátů si je nechá naplést.

„V těchto volbách se rozhoduje o naší budoucnosti a chápu zklamání lidí z politiky. Každý týden čtou o nových korupčních kauzách, nájmy zdražují, potraviny jsou dražší, lidé se bojí o svoji bezpečnost. Chceme prosperující zemi, kterou jednou předáme našim dětem a vnoučatům,“ řekl Hřib po odevzdání hlasu.

Lístek do volební urny hodil také ministr školství Mikuláš Bek. Sám ale nekandiduje a po loňském konci v Senátu nezastává žádný volený mandát.

Voleb se účastní více než dvacet politických subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – hnutí ANO, koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), hnutí SPD, STAN a Piráti.

Podle posledních předvolebních průzkumů má největší naději na výhru hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10 až 13 procent), okolo deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v některých průzkumech dohnali Piráti.

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva odevzdali své hlasy ve sněmovních volbách v Černoučku na Litoměřicku. ( 3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlas odevzdal Andrej Babiš. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlas odevzdal Zdeněk Hřib (Piráti). (3. října 2025)
Prezident Petr Pavel odevzdal svůj hlas v parlamentních volbách v obci Černouček. (3. října 2025)
Minulé sněmovní volby vyhrála koalice SPOLU, která se Starosty a Piráty vytlačila do opozice hnutí ANO. V ní setrvalo hnutí SPD. ČSSD s KSČM se do Sněmovny nedostaly, nyní se o návrat pokoušejí pod hlavičkou hnutí Stačilo!

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo! To podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne, zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností. Údaje z větších měst přicházejí statistikům až později odpoledne a konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18:00 a 20:00.

Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

