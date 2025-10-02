Volby 2025 ONLINE: Lídři pěti politických stran se utkávají v předvolební debatě

Už tento týden půjdou Češi a Češky k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.
Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.
Pět lídrů stran, které se mají šanci dostat do Sněmovny, debatují na televizi Nova. Na úvod ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že nikdo ze Starostů nebude vyjednávat s hnutím ANO ohledně povolební spolupráce. Lídryně Stačilo! Kateřina Konečná poté uvedla, že věří tomu, že uskupení získá tak silný mandát, že s ním bude muset vyjednávat i Andrej Babiš.
Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.
Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.
Podle posledních předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v průzkumu dohnali Piráti.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební kalkulačka. Odpovědi na 42 klíčových otázek vám pomohou zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se nejvíce shodujete.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.
První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.