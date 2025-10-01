Volby 2025 ONLINE: Petr Fiala a Andrej Babiš se utkávají v předvolební debatě

Autor:
Sledujeme online   21:16
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

Premiér Petr Fiala (ODS) před duelem CNN Prima News s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. (1. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Už tento týden půjdou Češi a Češky k volebním urnám, aby rozhodli o novém obsazení 200 míst v Poslanecké sněmovně.

Volební kalkulačka 2025

Voleb se zúčastní více než dvacet subjektů, ale o přední místa se podle průzkumů utkají zejména známé tváře – ANO, ODS s lidovci a TOP 09 jako koalice SPOLU, SPD, STAN a Piráti.

Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a předseda opozičního hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkávají v předvolební debatě CNN Prima News. „Andreji Babišovi nezáleží na českých občanech,“ řekl Fiala. „Pan premiér je trvale nejhorší premiér, teď už druhý nejhorší premiér na světě,“ opáčil Babiš.

Po prázdninách vstoupily strany a hnutí do ostré fáze předvolební kampaně. Hned první zářijový den napadl nespokojený volič předsedu ANO Andreje Babiše holí na mítinku v Dobré u Frýdku-Místku. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan na začátku září oznámil, že se k němu dostává informace o tom, že existuje nahrávka, která má jeho i hnutí STAN kompromitovat.

Krajský soud v Brně zamítl žalobu na hnutí Stačilo!, které je nepřiznanou koalicí komunistů, sociálních demokratů, ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Stačilo! podle soudu sice porušuje zákon, ale registraci kandidátky nezrušil, protože zákon obcházejí i jiní.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Podle posledních předvolebních průzkumů má největší naději na výhru ve volbách hnutí ANO, které dlouhodobě dostává přes 30 procent hlasů. Koalice SPOLU na ně ztrácí přes deset procent. Třetí nejvyšší počet preferencí dostává v průzkumech SPD Tomia Okamury (kolem 10-13 procent), kolem deseti procent se drží Starostové a nezávislí (STAN), které v průzkumu dohnali Piráti.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Pokud nevíte, komu dát ve volbách 3. a 4. října svůj hlas, může vám pomoci volební kalkulačka. Odpovědi na 42 klíčových otázek vám pomohou zjistit, s jakou stranou, hnutím či koalicí, která má šanci na vstup do Sněmovny, se nejvíce shodujete.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a zavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (150 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

ONLINE: Babiš a Fiala se přou o výdaje na obranu. Střetli se o penze i inflaci

Sledujeme online

Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a šéf ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkávají v předvolební debatě CNN Prima News. Vzájemně si vyčetli vysokou...

1. října 2025  11:19,  aktualizováno  21:48

Volby 2025 ONLINE: Petr Fiala a Andrej Babiš se utkávají v předvolební debatě

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

1. října 2025  21:16

Socha Tiny Turnerové schytává kritiku. Simply the Worst, bouří se fanoušci

Město Brownsville v americkém státě Tennessee v sobotu odhalilo novou sochu své rodačce Tině Turnerové. Dílo vyvolalo na sociálních sítích vlnu posměchu a hněvu. Fanoušci tvrdí, že se rockové...

1. října 2025  20:49

Zemřela slavná bioložka Jane Goodallová. Zasvětila život studiu chování šimpanzů

Ve věku 91 let zemřela britská bioložka Jane Goodallová. Podle jejího institutu zemřela přirozenou smrtí. Zasvětila svůj život studiu chování šimpanzů. Výzkum, kterému se dlouhá léta věnovala,...

1. října 2025  20:18,  aktualizováno  20:41

Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Tradičním motorem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Data ale ukazují, že v letošním roce to tak úplně neplatí. Domácnostem se totiž hravě vyrovnaly firemní investice do sféry umělé...

1. října 2025

Česko zažilo velmi chladný den, na čtvrtině stanic byl nejstudenější v historii měření

Středa byla v Česku rekordně chladná, čtvrtina dlouhodobě měřicích stanic zaznamenala nejchladnější 1. říjen. Teploty byly většinou mezi 8 až 12 stupni, informoval Český hydrometeorologický ústav...

1. října 2025  19:26

Úřad práce obdržel tisíce žádostí o novou superdávku, někde se tvořily fronty

Úřad práce dostal ke středeční 18. hodině zhruba 16 500 žádostí o novou superdávku. Jejich podávání a přijímání funguje bez zádrhelů, agendě se věnuje 2 250 úřednic a úředníků. Pověřený ředitel úřadu...

1. října 2025  14:38,  aktualizováno  19:25

Severokorejci zůstávají v ruské válce mimo frontu a vyrábí drony, uvádí Kyjev

Rusko nadále využívá Severokorejce ve válce proti Ukrajině, ačkoliv je nyní nenasazuje do bojů v první linii na frontě. V Rusku podstupují výcvik a také se zapojili do výroby dronů. Uvedl to náčelník...

1. října 2025  19:16

Exploze domu a jeden mrtvý v Mnichově. Oktoberfest se po výhrůžce opět otevřel

Požár rodinného domu ve čtvrti Lerchenau na severu Mnichova a zvuky výbuchů, které jej provázely, ráno vyvolaly rozsáhlý zásah policie a hasičů. Požár založil podle policie zřejmě kvůli sporu o...

1. října 2025  7:28,  aktualizováno  18:29

VIDEO: Výbuch v New Yorku rozpáral roh obytné budovy

Ve středu ráno se v New Yorku v Bronxu zřítila kvůli výbuchu plynu část sedmnáctipatrového bytového domu s názvem Mitchel Houses. V jeho rohu se zcela rozpadla šachta na spalování odpadků, ze které...

1. října 2025  18:27

Německá policie zatkla tři údajné členy Hamásu. Kupili zbraně a chystali útok

Tři muže podezřelé z členství v teroristické organizaci Hamás zatkla ve středu německá policie v hlavním městě Berlíně. Zajistila u nich značené množství nejrůznějších zbraní včetně útočné pušky...

1. října 2025  18:10,  aktualizováno  18:21

Ukrajina připravuje nový útok na Krymský most, spekuluje britský analytik

Ukrajina možná připravuje nový útok na Krymský most. Spekuluje o tom britský analytik Michael Clark v televizi Sky News. Podle něj to vyplývá z toho, že ukrajinská armáda v poslední době zaútočila na...

1. října 2025  18:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.