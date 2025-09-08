Co trápí Moravskoslezský kraj? Lídři se utkají na CNN Prima News v debatě

Co trápí Moravskoslezský kraj a jak zajistit vyšší platy a stabilní důchodový systém? I na tyto otázky budou odpovídat přední kandidáti stran a hnutí v Moravskoslezském kraji, jednom z největších v zemi kteří se večer střetnou v debatě na CNN Prima News od 21 hodin.
Lídři pro volby v Moravskoslezském kraji, zleva Zbyněk Stanjura (SPOLU), Aleš Juchelka (ANO), Jindřich Rajchl (předseda PRO) a Michaela Šebelová (STAN).

Pozvání do debaty přijali místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka, který je dvojka hnutí ANO v tomto kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, lídr kandidátky SPOLU, předseda PRO Jindřich Rajchl, který vede kandidátku hnutí i místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová.

Do studia CNN Prima News dorazí i bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj, lídr Pirátů v kraji Lukáš Černohorský, exministr zahraničí Lubomír Zaorálek ze SOCDEM, který je dvojkou kandidátky hnutí Stačilo! a Motoristy sobě bude reprezentovat krajský volební lídr Matěj Gregor, který vede mládežnickou organizaci strany Motorgen.

Debaty se tak neúčastní volební lídr ANO, předseda Andrej Babiš, a jednička Stačilo! v kraji, šéfka komunistů Kateřina Konečná. Babiše zastoupí Juchelka a Konečnou Zaorálek.

Pokud by se volby konaly nyní, hnutí ANO by v Moravskoslezském kraji drtivě zvítězilo se 40,3 procenta. S velkým odstupem by následovalo SPD s 13,9 procenta a až za ním by se umístila koalice Spolu s výsledkem 13,8 procenta. Ukazuje to exkluzivní průzkum agentury NMS pro Právo a Novinky, který byl zveřejněn v pondělí před debatou.

Moravskoslezský kraj patří mezi ty nejlidnatější. Aktuálně na něj připadá 22 mandátů poslanců, více už mají jen Středočeský kraj (26), Praha (23) a Jihomoravský kraj (také 23). Právě tyto čtyři kraje a dobrý výsledek v nich jsou tak pro všechny strany klíčové.

