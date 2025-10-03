Zeman bojoval za plentou s volebním lístkem. Pak pozval Bobošíkovou na drink

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Před Základní školou Charlotte Garrigue Masarykové se už krátce před otevřením volebních místnosti začala tvořit fronta voličů s připravenými obálkami v rukou. Voliče přítomnost médií překvapila. „Jaký prezident dorazí? Jako Petr Pavel?“ ptala se postarší žena čekající ve frontě.
Na základní škole v Lánech přitom pravidelně už několik let volí Miloš Zeman. Jinak tomu nebylo ani při těchto sněmovních volbách. Zeman přijel krátce po 14. hodině a jeho ochranka ho i s vozíkem do školy dopravila po boční rampě.
Zeman dorazil společně s kandidátkou hnutí Stačilo! Janou Bobošíkovou do volební místnosti plné novinářů v dobré náladě. Zatímco on přál přítomným „dobrý den“, ostatní voliči stáli ve frontě před místností. „Tam nejdu, nechci se fotit,“ řekla jedna z čekajících.
Exprezident nejdříve omylem podal komisi s občanským průkazem i kartičku zdravotní pojišťovny. „To není občanka. Co to je?“ divil se Zeman, když mu členka volební komise kartičku vracela.
Zeman následně požádal svoji ochranku, aby ho i s vozíkem otočila čelem k novinářům. „Kdo ví, s kým jsem přišel, tak už i ví, koho budu volit. Zda vám to dojde, záleží na vaší inteligenci,“ řekl přítomným.
Svou podporu Stačilo! přitom exprezident oznámil už před několika dny. Ve středu podpořil kandidátku Janu Maláčovou na debatě s příznivci na pražském Ládví. Zároveň uvedl, že sčítání volebních výsledků bude v sobotu sledovat z volebního štábu hnutí Stačilo! v Ostravě. „Katka Konečná mi nabídla, ať výsledky sleduji s nimi z Ostravy, a já jsem nabídku přijal,“ odkázal na lídryni Stačilo!.
Co mi to dáváte? divil se Zeman volebním lístkům
Následně Zeman požádal svou ochranku, ať ho převeze za plentu. „Co mi to dáváte?“ ptal se členky komise, která mu podávala volební lístky. „To budete asi potřebovat,“ řekla mu.
|
Jet do Moskvy? Za Putinem ne, s novým ruským prezidentem by se Zeman setkal
Zeman ale přijel už s připraveným volebním lístkem, který se za plentou snažil dát do obálky. To se exprezidentovi příliš nedařilo. Za plentou se tak několikrát ozvalo „sakra“ a „no tak“.
Následně se odebral k volební urně, která byla postavená na stoličce. „Z vozíku se to velmi špatně hází,“ pronesl. Obálku se mu nakonec podařilo odevzdat. Urnu následně dvakrát poklepal rukou a zvolal: „Tak a je to“.
|
Sládek na besedě se Zemanem kritizoval Stačilo! Zasáhnout musela ochranka
Po odvolení Zeman odpověděl na několik novinářských dotazů. Uvedl například, že zavedení referenda vítá, ale že v případě hlasování o vystoupení z EU a NATO by hlasoval proti vystoupení. „Budu plně respektovat vůli těch občanů, kteří mají opačný názor,“ dodal.
Uvedl také, že s Andrejem Babišem si nemá co vyříkávat, přestože dříve hnutí ANO podporoval.
„Paní Jano, dovoluji si vás pozvat k sobě na drink,“ řekl na závěr směrem k Bobošíkové, které jeho pozvání přijala. Bobošíková také prohlásila, že u voleb doufá hlavně v úspěch hnutí Stačilo!.