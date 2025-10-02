Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Matouš Waller
  18:00
Kurzy sázkových kanceláří jsou alternativou k předvolebním průzkumům. Bookmakeři bývají přesní - trefili se například u volby prezidenta v roce 2023 nebo v prezidentské volbě v USA. U předchozích sněmovních voleb v roce 2021 jim však předpověď nevyšla. Vsadit lze i na plejádu bizarností.

Sportka | foto: Profimedia.cz

Ačkoli je sázení spojené hlavně se sportovními událostmi, v poslední době získává na popularitě i snaha vyhrát peníze tipováním výsledků voleb. Mezi nejpopulárnější patří tradičně prezidentské volby. Ty sněmovní však nezaostávají.

Volby 2025 ONLINE: Lídři pěti politických stran se utkali v předvolební debatě

První kurzy sázkaři vypsali už letos v lednu, dlouho předtím, než byly známé kandidátky nebo alespoň termín voleb.

Vypsané kurzy mohou sloužit jako alternativa k předvolebním průzkumům agentur. Bookmakeři jsou obvykle v předpovídání výsledků poměrně přesní.

Sázky za volby do Poslanecké sněmovny (kurzy ze čtvrtka 2. října ze 14:00 hodin)
Vyhraje/nejvíce hlasů získáFortunaTipsportBetano
ANO1.011.011.01
SPOLU13.0013.0012.00
SPD40.0060.0035.00
STAN55.0065.0050.00
Piráti60.0065.0065.00

Kdo má podle kanceláří šanci

Největší šanci na vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 má dle sázkových kanceláří hnutí ANO. Jeho úspěch odhadují s kurzem 1,01 – na něm se už dlouho shodují dvě z největších českých kanceláří Fortuna i Tipsport. Shodný kurz 13,0 dlouhodobě nabízejí i na konkurenční koalici SPOLU.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Za poslední měsíc se však proměnily kurzy sázek na zisk premiérského křesla. Favoritem je šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který si u Fortuny polepšil z 1,50 na současných 1,25. Šanci má i dvojka hnutí Karel Havlíček, jehož kurz se však z dřívějších 3,00 zvýšil na současných 4,70, a jeho šance tak v očích kanceláří klesly.

Současný premiér Petr Fiala je u bookmakerů méně pravděpodobným vítězem. Umisťují jej až na pomyslné třetí místo, jeho kurz však z předchozích 10,00 klesl na současných 8,00.

Moc šancí na získání funkce předsedy vlády podle kanceláře nemají například lídr Pirátů Zdeněk Hřib nebo šéf Přísahy Robert Šlachta. Oba si vysloužili shodný kurz 200,0. O polovinu větší naději (a tedy o polovinu méně výhodný kurz pro sázkaře) mohou chovat hlavní tváře Motoristů. Na Filipa Turka a Petra Macinku coby premiéry je kurz 1:100,0.

Nadějím lídrů sekundují také kurzy vypsané na vítězství ve volbách. Sázkaři zcela jasně nevěří vítězství hnutí Přísaha – kurz je závratných 1250,0. O dost nižší kurzy (200,0) jsou vypsané na Motoristy a hnutí Stačilo! a ještě méně mají Piráti (60,0) či STAN (55,0). Ani v jednom případě to však na první příčku nevypadá.

Kalkulačka k volbám

Sázky vážné i zábavné

U sázkových kanceláří si lze samozřejmě vsadit na celkové výsledky – tedy které uskupení získá nejvíce hlasů nebo kdo má největší šanci stát se premiérem. Nabídka kurzů je ale hodně široká.

V sázkové kanceláři Tipsport lze také vsadit například na procentuální zisk jednotlivých stran a hnutí nebo jejich celkové umístění. Nechybí ani rozdíl v procentuálním zisku hlasů mezi dvěma libovolnými stranami nebo volební účast.

Mezi vypsanými kurzy se ale dají najít i větší kuriozity. Fortuna například vypsala kurzy na možnost, že hnutí Stačilo! se do konce roku 2025 přejmenuje na Nestačilo!, čemuž však ani sázkaři příliš nevěří. Napovídá tomu vypsaný kurz 100,0. To možnost příjezdu tváře Motoristů Filipa Turka do volebního štábu na bicyklu už vidí pravděpodobněji – kurz je jen 4,0.

Uzavřít tu lze také sázku na šanci, že si současný šéf Pirátů Zdeněk Hřib nechá naplést dredy (12,0), případně přímo dredy poskytnuté bývalým šéfem strany Ivanem Bartošem (25,0). Na ostříhání Bartošových dredů přímo ve štábu si samozřejmě můžete také vsadit (10,0).

Zvláštní kategorií jsou volební písně. Jedna z možností se sázkařům otevírá u hnutí ANO. S kurzem 3,00 si můžete vsadit, že politici ve volebním štábu hnutí po sečtení většiny hlasů v přímém přenosu České televize zazpívají píseň Vysoký jalovec. Lepší kurz se však nabízí u hnutí STAN, kde je s kurzem 10,0 vypsaná sázka, zda si Starostové na oslavu ve volebním štábu pustí píseň Mám malý stan od Waldemara Matušky.

Kandidátky v číslech: dominují opět muži, nejméně žen mají Motoristé a SPOLU

Kolik se letos prosázelo

Částky, které lidé vsadili na výsledky letošních voleb, se zatím pohybují v řádech jednotek milionů. Sázkové kanceláře však předpokládají zhruba o pětinu vyšší zájem. Na výsledky minulých voleb přijali sázky ve výši více než 200 milionů korun.

Například sázková kancelář Fortuna přijala jen na vítězství hnutí ANO sázky ve výši téměř tři miliony korun. Více než dva miliony korun také Češi vsadili na pravděpodobnost, že Motoristé získají alespoň pět procent hlasů. Necelé dva miliony pak putovaly na sázky o umístění koalice SPOLU na maximálně druhém místě.

Prezidentské volby

Doslova davové šílenství však vyvolaly prezidentské volby v roce 2023. Lidé tehdy u sázkových kanceláří prosázeli více než půl miliardy korun, téměř o polovinu více než v roce 2018. Bookmakeři dlouhodobě favorizovali současného prezidenta Petra Pavla.

Kurz na jeho vítězství postupně klesal a v pátek, těsně před otevřením volebních místností, se dostal na hodnotu 1,05:1. Naopak kurz na vítězství Andreje Babiše stoupal. Z hodnoty okolo 4,5:1 týden před volbami se do pátku u většiny kanceláří dostal až na zhruba 12:1.

Táhnou i zahraniční události

Češi však nesází jen na dění v domácím politickém rybníčku. Pozornost přitáhly hlavně prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2024. Na vítěze hlasování tehdy vsadili více než dvě stě milionů korun. I v tomto případě kanceláře favorizovaly pozdějšího vítěze Donalda Trumpa.

Volby v Česku připomínají „perestrojku“ – tedy uvedení věcí do původního stavu

Kdy se kanceláře spletly

Ani sebelepší bookmakeři však nejsou neomylní. Vypsané kurzy tak ne vždy odpovídaly skutečným výsledkům. Například při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 kanceláře také předpokládaly vítězství hnutí ANO a premiérské křeslo pro Andreje Babiše.

Podle Tipsportu se za hnutím ANO měla umístit koalice SPOLU a poté Piráti a Starostové. Hnutí SPD mělo být čtvrté, následované komunisty. Podle odhadů se do Sněmovny z velkých stran neměli dostat jen sociální demokraté.

Nakonec SPOLU porazilo ANO o půl procenta a do Sněmovny se poprvé nedostali komunisté. Těsně před vstupem do dolní komory parlamentu zůstali sociální demokraté a Přísaha Roberta Šlachty.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

