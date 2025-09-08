Volby 2025: kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Matouš Waller
  11:20
Kurzy sázkových kanceláří jsou alternativou k předvolebním průzkumům. Bookmakeři bývají přesní - trefili se například u volby prezidenta v roce 2023 nebo v prezidentské volbě v USA. U předchozích sněmovních voleb v roce 2021 jim však předpověď nevyšla.

Sportka | foto: Profimedia.cz

Ačkoli je sázení spojené hlavně se sportovními událostmi, v poslední době získává na popularitě i snaha vyhrát peníze tipováním výsledků voleb. Mezi nejpopulárnější patří tradičně prezidentské volby. Ty sněmovní, které nás čekají už za necelý měsíc, však nezaostávají.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

První kurzy sázkaři vypsali už letos v lednu, dlouho předtím, než byly známé kandidátky nebo alespoň termín voleb.

Vypsané kurzy mohou sloužit jako alternativa k předvolebním průzkumům agentur. Bookmakeři jsou obvykle v předpovídání výsledků poměrně přesní.

Kdo má podle kanceláří šanci

Největším favoritem na vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 je hnutí ANO. Sázkové kanceláře odhadují jeho úspěch s kurzem 1,01, druhá koalice SPOLU má v současnosti kurz 13,0.

Zisk premiérského křesla kanceláře přisuzují s kurzem 1,50 šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Šanci má i dvojka hnutí Karel Havlíček s kurzem 3,00. Současný premiér Petr Fiala je dle bookmakerů s kurzem 10,00 už méně pravděpodobným vítězem.

Kalkulačka k volbám

Na co si lze vsadit

U sázkových kanceláří si lze samozřejmě vsadit na celkové výsledky – tedy které uskupení získá nejvíce hlasů, nebo kdo má největší šanci se stát premiérem. Nabídka kurzů je ale hodně široká.

V sázkové kanceláři Tipsport lze také vsadit například na procentuální zisk jednotlivých stran a hnutí nebo jejich celkové umístění. Nechybí ani rozdíl v procentuálním zisku hlasů mezi dvěma libovolnými stranami nebo volební účast.

Ze Stačilo Nestačilo a vítězná píseň ANO

Mezi vypsanými kurzy se ale dají najít i větší kuriozity. Fortuna například vypsala kurzy na možnost, že hnutí Stačilo! se do konce roku 2025 přejmenuje na Nestačilo!, či pravděpodobnost příjezdu tváře Motoristů Filipa Turka do volebního štábu na bicyklu.

Uzavřít tu lze také sázku na šanci, že si současný šéf Pirátů Zdeněk Hřib nechá naplést dredy Ivana Bartoše (na ostříhání Bartošových dredů přímo ve štábu si samozřejmě můžete také vsadit) nebo že politici ve volebním štábu hnutí ANO po sečtení většiny hlasů v přímém přenosu České televize zazpívají píseň Vysoký jalovec.

Kandidátky v číslech: dominují opět muži, nejméně žen mají Motoristé a SPOLU

Kolik se letos prosázelo

Částky, které lidé vsadili na výsledky letošních voleb, se zatím pohybují v řádech jednotek milionů. Sázkové kanceláře však předpokládají zhruba o pětinu vyšší zájem. Na výsledky minulých voleb přijali sázky ve výši více než 200 milionů korun.

Prezidentské volby

Doslova davové šílenství však vyvolaly prezidentské volby v roce 2023. Lide tehdy u sázkových kanceláří prosázeli více než půl miliardy korun, téměř o polovinu více než v roce 2018. Bookmakeři dlouhodobě favorizovali současného prezidenta Petra Pavla.

Kurz na jeho vítězství postupně klesal a v pátek, těsně před otevřením volebních místností, se dostal na hodnotu 1,05:1. Naopak kurz na vítězství Andreje Babiše stoupal. Z hodnoty okolo 4,5:1 týden před volbami se do pátku u většiny kanceláří dostal až na zhruba 12:1.

Táhnou i zahraniční události

Češi však nesází jen na dění v domácím politickém rybníčku. Pozornost přitáhly hlavně prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2024. Na vítěze hlasování tehdy vsadili více než dvě stě milionů korun. I v tomto případě kanceláře favorizovaly pozdějšího vítěze Donalda Trumpa.

Volby v Česku připomínají „perestrojku“ – tedy uvedení věcí do původního stavu

Kdy se kanceláře spletly

Ani sebelepší bookmakeři však nejsou neomylní. Vypsané kurzy tak ne vždy odpovídaly skutečným výsledkům. Například při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 kanceláře také předpokládaly vítězství hnutí ANO a premiérské křeslo pro Andreje Babiše.

Podle Tipsportu se za hnutím ANO měla umístit koalice SPOLU a poté Piráti a Starostové. Hnutí SPD mělo být čtvrté, následované komunisty. Podle odhadů se do Sněmovny z velkých stran neměli dostat jen sociální demokraté.



