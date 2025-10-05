Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Autor:
  12:26
Sociální sítě lídrů SOCDEM po sobotním volebním debaklu na hodiny utichly. Až do nedělního dopoledne, kdy mlčení prolomila Jana Maláčová, která kandidovala na prvním místě Stačilo! v Praze. Napsala, že otevřeně přiznává porážku a děkuje voličům za podporu.
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....

Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová. (4. října 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
81 fotografií

Hnutí Stačilo!, za které kandidovali i členové SOCDEM, se do Sněmovny nedostalo. Získalo jen 4,3 % hlasů. Šéfka strany Jana Maláčová chce svou budoucnost vyřešit v úterý.

„Sluší se pogratulovat vítězi voleb, hnutí ANO. Naší zemi přeji vládu, která bude opravdu pracovat ve prospěch svých občanů. V úterý zasedne Grémium Sociální demokracie, kde s kolegy situaci probereme, vyhodnotíme a jak věřím, následně společně sdělíme další postup,“ uvedla.

Maláčová v kampani vystupovala po boku lídryně Stačilo! a šéfky komunistů Kateřiny Konečné, mluvila o návratu „skutečné levice“ a natáčela videa, v nichž slibovala „politiku pro pracující“.

„Poslední rok pro mě byl nesmírně složitý, lidsky i pracovně, věřila jsem, že se podaří Sociální demokracii zachránit a snažila jsem se pro to udělat maximum možného,“ doplnila Maláčová.

Další sociální demokrat, Lubomír Zaorálek, kandidoval jako dvojka v Moravskoslezském kraji.

Sterzik žádá podporovatele o peníze

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, už svůj první příspěvek po volebním neúspěchu zveřejnil. Svým voličům poděkoval a zároveň je požádal o finanční pomoc. Otevřeně přiznal, že peníze potřebuje na běžné životní náklady.

Sterzik po debaklu Stačilo! prosí o peníze na uhlí, elektřinu i hodiny klavíru

„Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale podpora na zaplacení účtů,“ napsal Sterzik. Dodal, že příspěvky by použil například na „uhlí do sklepa, elektřinu, benzín nebo hodiny klavíru pro děti“.

Jeho další politické působení bude podle něj záviset právě na ochotě čtenářů přispět. „Pokud ne, nic se neděje, půjdu do práce a budu zase psát po večerech,“ dodal.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

5. října 2025  11:15,  aktualizováno  12:34

Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Sociální sítě lídrů SOCDEM po sobotním volebním debaklu na hodiny utichly. Až do nedělního dopoledne, kdy mlčení prolomila Jana Maláčová, která kandidovala na prvním místě Stačilo! v Praze. Napsala,...

5. října 2025  12:26

Pokud Ukrajině dáte tomahawky, zničí to naše vztahy, varuje Putin Trumpa

Pokud Spojené státy na Ukrajinu dodají střely Tomahawk, zničí to vztahy mezi Moskvou a Washingtonem. Ve videu, které na Telegramu zveřejnil reportér ruské státní televize Pavel Zarubin, to řekl ruský...

5. října 2025  12:26

Chceme být součástí vlády, řekl Okamura. Ze schůzky s Babišem odjel spokojený

Povolební vyjednávání začala. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se už v sobotu sešel s vítězem Andrejem Babišem, další schůzka má být v neděli. Podle jeho slov se má SPD zapojit do vládní konstelace....

5. října 2025  11:51,  aktualizováno  12:24

Nahořklý úspěch: ze sněmovny vypadl skokan Kulhánek. Kubis může slavit

Skokanem letošních parlamentních voleb je bezesporu Petr Kubis (ANO), kterého preferenční hlasy vystřelily ze 14. na 2. místo kandidátky hnutí v Karlovarském kraji. Zatímco on může slavit, ministr...

5. října 2025  12:16

SPD prohrálo sázkaři 400 tisíc. Volbám chyběla dramatičnost, hodnotí bookmaker

Společnost Tipsport zveřejnila výsledky sázek na letošní sněmovní volby. Nejvyšší prohrou na jednom tiketu byla sázka za 400 tisíc korun, a to na umístění SPD do třetího místa. Stejně podle...

5. října 2025  12:10

ONLINE: Pavel zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, podle Fialy to bude logické

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to předčasné,“ řekl Babiš. Informoval prezidenta o jednání s SPD a Motoristy sobě. „Za mě nebude jednat...

5. října 2025  5:30,  aktualizováno 

Babiš vysál protestní strany a mobilizoval voliče v chudších regionech, ukazují data

Hnutí ANO ve sněmovních volbách vysálo antisystémové strany, ukazuje velká analýza společnosti PAQ Research. Pětikoalice podle ní naráží na malou podporu v chudších mikroregionech, kde navíc vzrostla...

5. října 2025  11:58

V Troskotovicích lidé v referendu odmítli rychlotrať, Heršpice si nechají vodovody

Obyvatelé Troskotovic na Brněnsku o víkendu v referendu odmítli vedení trasy vysokorychlostní železnice přes území obce. V Heršpicích na Vyškovsku zase nechtějí převádět vodovodní infrastrukturu do...

5. října 2025  11:18

V otázce vystoupení z NATO se ANO a SPD neshodnou. S Motoristy má Babiš řeč podobnou

Na Hradě se již konají první povolební vyjednávání. První za prezidentem dorazil vítěz sněmovních voleb předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Právě ANO bude pravděpodobně skládat vládu, musí však spoléhat...

5. října 2025  11:15

Instagram porazil billboardy. Do sněmovny jde za STAN čtyřiadvacetiletá studentka

Starostové z Pardubického kraje budou mít v Poslanecké sněmovně nečekané zastoupení. Jedno z křesel získala čtyřiadvacetiletá studentka Filozofické fakulty v Brně Anežka Nedomová, která šla do voleb...

5. října 2025  11:06

Nehoda čtyř aut zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se při kolizi zranili. Provoz na hlavním tahu z východu Čech na Moravu je v úseku od obce Hřebeč do...

5. října 2025  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.