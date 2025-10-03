Volební místnosti jsou, jak je v Česku zvykem, otevřené dva dny – v pátek a v sobotu. A čas je vybrán tak, aby mohlo hlasovat co nejvíce lidí i s klouzavou nebo nepravidelnou pracovní dobou.
- V pátek 3. října od 14:00 do 22:00
- V sobotu 4. října od 8:00 do 14:00
Výjimka a prodloužení
Zákon komisi ve zvláštních případech umožňuje zahájit či odložit hlasování až o jednu hodinu. Dochází k tomu jen však zřídka – například při zdravotních problémech jako před osmi lety v jednom z opavských okrsků. Komise má však povinnost voliče o změně informovat.
Kde volební místnost hledat
Volební místnosti jsou zpravidla ve veřejných budovách – nejčastěji ve školách, na úřadech nebo například v hasičských stanicích.
Číslo volebního okrsku, název i adresu najdete na obálkách s volebními lístky, případně na úřední desce či na stránkách obce.
Co si přinést k volbám
Komisi se po příchodu musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud volíte v jiném okrsku, nezapomeňte ani na voličský průkaz. Jiným dokladem, například řidičákem, se prokázat nelze.
Letos poprvé při sněmovních volbách také k prokázání totožnosti můžete použít mobilní aplikaci eDoklady. Ministerstvo vnitra ji doporučuje před volbami aktualizovat, nejlépe doma ještě před návštěvou volební místnosti.
Pozor na agitaci
Během přítomnosti ve volební místnosti musíte dodržovat několik pravidel. Jedním z těch základních je zákaz jakékoli politické propagace přímo v místnosti, ale i v jejím okolí. Tričko nebo například čepici s logem či dokonce sloganem oblíbené strany raději nechte doma.
V krajním případě vám komise nemusí volbu umožnit a naopak vás pošle se převléct. Své politické přesvědčení voliči nesmí vyjadřovat ani ústně.