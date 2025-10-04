Zelení jsou po 15 letech ve Sněmovně. Shodu je třeba hledat napříč stranami, tvrdí Svárovská

Markéta Lankašová
Štěpánka Pavlína Borská
,
  20:00
Naposledy se do dolní komory parlamentu dostala strana Zelených ve volbách v roce 2008. Za dva roky ale už mandáty poslanci neobhájili. Na comeback čekali 15 let. Do Sněmovny míří z Prahy spolupředsedkyně strany Gabriela Svárovská. „Cesta k prosazení našich témat vede přes spolupráci s jednotlivci napříč stranami,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Svárovská.

Volby 2025

Dvě místa ve Sněmovně, konkrétně pro vás a pro Irenu Ferčíkovou Konečnou z jižní Moravy, se vám podařilo získat i díky spolupráci a společné kandidátce s Piráty. Proč nepřišlo spojení s větší stranou dříve?
Protože o tu spolupráci dříve nebyl zájem. Zelení, a já jsem v té straně ještě nebyla, usilovali o spolupráci už při minulých volbách. Ale to se nepodařilo.

Jste spolupředsedkyní strany. Změní se na tom něco?
Nepředpokládám to. Zítra (v neděli) máme schůzi předsednictva. Ale nepředpokládám, že by mě chtěl někdo odvolávat z funkce.

Ve službách Pirátů budeme dál. Chceme politiku přiblížit mladým, slaví influenceři

Dotaz spíš směřoval na to, jestli si vy osobně nebudete chtít práci rozložit.
Ne. Já jsem i teď měla občanské zaměstnání. Práce spolupředsedkyně strany je sice náročná, ale není placená. Takže jsem zaměstnání s politickou funkcí kombinovala i teď.

Byla jste zvolena v Praze. Dáte tamním tématům a problémům přednost, nebo bude vaše práce ve Sněmovně spíše celostátní?
Parlament se podle mě má zabývat celostátními problémy. Ale v Praze se samozřejmě spousta těch problémů manifestuje. Třeba způsobem adaptace na klimatickou změnu ve městě, způsobem jakým se řeší třeba dostupná příměstská doprava. I to je pro nás velké téma. Praha je pro mě místo, kde čerpám inspiraci. I tady se můžu setkávat s těmi problémy, dobrým příkladem toho je třeba bydlení. Je to výrazně horké téma.

Co konkrétně se budete snažit prosazovat?
Já jsem šla do kampaně s programem zastavit oligarchy. Zcela to koresponduje se společným programem, který jsme měli s Piráty. Akcentuji tam působení oligarchů v politice a jejich vliv na rozhodování, regulace, zákony. To je velmi škodlivé pro průhlednost politiky, ale i pro její dopady. Neřeší se dopady na běžné lidi, ale řeší se výhody pro ty nejbohatší.

Jak hodnotíte spolupráci s Piráty a vysoký počet preferenčních hlasů, který vás do Sněmovny dostal?
Velmi dobře. Uzavřeli jsme dohodu, jak ta spolupráce bude probíhat. A ta se dodržovala. Spolupráce byla férová, korektní a místy byla fajn i lidsky. U Pirátů je celá řada lidí, kteří se věnují environmentální politice, problematice zemědělství. A to jsou lidé, ke kterým máme názorově blízko. Myslím, že jsme společné kandidátce přinesli zhruba tolik hlasů, co odpovídá dvěma získaným mandátům. Takže i výsledek je fér.

Porazili jsme SPD. Stačilo! dojelo na Konečnou, radoval se Hřib

Čekala jste, že budete zvolena?
Čekala ne, já jsem proto pracovala velmi intenzivně několik měsíců. Ale snažila jsem se být připravená na všechny varianty.

Ještě se vraťme k tématům, která chcete otvírat. Už i lídr kandidátky SPOLU a dosavadní premiér Petr Fiala přiznal, že sestavit koalici mezi stranami, které označuje za demokratické, bude náročné. Velmi pravděpodobně tedy i Piráti skončí v opozici. Jak chcete program z opozičních lavic prosazovat?
Myslím, že to Zdeněk Hřib (lídr a předseda Pirátů, pozn. red.) řekl. Je potřeba pro návrhy hledat podporu. Je potřeba ji hledat napříč stranami. Myslím si, že dlouhodobě rozdělení politické scény na dva neprostupné bloky je chybné. Je to něco, co blokuje celou řadu věcí. V minulé Sněmovně se ukázalo, že na tématech jako sexualizované násilí nebo násilí na ženách obecně, je možné hledat shodu napříč politickým spektrem. A opozice jinou možnost než jít touto cestou nemá.

Do Sněmovny míří z Prahy spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská. (4. října 2025)
Do Sněmovny míří z Prahy spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská. (4. října 2025)
Piráti podepsali memorandum se Stranou zelených o spolupráci do podzimních parlamentních voleb. Na místě byla také místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a spolupředseda Zelených Matěj Pomahač. (23. června 2025)
Piráti podepsali memorandum se Stranou zelených o spolupráci do podzimních parlamentních voleb. Zúčastnil se předseda Pirátů Zdeněk Hřib nebo spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská. (23. června 2025)
7 fotografií
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

