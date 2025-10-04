Volby 2025: Do kdy jsou v sobotu otevřené volební místnosti?

Matouš Waller
  10:00
První den letošních voleb do Poslanecké sněmovny je úspěšně za námi. Volební místnosti se uzavřely úderem desáté hodiny večer. Kdo nestihl odvolit včera, může přijít ještě dnes. Prezidenti Petr Pavel a Miloš Zeman a všichni lídři stran už odvolili v pátek, na sobotu si nechal hlasování prezident Václav Klaus.

Někde se volí i netradičně. Například v roce 2018 na ranči ve Štěnkově u Hradce Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

O druhém volebním dnu, v sobotu 4. října, zahájily okrskové komise hlasování už v 8:00 ráno, tak aby vyhověly co největšímu počtu voličů. Dveře se pak uzavřou ve 14:00, přesně po dvaceti čtyřech hodinách od pátečního začátku.

Odklad či prodloužení hlasování

Zvláště ze zdravotních či jiných závažných důvodu se může stát, že některá z komisí odloží začátek či konec hlasování až o hodinu, což právě ve zvláštních případech umožňuje zákon. Komise má povinnost voliče o případných změnách informovat.

Volby ONLINE: První den přišla čtvrtina voličů, hlasy odevzdal Pavel i většina lídrů

Kde najdu volební místnost

Zpravidla jsou v některé z veřejných budov. Nejčastěji jde o školy, ale mohou být i na úřadech nebo například v hasičských stanicích. Číslo volebního okrsku, stejně jako jeho adresu, najdete na obálkách s volebními lístky. Obce je také umisťují na oficiální webové stránky a úřední desky.

Volební místnosti 2025: kde a kdy volit do Poslanecké sněmovny

Co k volbám potřebuji

Komisi se pro vydání úřední obálky pro hlasování musíte nejprve prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Letos poprvé při sněmovních volbách také můžete využít i mobilní aplikaci eDoklady, kterou ministerstvo vnitra doporučuje ještě před návštěvou volební místnosti aktualizovat.

Jiné doklady, například řidičský průkaz, komise neuzná. Pokud volíte v jiném okrsku, než je vaše trvalé bydliště, nezapomeňte ani na voličský průkaz.

Volby do Sněmovny obrazem

Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
248 fotografií

Loga i slogany nechte doma

K volbám je potřeba přijít takříkajíc v apolitickém hávu – v budovách, kde jsou volební místnosti, i v jejich okolí platí zákaz jakékoli propagace politických stran. Na sobě nesmíte mít oblečení s logy či slogany vaší oblíbené strany a zakázané jsou i symboly.

Pokud pravidlo nedodržíte, předseda komise vás v krajním případě nemusí vůbec k volbám pustit. Naopak vás může poslat převléct. Dovolené není ani ústní vyjadřování preferencí či názorů.

Volební kalkulačka 2025

Kdy budou výsledky?

Na první sečtené okrsky se většinou čeká jen pár desítek minut. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna ve 14:22 hodin. Nejrychleji sečteno měli v obci Žimutice na Českobudějovicku, kde volilo 20 z 29 voličů.

První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Volby ONLINE: Hlasovat přišli Vondráček nebo Jurečka. Klaus doufá ve změnu

Druhým dnem pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti jsou otevřeny od osmé hodiny ranní do druhé odpolední. Hned ráno přišli odevzdat svůj hlas bývalý prezident Václav Klaus, ministr...

4. října 2025,  aktualizováno  10:15

Kvůli zdraví nevolila, ale ve 103 letech znovu začala. Stoletých voličů přibývá

Premium

Zatímco při minulých parlamentních volbách žilo v Česku 747 lidí ve věku přes 100 let, letos je jich už přes tisíc. Ne všichni mohou nebo chtějí volit. Ale mnozí o to stojí, i když volební komise...

4. října 2025

Volby 2025: Do kdy jsou v sobotu otevřené volební místnosti?

První den letošních voleb do Poslanecké sněmovny je úspěšně za námi. Volební místnosti se uzavřely úderem desáté hodiny večer. Kdo nestihl odvolit včera, může přijít ještě dnes. Prezidenti Petr Pavel...

4. října 2025

Zemřel spisovatel a dramatik Ivan Klíma, bylo mu 94 let

Zemřel spisovatel, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Napsal přes dvacet knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků.

4. října 2025  9:52

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

4. října 2025  9:44

Japonci míří k první premiérce. Takaičiová vede stranu, o vládě rozhodnou poslanci

Historicky první předsedkyní japonské Liberálně-demokratické strany (LDP) se v sobotu stala exministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Sanae Takaičiová. Obě komory parlamentu budou v polovině...

4. října 2025  8:16,  aktualizováno  9:19

Stačilo! sleduje výsledky v Ostravě. Do štábu dorazí i Miloš Zeman

Kandidáti hnutí Stačilo! budou sledovat sčítání volebních výsledků z hotelu Vista v Ostravě, kam jako jediní přesunuli svůj volební štáb. Na pozvání předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné je do...

4. října 2025

SPD sleduje volby z luxusního hotelu v Praze, dorazí Okamura i krajští lídři

Sledujeme online

Hnutí SPD bude sledovat sčítání hlasů v letošních volbách z luxusního pražského hotelu Don Giovanni na Žižkově. Do štábu mimo šéfa SPD Tomia Okamury mají dorazit i další krajští lídři, například...

4. října 2025

Rakušan a jeho čísla. Bude to méně než deset, nebo více než sto jedna?

Před pár lety na pražské Občanské plovárně startoval volební kampaň Andrej Babiš, s obytňákem a Strakovkou za zády. Teď si historický areál na břehu Vltavy vybrali Starostové. Tady budou čekat na...

4. října 2025

Zavládne u SPOLU euforie, nebo smutek? Dozví se to tam, kde naposledy slavilo

S cílem obhájit pozici nejsilnějšího vládního uskupení bude výsledky letošních voleb do Sněmovny očekávat koalice SPOLU. „Budu považovat za úspěch, pokud bude moci pokračovat vláda demokratických...

4. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Ambice Motoristů? Nad pět procent to bude jízda, řekl Macinka. Turek chce sedm

Po průlomu v eurovolbách čekají Motoristé poprvé i na výsledky voleb do Sněmovny. Podle šéfa Petra Macinky bude úspěch cokoliv nad pět procent. „Já chci sedm, ale i 5,01 by po třech letech existence...

4. října 2025

Napětí ve štábu ANO na Chodově. Favorit voleb doufá v jednobarevnou vládu

Hnutí ANO před čtyřmi lety ve volbách do Poslanecké sněmovny skončilo na druhém místě. V dolní komoře ale nakonec obsadilo 72 křesel, tedy o jedno víc než vítězná koalice SPOLU. Prohra byla...

4. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.