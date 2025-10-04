O druhém volebním dnu, v sobotu 4. října, zahájily okrskové komise hlasování už v 8:00 ráno, tak aby vyhověly co největšímu počtu voličů. Dveře se pak uzavřou ve 14:00, přesně po dvaceti čtyřech hodinách od pátečního začátku.
Odklad či prodloužení hlasování
Zvláště ze zdravotních či jiných závažných důvodu se může stát, že některá z komisí odloží začátek či konec hlasování až o hodinu, což právě ve zvláštních případech umožňuje zákon. Komise má povinnost voliče o případných změnách informovat.
Kde najdu volební místnost
Zpravidla jsou v některé z veřejných budov. Nejčastěji jde o školy, ale mohou být i na úřadech nebo například v hasičských stanicích. Číslo volebního okrsku, stejně jako jeho adresu, najdete na obálkách s volebními lístky. Obce je také umisťují na oficiální webové stránky a úřední desky.
Co k volbám potřebuji
Komisi se pro vydání úřední obálky pro hlasování musíte nejprve prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Letos poprvé při sněmovních volbách také můžete využít i mobilní aplikaci eDoklady, kterou ministerstvo vnitra doporučuje ještě před návštěvou volební místnosti aktualizovat.
Jiné doklady, například řidičský průkaz, komise neuzná. Pokud volíte v jiném okrsku, než je vaše trvalé bydliště, nezapomeňte ani na voličský průkaz.
Loga i slogany nechte doma
K volbám je potřeba přijít takříkajíc v apolitickém hávu – v budovách, kde jsou volební místnosti, i v jejich okolí platí zákaz jakékoli propagace politických stran. Na sobě nesmíte mít oblečení s logy či slogany vaší oblíbené strany a zakázané jsou i symboly.
Pokud pravidlo nedodržíte, předseda komise vás v krajním případě nemusí vůbec k volbám pustit. Naopak vás může poslat převléct. Dovolené není ani ústní vyjadřování preferencí či názorů.
Kdy budou výsledky?
Na první sečtené okrsky se většinou čeká jen pár desítek minut. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna ve 14:22 hodin. Nejrychleji sečteno měli v obci Žimutice na Českobudějovicku, kde volilo 20 z 29 voličů.
První předběžné výsledky se čekají již odpoledne kolem 15.-16. hodiny. Údaje z větších měst přicházejí statistikům později odpoledne. Konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18. a 20. hodinou.