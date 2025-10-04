Češi v zahraničí mají vyšší zájem o volby. V Berlíně je fronta, v Bratislavě Cimrmani

Autor: ,
  12:05aktualizováno  12:35
Zájem o letošní volby do Poslanecké sněmovny za hranicemi republiky je podle prvních zpráv ze zahraničí výrazný. Svůj hlas přišlo vhodit do volební urny více lidí než při volbách v roce 2021. U našich východních sousedů odevzdali hlas například čeští vojáci na zahraniční misi nebo herec a dramatik Zdeněk Svěrák.
Zájemci o volby před budovou na náměstí Hausvogteiplatz, ve které provizorně...

Zájemci o volby před budovou na náměstí Hausvogteiplatz, ve které provizorně sídlí české velvyslanectví v Německu. (3. října 2025) | foto: ČTK

Zájemci o volby před budovou na náměstí Hausvogteiplatz, ve které provizorně...
Zájemci o volby hlasují v budově náměstí Hausvogteiplatz, ve které provizorně...
Zájemci o volby před budovou na náměstí Hausvogteiplatz, ve které provizorně...
Na české ambasádě v Londýně odevzdal svůj hlas i velvyslanec Václav Bartuška....
7 fotografií

Sněmovní volby na českém velvyslanectví na Slovensku provází značný zájem voličů. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety.

Velvyslanectví má tentokrát na seznamu zhruba tisíc voličů, z nich 292 požádalo o možnost korespondenční volby. Mezi nimi jsou nejen krajané žijící na Slovensku, ale například také čeští vojáci z mnohonárodního bojové uskupení NATO, které působí ve vojenském areálu Lešť na středním Slovensku.

Zavládne u SPOLU euforie, nebo smutek? Dozví se to tam, kde naposledy slavilo

Cimrmani v Bratislavě

Další desítky voličů přišly na ambasádu hlasovat v sobotu dopoledne. Byl mezi nimi také scenárista a herec Zdeněk Svěrák, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana hraje v těchto dnech v Bratislavě.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (4. října 2025)
Bývalý prezident ČR Václav Klaus ve volební místnosti v pražských Kobylisích. (4. října 2025)
Bývalá první dáma Livia Klausová ve volební místnosti v pražských Kobylisích. (4. října 2025)
První catering ve volebním štábu SPOLU v hotelu v centru Prahy. (4. října 2025)
První catering ve volebním štábu SPOLU v hotelu v centru Prahy. (4. října 2025)
288 fotografií

„Já to vždycky pokládal, pokud jde o svobodné volby, za moje právo, povinnost a výraz toho, že mi záleží na tom, v jaké zemi budeme žít,“ řekl novinářům Svěrák. Vyjádřil přitom naději, že Česko po volbách nepřestane podporovat Ukrajinu bránící se ruské vojenské invazi a že se Češi nezařadí „mezi ty zlobivé Evropany“.

Dlouhá fronta v Londýně

České velvyslanectví v Londýně zaznamenává značný zájem o české parlamentní volby, které začaly v pátek a končí dnes. V pátek voliči na hlasování v britské metropoli čekali i několik desítek minut. Korespondenční volbu zatím využilo na 70 procent lidí, kteří se k ní přihlásili.

V pátek svůj hlas odevzdalo na velvyslanectví v Londýně 960 lidí. „V zásadě to vychází na 100 voličů za hodinu,“ okomentoval český velvyslanec Václav Bartuška. Uvedl také, že se pátek se před volební místností v budově českého velvyslanectví tvořily fronty. „Já sám jsem stál frontu asi 50 minut, abych mohl hlasovat,“ dodal.

Výsledky voleb 2025 ONLINE: kdy začíná sčítání hlasů?

Zájem o volby neopadá ani na českém velvyslanectví v Berlíně. Svůj hlas od pátku odevzdalo už více než 500 lidí, tedy více než při volbách v roce 2021. Kromě Berlína se hlasuje také na generálních konzulátech v Mnichově, kde v pátek odevzdalo hlas 357 lidí, v Düsseldorfu, kde hlasovalo 189 lidí, a v Drážďanech, kde v pátek volilo 106 lidí.

Celkem tak v pátek hlasovalo v Německu 1 048 českých občanů. Ve voličských seznamech bylo do čtvrteční uzávěrky zapsáno 3 045 lidí, tedy více než trojnásobek ve srovnání s rokem 2021.

Letos poprvé mají voliči možnost využít také korespondenčního hlasování. Hlasovací lístky zaslané poštou ale mohou volební komise převzít a započítat až po skončení voleb dnes ve 14:00. Následně musí zkontrolovat, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně. Berlínská ambasáda a trojice konzulátů přijaly 1 363 doručovacích obálek s hlasovacími lístky. Vydaly jich přitom 1 632.

Statečný volič v Bruselu

České velvyslanectví v Bruselu se pochlubilo statečným voličem, který přijel odevzdat svůj hlas do belgické metropole na kole. Tisíc kilometrů dlouhou cestu z Kolína zvládl za 9 dnů.

Vstoupit do diskuse (71 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Češi v zahraničí mají vyšší zájem o volby. V Berlíně je fronta, v Bratislavě Cimrmani

Zájem o letošní volby do Poslanecké sněmovny za hranicemi republiky je podle prvních zpráv ze zahraničí výrazný. Svůj hlas přišlo vhodit do volební urny více lidí než při volbách v roce 2021. U...

4. října 2025  12:05,  aktualizováno  12:35

Izrael dál útočí v Pásmu Gazy, Trumpovým výzvám navzdory. Nemocnice hlásí mrtvé

Izraelská armáda v sobotu podnikla řadu úderů v Pásmu Gazy, a to navzdory výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit bombardování. Informují o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na...

4. října 2025  10:43,  aktualizováno  12:24

Devatenáctiletá řidička ve Zlíně najela skrz sklo do domu, lehce se zranila

Kuriózní nehodu řešili v noci z pátku na sobotu hasiči ve Zlíně. Devatenáctiletá řidička najela v ulici Partyzánská se Škodou Fabií skrz skleněnou stěnu až do přízemí bytového domu. Vyvázla s lehčím...

4. října 2025  12:17

Zavládne u SPOLU euforie, nebo smutek? Dozví se to tam, kde naposledy slavilo

Sledujeme online

S cílem obhájit pozici nejsilnějšího vládního uskupení očekává výsledky letošních voleb do Sněmovny koalice SPOLU. „Budu považovat za úspěch, pokud bude moci pokračovat vláda demokratických stran,“...

4. října 2025,  aktualizováno  12:15

Rusové na Ukrajině zasáhli osobní vlak, úřady hlásí několik mrtvých

Rusko při útoku na železniční stanici v ukrajinském městě Šostka zasáhlo osobní vlak. Několik cestujících zemřelo, přesná čísla zatím nejsou známá, stejně jako počet zraněných nebo rozsah škod,...

4. října 2025  12:12

Litevský ministr skončil po devíti dnech ve funkci. Nechtěl říct, komu patří Krym

Litevský ministr kultury Ignotas Adomavičius po pouhých devíti dnech ve funkci rezignoval. A to poté, co v rozhovoru odmítl přímo odpovědět na otázky k podpoře Ukrajiny, jež čelí ruské invazi. Vyhnul...

4. října 2025  12:07

Volby ONLINE: Hlasovat přišli Vondráček nebo Jurečka. Klaus doufá ve změnu

Pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti jsou otevřeny do 14 hodin odpolední. Hned ráno přišli odevzdat svůj hlas bývalý prezident Václav Klaus, ministr práce a sociálních věcí...

4. října 2025,  aktualizováno  12:02

Pražský hrad napadli škůdci. Biologická ochrana nasadila komando berušek

Květiny v Oranžerii Pražského hradu napadli škůdci. Do boje s nezvanými hosty nasadili biologické zbraně - speciální zásilku slunéček, lidově nazývaných berušky. Komando berušek nezvané hosty...

4. října 2025  11:23

Výsledky voleb 2025: Jak se sčítají hlasy ve volbách? Ručně a několikrát

Volby 2025 končí v sobotu ve 14 hodin a od té chvíle všichni obyvatelé Česka s napětím očekávají volební výsledky. Co se děje od chvíle, kdy se zavřou volební místnosti, do vyhlášení výsledků voleb?

4. října 2025

Konečná s Turkem při úspěchu ve volbách a konci v europarlamentu přijdou o stovky tisíc měsíčně

Souběh funkcí europoslance a českého poslance zákon neumožňuje. Pokud budou šéfka komunistů Kateřina Konečná a hlavní tvář Motoristů Filip Turek zvoleni do Sněmovny, jejich mandát europoslance...

4. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let

Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn Michal. Ivan Klíma patřil k nejvýraznějším českým autorům druhé poloviny 20. století, jeho knihy vyšly ve...

4. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:53

Válka o Těšínsko žije dodnes. Polsko chce po volbách opět řešit český územní dluh

Polská vláda po parlamentních volbách v Česku hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při...

4. října 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.