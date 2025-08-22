Dálnice, šampionát ve fotbale i návrat EET. Přehled, co strany slibují voličům

Premium

Fotogalerie 8

Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. (17. prosince 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jiří Vachtl
  13:00
Většina stran už odkryla karty a ukázala teze programů pro sněmovní volby. Portál iDNES.cz všechny prošel a přináší přehled toho nejdůležitějšího, co zatím politici lidem slíbili.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Tradičně je v programech řada pořádně nákladných věcí. SPOLU chce dát stamiliardy na nové bloky v Dukovanech, ANO 75 tisíc měsíčně učitelům a STAN přidat 10 tisíc navíc začínajícím policistům.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Dálnice, šampionát ve fotbale i návrat EET. Přehled, co strany slibují voličům

Premium

Většina stran už odkryla karty a ukázala teze programů pro sněmovní volby. Portál iDNES.cz všechny prošel a přináší přehled toho nejdůležitějšího, co zatím politici lidem slíbili.

22. srpna 2025

Spory o vedení katolické fakulty. Zjednejte nápravu, vyzývá rektorku ministerstvo

Ministerstvo školství vyzvalo Univerzitu Karlovu (UK) ke zjednání nápravy ve vedení Katolické teologické fakulty (KTF UK). Podle resortu by měl vést fakultu proděkan Aleš Prázný, uvedla rektorka UK...

22. srpna 2025  12:55

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Organizace spojených národů (OSN) v pátek vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Na Blízkém východě je to vůbec poprvé. Podle odborníků v Gaze trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. Hladomor je...

22. srpna 2025  11:41,  aktualizováno  12:40

Jeden z nejlepších se vrátil. Oscarový Daniel Day-Lewis hraje ve filmu svého syna

Trojnásobný držitel Oscara a jeden z největších herců své generace Daniel Day-Lewis sice před časem prohlásil, že se před kamerou už neobjeví, ale definitivně se od své profese neodstřihl. Zahrál si...

22. srpna 2025  12:31

Soud nařídil vyklizení Aligátořího Alcatrazu. Zařízení ohrožuje národní park

Americká soudkyně Kathleen Williamsová ve čtvrtek nařídila zákaz zadržování dalších migrantů v detenčním zařízení přezdívaném Aligátoří Alcatraz, který leží v národním parku Everglades na Floridě....

22. srpna 2025  12:29

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravní značek a obecně jich je u silnic zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní situaci, kdy je...

22. srpna 2025  12:28

„Pokémon“ ze Středozemního moře. Jedovatý plž zavřel oblíbené pláže

Představte si slunečné pláže Španělska, vůni moře a... náhlý zákaz koupání. Důvod? Malé, ale nebezpečné stvoření, které vypadá, jako by uteklo z japonského animovaného seriálu. Jeho jméno je Glaucus...

22. srpna 2025  12:13

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Jednatel firmy z Německa skončil ve vazbě. Do Česka nelegálně vyvezla stovky tun odpadu

Jednatel německé odpadové firmy, která podle úřadů vyvezla do Česka nelegálně stovky tun odpadu, je od čtvrtka ve vazbě. Oznámil to mluvčí státního zastupitelství ve Weidenu Matthias Bauer....

22. srpna 2025  12:04

Elitní ruští vojáci po sobě stříleli, aby získali peníze a ocenění. Čeká je soud

Asi 30 vojáků a důstojníků ruské 83. samostatné gardové výsadkové útočné brigády po sobě střílelo s cílem získat peněžní odměnu a státní vyznamenání. Celkově obdrželi přes 200 milionů rublů...

22. srpna 2025  11:49

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:23

KLDR uspořádala hostinu pro vojáky, kteří bojovali v Rusku. Kim je objímal a litoval

Severní Korea uspořádala hostinu pro vojáky, kteří se zúčastnili bojů v ruské Kurské oblasti, stejně jako pro rodiny „mučedníků“, kteří během nich padli. Severokorejský vůdce Kim Čong-un je ocenil...

22. srpna 2025  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.