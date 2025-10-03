Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Babiš zveřejnil krátké video na síti TikTok, jak divoce napodobuje zpěv italského hitu Richi E Poveri, Fiala téměř okamžitě reagoval na svých sociálních sítích. „Pane Babiši, také jedu z debaty a zrovna jsem viděl vaše video,“ reaguje na svého konkurenta a dodává: „Nestalo se vám něco, jste v pořádku?“
Babiš na Fialova slova zareagoval ještě před rozedněním. V půl šesté se nechal vyfotografovat na své Pumpě u dálnice D1 v mikině s nápisem „Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.“
Fiala už znovu na Babiše nereagoval. Ráno jen znovu zopakoval svou výzvu, aby lidé šli k volbám a podpořili koalici SPOLU.
Lídři dvou nejsilnějších uskupení se setkali ve čtvrtek večer v posledním duelu před parlamentními volbami na TV Nova. Kromě řady témat, nad kterými se neshodli, si na závěr dokázali i říci, čeho si na sobě váží. Babiš ocenil, jak umí Fiala mluvit a je dobrý učitel. Premiér pochválil na předsedovi ANO jeho urputnost.