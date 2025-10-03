Babiš po debatě křepčil v autě, Fiala vyjádřil obavy o jeho zdraví

Autor:
  7:19
V rozdílné náladě odjížděli premiér Petr Fiala a lídr ANO Andrej Babiš ze závěrečné předvolební debaty lídrů na TV Nova. Zatímco Babiš v autě divoce gestikuloval a pokoušel se o zpěv za tónů italského hitu, Fiala reagoval na jeho video obavami o Babišovo zdraví.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Babiš zveřejnil krátké video na síti TikTok, jak divoce napodobuje zpěv italského hitu Richi E Poveri, Fiala téměř okamžitě reagoval na svých sociálních sítích. „Pane Babiši, také jedu z debaty a zrovna jsem viděl vaše video,“ reaguje na svého konkurenta a dodává: „Nestalo se vám něco, jste v pořádku?“

Babiš zpíval v autě. Nestalo se vám něco? Ptá se Fiala
Babiš zpívá a Fiala se bojí o jeho zdraví. (3. října 2025)
Andrej Babiš v mikině „Dokud se zpívá, ještě se neumřelo...“ (3. října 2025)
Babiš zpívá a Fiala se bojí o jeho zdraví. (3. října 2025)
5 fotografií

Babiš na Fialova slova zareagoval ještě před rozedněním. V půl šesté se nechal vyfotografovat na své Pumpě u dálnice D1 v mikině s nápisem „Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.“

Fiala už znovu na Babiše nereagoval. Ráno jen znovu zopakoval svou výzvu, aby lidé šli k volbám a podpořili koalici SPOLU.

Debata Babiše a Fialy: křečovité pochvaly, hádky o energie i nečekaný dárek

Lídři dvou nejsilnějších uskupení se setkali ve čtvrtek večer v posledním duelu před parlamentními volbami na TV Nova. Kromě řady témat, nad kterými se neshodli, si na závěr dokázali i říci, čeho si na sobě váží. Babiš ocenil, jak umí Fiala mluvit a je dobrý učitel. Premiér pochválil na předsedovi ANO jeho urputnost.

Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Babiš po debatě křepčil v autě, Fiala vyjádřil obavy o jeho zdraví

V rozdílné náladě odjížděli premiér Petr Fiala a lídr ANO Andrej Babiš ze závěrečné předvolební debaty lídrů na TV Nova. Zatímco Babiš v autě divoce gestikuloval a pokoušel se o zpěv za tónů...

3. října 2025  7:19

Americké stíhačky se přiblížily břehům Venezuely. Podle Trumpa kvůli pašerákům

Pět amerických stíhaček se ve čtvrtek přiblížilo k pobřeží Venezuely. Incident odsoudilo tamní ministerstvo zahraničí, podle nějž šlo o nepovolený průnik do oblasti pod vzdušnou kontrolou...

3. října 2025  6:34

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Letiště v Mnichově přerušilo provoz, kvůli zpozorovaným dronům zrušilo 17 letů

Mnichovské letiště ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v okolí i areálu letiště. Zcela zrušeno bylo 17 letů, dalších 15 příletů bylo odkloněno do Stuttgartu, Norimberku,...

3. října 2025  3:52,  aktualizováno  6:03

Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne...

3. října 2025  5:45

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Premium

Co do instalace solárních a větrných elektráren se Čína stala světovým lídrem. Nicméně v oblasti snižování emisí CO2 čelí výzvám kvůli pokračujícímu růstu spotřeby energie a závislosti na uhlí....

3. října 2025

Prahu jsem si napoprvé užil až moc, směje se syn Michaela Douglase Cameron

Premium

Do Prahy se Cameron Douglas vrátil po 20 letech a hned v úvodu rozhovoru si vzpomněl, proč ho česká metropole tak okouzlila. „Američané si občas ani neuvědomují, že naše země ještě nemá ani tři sta...

3. října 2025

Stále nevíte, koho volit? Volební kalkulačka iDNES.cz na poslední chvíli

Okamžik rozhodnutí, jaký jeden hlasovací lístek s kandidátkou dát do bílé obálky, se blíží. Pokud je odpověď na otázku „komu dát hlas“ stále nejasná, mohla by pomoci volební kalkulačka, kterou...

3. října 2025

Řidičů je málo, trápí dopravce. Zájemce lákají na bonusy, mezery vyplňují Filipínci

Neúprosný demografický vývoj, jiné životní preference lidí než dříve, slabé „výchovy“ nových řidičů – kombinace těchto faktorů má neblahé následky. Řidiči, zejména autobusů a kamionů, se stali silně...

3. října 2025

Putinova cizinecká legie: z Telegramu do zákopů. Kdo válčí v ruské uniformě a proč

Premium

Rusové lákají do bojů v jejich uniformách cizince zejména přes kanály Telegramu i Whats App. Slibují balík peněz, občanství či pozemky, jenže realita je jinde. Cizince posílají do nejtěžších bojů. O...

3. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Naposledy“ proti sobě. Babiš hýřil vtipy a předvedl němčinu, Fiala vsadil na pravdu

Jen dvakrát se v jednom studiu v předvolební debatě potkali premiér Petr Fiala a lídr opozice Andrej Babiš. Poprvé ve středu na TV Prima a ve čtvrtek, jen den před parlamentními volbami, na televizi...

2. října 2025  22:17

Debata Babiše a Fialy: křečovité pochvaly, hádky o energie i nečekaný dárek

Druhý televizní duel premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy a šéfa ANO Andreje Babiše se konal na televizi Nova pouhý den před otevřením volebních místností. Babiš na svém soupeři v závěru na...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  22:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.