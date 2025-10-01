Volební výhra Babiše může být koncem podpory pro Ukrajinu, píší německá média

Daná myšlenka se objevila například v textu agentury DPA. Podle listu Münchner Merkur se přitom zdá být vítězství ANO jasné, obrat ve prospěch vládních stran je prakticky vyloučený. Také podle webu MDR se v Česku v pátek a v sobotu rozhodne, zda země zůstane na straně Ukrajiny, nebo se přidá ke Slovensku a Maďarsku.
Agentura DPA napsala, že Česko patří řadu let k „nejangažovanějším podporovatelům Ukrajiny v jejím obranném boji proti Rusku“. Připomněla mimo jiné českou muniční iniciativu, do které finančně přispívá i Německo a v rámci níž už Ukrajina dostala 3,5 milionu kusů velkorážové munice. „S tím by ale mohl být konec,“ uvedla agentura. Lídr „pravicově populistické“ opoziční strany ANO a „český Trump“ Babiš totiž slibuje, že po volbách iniciativu zruší.
Také podle webu veřejnoprávní stanice MDR nadcházející parlamentní volby v Česku rozhodnou o dalším směřování země. „Zůstane země v táboře důležitých podporovatelů Ukrajiny? Nebo zatočí směrem k Maďarsku a Slovensku a bude další finanční a vojenskou pomoc napadené zemi odmítat?“ ptá se autor článku. Dodává přitom, že mnohé bude záviset na koaličním partnerovi, s nímž ANO vstoupí do vlády.
Babiše označuje MDR za „populistu blízkého evropské pravici“, současný premiér Petr Fiala je podle něj „skrz na skrz seriózní politik“, který ale nedokázal odložit „určitou prkennost“. Vládní strany mohou podle webu „už jen doufat v zázrak“. Naděje, že by volby vyhrály, je mizivá.
Také podle bavorského listu Münchner Merkur se rýsuje jasné vítězství Babišova ANO. „Obrat se zdá být vyloučený,“ napsal. I podle něj bude budoucí vývoj Česka záviset na koaličním partnerovi, kterého si ANO zvolí. Nejsilnější je mezi nimi Svoboda a přímá demokracie (SPD), kterou list označuje za přátelskou k Rusku.