Z chvostu na vrchol. Babišovi hejtmani se z posledním míst probojovali do Sněmovny

Tři z pěti kandidujících hejtmanů za ANO zaznamenali ve sněmovních volbách velký úspěch. Mandát poslance získali navzdory tomu, že je jejich hnutí umístilo až na samé konce kandidátních listin. Největším skokanem se stal ústecký hejtman Richard Brabec, který se z poslední 26. pozice vyšvihl díky kroužkování do čela.
„Pokud ho (Brabce) chcete ve Sněmovně, můžete ho vykroužkovat. Dali jsme ho na poslední místo. Já si myslím, že hejtman má od rána do večera dělat hejtmana,“ řekl Babiš v srpnu na předvolebním mítinku v Roudnici nad Labem.

Šéf hnutí se dlouhodobě prezentuje jako odpůrce kumulace funkcí. Brabec však nakonec obsadil první místo díky 9 184 preferenčním hlasům. O 22 příček nahoru se díky kroužkování dostal také olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, poskočil z poslední 23. pozice na první.

Vůbec nejvíce kroužků dostal ze všech hejtmanů ANO Kamal Farhan, který se z posledního místa plzeňské kandidátky dostal na druhé. Skončil za primátorem Plzně Romanem Zarzyckým, kterého na první příčku lidé vynesli z 19. pozice.

Jako další velký skokan se předvedl také starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Jako jediný kandidát za hnutí STAN uspěl v Ústeckém kraji.

Nejmladší pirátka míří do Sněmovny. Duševní zdraví je priorita, předsudky čekám, říká

Za hnutí ANO v letošních volbách kandidovali ještě další dva hejtmani, a to opět ze samého chvostu kandidátky. Martinu Kuklovi z Vysočiny a Josefu Bělicovi z Moravskoslezského kraje to ale podobně vítězně jako jejich kolegům nevyšlo a do Sněmovny se nedostali.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

