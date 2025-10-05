„Pokud ho (Brabce) chcete ve Sněmovně, můžete ho vykroužkovat. Dali jsme ho na poslední místo. Já si myslím, že hejtman má od rána do večera dělat hejtmana,“ řekl Babiš v srpnu na předvolebním mítinku v Roudnici nad Labem.
Šéf hnutí se dlouhodobě prezentuje jako odpůrce kumulace funkcí. Brabec však nakonec obsadil první místo díky 9 184 preferenčním hlasům. O 22 příček nahoru se díky kroužkování dostal také olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, poskočil z poslední 23. pozice na první.
Vůbec nejvíce kroužků dostal ze všech hejtmanů ANO Kamal Farhan, který se z posledního místa plzeňské kandidátky dostal na druhé. Skončil za primátorem Plzně Romanem Zarzyckým, kterého na první příčku lidé vynesli z 19. pozice.
Jako další velký skokan se předvedl také starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Jako jediný kandidát za hnutí STAN uspěl v Ústeckém kraji.
|
Nejmladší pirátka míří do Sněmovny. Duševní zdraví je priorita, předsudky čekám, říká
Za hnutí ANO v letošních volbách kandidovali ještě další dva hejtmani, a to opět ze samého chvostu kandidátky. Martinu Kuklovi z Vysočiny a Josefu Bělicovi z Moravskoslezského kraje to ale podobně vítězně jako jejich kolegům nevyšlo a do Sněmovny se nedostali.