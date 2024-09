Schyluje se k volbám. Zatopené Česko vybere krajské zastupitele a senátory

Ve 14:00 se otevřou volební místnosti napříč Českem, zavírají se ve 22:00. V sobotu se místnosti znovu otevřou v 8:00 a volit se bude do 14:00. Zastupitele volí všechny kraje kromě hlavního města, senátory volí 27 obvodů, kde byly volby vyhlášeny.

Krajské volby mají jen jedno kolo, naproti tomu senátní se mohou o týden prodloužit. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo, do kterého postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

To se uskuteční o týden později, 27. a 28. září 2024, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tedy v pátek 27. září od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. září od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kde se volí do Senátu (číslo volebního obvodu):

Sokolov (2), Chomutov (5), Rokycany (8), Domažlice (11), České Budějovice (14), Praha 12 (17), Praha 4 (20), Praha 8 (23), Praha 2 (26), Litoměřice (29), Teplice (32), Jablonec nad Nisou (35), Mladá Boleslav (38), Benešov (41), Chrudim (44), Náchod (47), Svitavy (50), Třebíč (53), Břeclav (56), Brno-město (59), Prostějov (62), Šumperk (65), Opava (68), Ostrava-město (71), Karviná (74), Vsetín (77), Zlín (80).

Volby po povodni

Volby v obcích zasažených povodněmi zastupitelé koordinují za pomoci ministerstva vnitra. „Cíleně oslovujeme starosty a starostky zasažených obcí. Aktivně do těchto obcí přivážíme konkrétní seznamy všeho, co jsme schopni zajistit, aby se volby mohly konat,“ řekl ve středu ministr Vít Rakušan.

Vysokou míru podpory ministerstva vyžadují zejména obce v Olomouckém a v Moravskoslezském kraji. Konkrétně se jedná především o oblasti Jeseník, Šumperk, Krnov, Bohumín a Opava.

Občané, kteří přišli o doklady, si mohli do středečního večera zažádat o nové a vyzvednout si je. Podle starostů je ale takových lidí málo.

Záplavy postihly i místa, kde se běžně volí. Pokud je volební místnost zatopená a nelze určit alternativu, lze improvizovaně zajistit hlasování v náhradních prostorách.

Je zde i možnost využít přenosné volební schránky. Hlasování zajišťují členové volební komise. Jejich dopravu však může zajistit i další osoba, tedy třeba i příslušník HZS.